Воины 79 ОДШБр точными сбросами боеприпасов ликвидировали 6 оккупантов, еще 5 ранили. ВИДЕО
Мощными сбросами боеприпасов пилоты роты ударных дронов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады "PERUN GROUP" отработали по оккупантам и ликвидировали значительную часть личного состава.
Как информирует Цензор.НЕТ, было ликвидировано 6 российских захватчиков, еще 5 - ранены.
Топ комментарии
+15 Алекс Скела
показать весь комментарий15.07.2024 19:51 Ответить Ссылка
+14 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий15.07.2024 19:59 Ответить Ссылка
+6 Amber
показать весь комментарий15.07.2024 20:47 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Діють не гірше котиків.
для украінців 🙁