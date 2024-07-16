РУС
Воины 79 ОДШБр точными сбросами боеприпасов ликвидировали 6 оккупантов, еще 5 ранили. ВИДЕО

Мощными сбросами боеприпасов пилоты роты ударных дронов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады "PERUN GROUP" отработали по оккупантам и ликвидировали значительную часть личного состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, было ликвидировано 6 российских захватчиков, еще 5 - ранены.

ликвидация (4073) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (203)
Такі ролики - дуже велика втіха.
Діють не гірше котиків.
15.07.2024 19:51 Ответить
дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
15.07.2024 19:59 Ответить
Щоби всі окупанти здохли скопом - це буде найбільшим святом
для украінців 🙁
15.07.2024 20:47 Ответить
За ордером вдерся рашист, у Конче Заспу або за нємкамі, на Берлін!!??
показать весь комментарий
15.07.2024 19:54 Ответить
👌
показать весь комментарий
16.07.2024 12:40 Ответить
Не очень эстетично, пожалуй, но ведь это не мы до них, а они до нас, а мы, как хозяева земли, угощаем чем (не могу придумать) послал...
показать весь комментарий
15.07.2024 21:36 Ответить
Не понимаю только зачем добивать орков которому оторвало ногу или руку. Ето же вечная обуза для его семьи и рашки. Будет оставшуюся жизнь на пособии сидеть и бухать и костылями жену *******.
показать весь комментарий
15.07.2024 21:44 Ответить
Только хотел написать - "Вот какая билять добила козломордого.
показать весь комментарий
15.07.2024 22:36 Ответить
79-та КРАСЕНІ!!!
показать весь комментарий
15.07.2024 23:14 Ответить
Приятно смотреть.
показать весь комментарий
15.07.2024 23:19 Ответить
Висловлюю вдячність операторам дронів.
показать весь комментарий
16.07.2024 00:22 Ответить
яка краса коли ув них там підгорає🤙
показать весь комментарий
16.07.2024 11:57 Ответить
 
 