28 598 63

Боец "Азова" ликвидировал российского захватчика выстрелом прямо в голову. ВИДЕО

Украинские защитники показали зачистку российских позиций и уничтожение вражеской пехоты.

Экшн-камеры бойцов 12-й бригады специального назначения "Азов" зафиксировали стрелковые бои на расстоянии менее 10 метров, заброску блиндажей гранатами и ликвидацию оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Продолжаются бои вблизи Красногоровки, Карловки и Парасковеевки. Враг сосредотачивает усилия в районах Северного и Нью-Йорка, - Генштаб

армия РФ (20679) ликвидация (4073) Азов (836)
Топ комментарии
+36
Закинь свої підозри до дупи, кацап!
15.07.2024 18:26 Ответить
+33
Коротко та ясно!
15.07.2024 18:13 Ответить
+28
Та ху&лу на свої полонених плювати!
15.07.2024 18:27 Ответить
Якиись милосерднии - шоб кацап не мучився
15.07.2024 18:11 Ответить
Коротко та ясно!
15.07.2024 18:13 Ответить
15.07.2024 18:14 Ответить
Клас! Це і є справжні Чоловіки! Воїни! А інши - просто курой....и!
15.07.2024 18:18 Ответить
тоді виходить ти курка?) Самокретично.....
Цікаво а далеко зайде такий от фанатизм по відношенню до "чоловіків у формі"?) Яке в таких розкладах майбутнє? Якщо ми не Сомалі і вихід до шляху через суетський канал немаємо
16.07.2024 13:51 Ответить
Це не Counter strike/
15.07.2024 18:18 Ответить
Це гарно, але може варто буто у полон взяти? Обмiнний матерiал усе ж...
15.07.2024 18:18 Ответить
Та ху&лу на свої полонених плювати!
15.07.2024 18:27 Ответить
А він що здавався в полон,не було видно жодних ознак здачі,мабуть бажав здохнути за путіна.
15.07.2024 19:04 Ответить
Во время штурма брать в плен опасно. Во первых он не факт что сдавался. Во вторых на него нужно было выделить пару бойцов из групы для охраны а потом вызывай ему евакуацию еще. А ето очень большая потеря боеспоссобности штурмовой группы. Уже не говорю что в процесе взятия в плен рашисты любят разные сюрпризы выделывать. В плен можно брать только тех кто сам выходит сдаваться
15.07.2024 22:14 Ответить
Ну это да...
15.07.2024 22:24 Ответить
Нє брать. Сюпраз імбіцілам)
17.07.2024 22:16 Ответить
Во-вторых.. Все перечеркивает)
17.07.2024 22:30 Ответить
а він не здавався
16.07.2024 10:23 Ответить
Я б сказав, що рейтинг відео повинен бути 18X 😁
15.07.2024 18:22 Ответить
Есть подозрение что он был ранен и не оказал сопротивление, впрочем вверх руки он тоже неподнял.
15.07.2024 18:23 Ответить
Закинь свої підозри до дупи, кацап!
15.07.2024 18:26 Ответить
Плачим с вами!
15.07.2024 18:38 Ответить
Я заметил, как орк прятал гранату в руке и ещё сотни человек заметили. Надеюсь вам полегчало?
15.07.2024 19:48 Ответить
А есть подозрение , почему он говорил : " я свой " ?
15.07.2024 20:11 Ответить
Єсть. Він же братьєв прийшов вбивати
16.07.2024 00:43 Ответить
15.07.2024 18:24 Ответить
"Разрывная, - подумал кацап, пораскинув мозгами".
16.07.2024 12:43 Ответить
Мазьгі звідк??
17.07.2024 22:27 Ответить
Лаптю явно не вистачало заліза в організмі, раз приперся до нас
15.07.2024 18:29 Ответить
"...Костильков-в головє как всєгда нєт мозгов...".
15.07.2024 18:30 Ответить
15.07.2024 18:31 Ответить
Всіх так треба, без винятків(ублюдки).
15.07.2024 18:38 Ответить
прямо всіх?) Та боже, що ж вам зробили жителі африки скажемо?
16.07.2024 13:53 Ответить
свои дома сидят!
15.07.2024 18:45 Ответить
які ті москалі гидкі
15.07.2024 18:51 Ответить
це за дітей України, московський фашист!
15.07.2024 18:51 Ответить
І нащо це відео виклали ? Явно неоднозначне.
15.07.2024 18:59 Ответить
як це неоднозначне ? Він хотів обманути і сказав: " я свой" . Все дуже зрозуміло
15.07.2024 20:10 Ответить
І схоже в лівій руці була граната - трохи погано видно, але в таких ситуаціях розбиратись граната чи тільки схоже не варто.
16.07.2024 00:36 Ответить
ааа ... не допетрав ... жесть ...
16.07.2024 22:55 Ответить
Мальчік бил в трусіках?
15.07.2024 20:25 Ответить
..ога надо былр пощупать
16.07.2024 08:26 Ответить
Тварь получил свое, сполна, заслуженно..
15.07.2024 19:15 Ответить
реально - красівоє!
15.07.2024 19:18 Ответить
A zpod helmy se řinula jen ruská propaganda... 🧠
15.07.2024 20:03 Ответить
A nikdo nečekal, že tam uvidí něco jiného. Když se podíváte pozorně, můžete vidět živé červy.
16.07.2024 11:42 Ответить
Кто кричит уже после выстрелов "Я свой"?
А не жмура он зачистил?
15.07.2024 20:14 Ответить
Мочіть окупантів-нацистів@@@@@.СЛАВА ЗСУ!!!!!
15.07.2024 21:10 Ответить
Far Cry... AZOV- STILL!
15.07.2024 23:36 Ответить
Может STEEL?
16.07.2024 11:54 Ответить
a може STILE. *** тепер розбереш...
16.07.2024 13:47 Ответить
Прошу.. Проїб@ав((((
17.07.2024 22:22 Ответить
16.07.2024 13:54 Ответить
Нафіга в голову чотири кулі випускати, це ж калібр 5, 56 - вони боком заходять в тіло "жертви" руйнуючи ії кувирканнями
16.07.2024 00:30 Ответить
Все четыре - контрольные.
16.07.2024 11:47 Ответить
Забагато витрат на кацапа, їх взагалі краще залишати 300 ми щоб була нагрузка на військовий бюджет раши, лікувати бійця затратно, ще транспортувати його треба, відривати лікарів санітарів від інших бійців. Звичайна арифметика.
16.07.2024 17:34 Ответить
як співав сер Мик Джаггер : "інколи ти отримуєш не те що хочеш, а те чого тобі не вистачало"

"you can't always get what you want but if you try - sometimes you get what you need"
16.07.2024 01:35 Ответить
с рашистами только так
16.07.2024 07:28 Ответить
сразу возникает вопрос зачем путин убивает русских унижает и разрушает Россию
16.07.2024 07:29 Ответить
..как Вам ответить,по научному или по простому... Да генетика у болот мацковии такая,этож жертва аборта природы!!!
16.07.2024 08:24 Ответить
... одной тварью болот мацковии меньше !!!
16.07.2024 08:23 Ответить
а якщо це полонений укроп був, просто перевдітий в форму РФ? він був без зброї, поранений, не чинив опору.. порушення міжнародних конвенції щодо ведення війни, однако
16.07.2024 13:42 Ответить
МОЛОДЕЦЬ ВОЇН. ДОПОМІГ УДОВИЦІ ІЗ МОРДОВІЇ РОЗРАХУВАТИСЬ ЗА ІПОТЕКУ.
16.07.2024 14:05 Ответить
Ось тут не побачиш жодного коментаря кремлівських ботів, що рясніють під новинами про ухилянтів і зрадників. Тих зрадників, що засуджують дії ТЦК і прикордонників.
16.07.2024 15:49 Ответить
Коси коса!!!!
16.07.2024 18:22 Ответить
Tak i nada kacapu.
16.07.2024 19:41 Ответить
 
 