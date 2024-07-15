Боец "Азова" ликвидировал российского захватчика выстрелом прямо в голову. ВИДЕО
Украинские защитники показали зачистку российских позиций и уничтожение вражеской пехоты.
Экшн-камеры бойцов 12-й бригады специального назначения "Азов" зафиксировали стрелковые бои на расстоянии менее 10 метров, заброску блиндажей гранатами и ликвидацию оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+36 Al Kap
показать весь комментарий15.07.2024 18:26 Ответить Ссылка
+33 Al Kap
показать весь комментарий15.07.2024 18:13 Ответить Ссылка
+28 Al Kap
показать весь комментарий15.07.2024 18:27 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цікаво а далеко зайде такий от фанатизм по відношенню до "чоловіків у формі"?) Яке в таких розкладах майбутнє? Якщо ми не Сомалі і вихід до шляху через суетський канал немаємо
А не жмура он зачистил?
"you can't always get what you want but if you try - sometimes you get what you need"