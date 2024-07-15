Продолжаются бои вблизи Красногоровки, Карловки и Парасковеевки. Враг сосредотачивает усилия в районах Северного и Нью-Йорка, - Генштаб

Ситуация в районах ведения боевых действий и на линии боевого соприкосновения является напряженной, однако, Силы обороны Украины делают все возможное и для недопущения осуществления планов врага, и для уничтожения его личного состава и техники.

Как отмечается, всего с начала суток произошло 69 боевых столкновений.

Обстановка на Севере

Пограничные районы Сумской и Черниговской областей находятся под систематическим огнем артиллерии и РСЗО противника. От террористических атак врага пострадал ряд населенных пунктов приграничья, таких как Покровка, Поповка, Угроиды, Луговка, Новониколаевка. Также враг проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

Обстановка на Харьковщине

Вместе с тем, под постоянным огнем вражеской авиации находится Харьковщина. Сегодня террористы сбросили 17 КАБов. Целили в районы населенных пунктов Глубокое, Липцы, Веселое, Ветеринарное, Волчанск.

По данным Генштаба, кроме этого, на Харьковском направлении российские оккупанты десять раз пытались осуществить штурм оборонительных рубежей украинской армии в районах Глубокого и Волчанска. Сейчас продолжается шесть боевых столкновений вблизи Волчанска. Ситуация под контролем наших войск.

На Купянском направлении противник два раза активно шел на позиции наших подразделений в районе Стельмаховки, боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают стойко держать оборону.

Обстановка на Востоке

Генштаб также информирует, что сегодня на Лиманском направлении захватническая армия, при поддержке авиации, осуществила три атаки на позиции украинцев вблизи Макеевки и Тернов. Два боестолкновения завершились без успеха для противника, еще одно - продолжается.

"Враг проявляет активность и на Северском направлении. Вблизи населенных пунктов Раздоловка, Белогоровка и Верхнекаменское защитники украинской земли отражают две атаки, еще четыре попытки противника были неудачными. Ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.

На Краматорском направлении оккупанты совершили пять штурмов позиций нашей армии вблизи Часового Яра и Григорьевки. Две атаки до сих пор продолжаются. Врагом осуществлены удары штурмовой авиацией по Часовому Яру.

"На Торецком направлении количество вражеских атак возросло до девяти. Сосредоточение усилий врага отмечается в районах Северного и Нью-Йорка. Украинские воины отбили четыре атаки противника, еще пять боевых столкновений продолжается. Оккупанты активно применяют авиацию на этом направлении, в частности бомбардировкам подверглись районы населенных пунктов Северное, Торецк и Нью-Йорк, враг сбросил 12 КАБов и применил неуправляемые авиационные ракеты", - добавляют в Генштабе.

Также отмечается, что на Покровском направлении состоялось самое большое количество боестолкновений. С начала суток оккупанты, при поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации, осуществили уже шестнадцать попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Новоалександровки и Яснобродовки. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отбили 13 атак противника, три атаки - еще продолжаются. Потери врага уточняются.

Продолжаются бои вблизи Красногоровки, Карловки и Парасковиевки на Кураховском направлении. По уточненной информации, в этом районе за сегодняшний день отбито десять атак оккупационной армии.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении украинскими воинами отбито четыре вражеских атаки неподалеку Константиновки, Водяного и Макаровки.

На Ореховском направлении оккупанты совершили две неудачные попытки атаковать наши подразделения вблизи Малой Токмачки и в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Два неудачных штурма вражеской пехоты были отбиты украинскими воинами.