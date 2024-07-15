На Торецком направлении враг концентрирует усилия в сторону Нью-Йорка, Пивничного и Зализного, - Генштаб

За прошедшие сутки, 14 июля 2024 года, на фронте произошло 114 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, за минувшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара, с применением четырех ракет, 64 авиационных удара (суммарно 97 КАБ), задействовал для поражения 1168 дронов-камикадзе, совершил 4758 обстрелов, из них 79 - из реактивных систем залпового огня.

Авиационным ударам противника, в частности, подверглись районы населенных пунктов Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Липцы, Ветеринарное, Борщевое, Глубокое, Песчаное, Ковшаровка, Петропавловка Харьковской области; Макеевка Луганской области; Серебрянское лесничество; Ивано-Дарьевка, Нью-Йорк, Торецк, Александрополь, Лисичное, Волчье, Желанное, Ивановка, Новоселовка Первая Донецкой области; Львов Херсонской области.

Удары по врагу

Напоминается, что общие потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1200 человек. Кроме того, наши воины обезвредили восемь танков, 15 боевых бронированных машин, 62 артиллерийских системы, два средства ПВО, 41 БпЛА ОТР, две ракеты, 85 автомобилей и три единицы специальной техники.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, склад боеприпасов, средство ПВО, три артсистемы, станцию РЭБ и шесть районов сосредоточения личного состава противника.

Также читайте: На Торецком направлении ситуация напряженная. Продолжаются бои в трех локациях возле Пивничного и Нью-Йорка, - Генштаб

Обстановка на Харьковщине

По данным Генштаба, на Харьковском направлении в целом произошло десять боевых столкновений. Бои шли возле Волчанска и Глубокого. Враг активно задействовал для поддержки авиацию.

На Купянском направлении количество атак вчера остановилась на цифре три. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Песчаного Харьковской области и Стельмаховки на Луганщине.

Обстановка на Востоке

Генштаб также информирует, что на Лиманском направлении наши войска отбили девять атак оккупантов в районах населенных пунктов Грековка и Макеевка Луганской области.

На Северском направлении Силами обороны отражено 11 штурмовых действий вблизи Спорного, Белогоровки, Раздоловки и Выемки Донецкой области.

"На Краматорском направлении Силы обороны остановили шесть попыток противника прорвать оборону в районах Григорьевки, Ивановского, Андреевки и Часова Яра Донецкой области.

На Торецком направлении враг совершил 20 атак. Концентрировал свои усилия в сторону Нью-Йорка, Пивничного и Зализного. Поддерживал свои действия ударами бомбардировочной авиации", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По всей линии фронта произошло уже 66 боеприкосновений, более трети из них - на Покровском направлении, активно враг штурмует и на Торецком, - Генштаб

На Покровском направлении нашими защитниками отражено 41 штурмовое действие в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Прогресс, Новоселовка Первая и Яснобродовка Донецкой области, где агрессор, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Парасковиевка, Карловки и Константиновки, где враг восемь раз пытался захватить наши укрепления.

Обстановка на Юге

На Времовском направлении агрессор совершил два безуспешных штурма возле Водяного и Константиновки Донецкой области. Трижды бил КАБами в район Большой Новоселки.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях оккупанты вчера активных наступательных действий захватчики не вели.

На Приднепровском направлении подразделения наших войск отбили 2 атаки противника в районе Крынков, враг успеха не имел.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Читайте также: Больше всего вражеских атак произошло вблизи Новоалександровки, - Генштаб

В то же время, наши воины истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.