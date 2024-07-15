Общие боевые потери РФ с начала войны – около 560 290 человек (+1200 за сутки), 8214 танков, 15 324 артсистемы, 15 826 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 560 290 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.07.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 560290 (+1200) человек,

танков - 8214 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 15826 (+15) ед,

артиллерийских систем - 15324 (+62) ед,

РСЗО - 1119 (+0) ед,

средства ППО - 892 (+2) ед,

самолетов - 361 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12148 (+41),

крылатые ракеты - 2398 (+2),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 20623 (+85) ед,

специальная техника / special equipment - 2569 (+3)

Также читайте: Россияне частично восстановили склад для хранения ядерного оружия в оккупированном Крыму, - ГУР