Общие боевые потери РФ с начала войны – около 560 290 человек (+1200 за сутки), 8214 танков, 15 324 артсистемы, 15 826 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 560 290 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.07.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 560290 (+1200) человек,
- танков - 8214 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 15826 (+15) ед,
- артиллерийских систем - 15324 (+62) ед,
- РСЗО - 1119 (+0) ед,
- средства ППО - 892 (+2) ед,
- самолетов - 361 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12148 (+41),
- крылатые ракеты - 2398 (+2),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 20623 (+85) ед,
- специальная техника / special equipment - 2569 (+3)
175! одиниць техніки та 1200! чумардосів за день.
Арта 62! броня 23, логістика 85!
Логістика та арта дуже файно. Сукупна броня перевалила за 24000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 560 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ставрополь.
молодці наші воїни👍🏼👍🏼👍🏼
Танки з чисел перейшли на цифри ББМ ще брикаються але перехід на однозначні числа неменучій, а потім і слідом за РСЗВ які за пів місяця в звіт потрапили тільки три рази (3/1/4)