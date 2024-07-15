РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7300 посетителей онлайн
Новости
6 154 21

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 560 290 человек (+1200 за сутки), 8214 танков, 15 324 артсистемы, 15 826 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 560 290 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.07.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 560290 (+1200) человек,
  • танков - 8214 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 15826 (+15) ед,
  • артиллерийских систем - 15324 (+62) ед,
  • РСЗО - 1119 (+0) ед,
  • средства ППО - 892 (+2) ед,
  • самолетов - 361 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12148 (+41),
  • крылатые ракеты - 2398 (+2),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 20623 (+85) ед,
  • специальная техника / special equipment - 2569 (+3)

Также читайте: Россияне частично восстановили склад для хранения ядерного оружия в оккупированном Крыму, - ГУР

Інфографіка

Автор: 

армия РФ (20679) Генштаб ВС (7006) ликвидация (4073) уничтожение (8001)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Минув 3795 день москальсько-української війни.
175! одиниць техніки та 1200! чумардосів за день.
Арта 62! броня 23, логістика 85!
Логістика та арта дуже файно. Сукупна броня перевалила за 24000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 560 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ставрополь.
показать весь комментарий
15.07.2024 07:46 Ответить
+14
показать весь комментарий
15.07.2024 07:48 Ответить
+12
за ваши потери каждый день пишут! читай выше своего поста
показать весь комментарий
15.07.2024 08:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Минув 3795 день москальсько-української війни.
175! одиниць техніки та 1200! чумардосів за день.
Арта 62! броня 23, логістика 85!
Логістика та арта дуже файно. Сукупна броня перевалила за 24000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 560 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ставрополь.
показать весь комментарий
15.07.2024 07:46 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2024 07:48 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
15.07.2024 08:35 Ответить
Вже знищено декілька армій з декількох Европейських країн, ну це умовно. Макрон був правий - треба і Европі набувати профісійних навичок військових у війні з орками, поки не пізно, для Европи.
показать весь комментарий
15.07.2024 07:53 Ответить
за ваши потери каждый день пишут! читай выше своего поста
показать весь комментарий
15.07.2024 08:11 Ответить
Украинцы в отличие от тебя про потери знают не из газет, а от родных, друзей и на работе. Им важно делать всё, чтобы разница в потерях была максимальной, не меньше чем 1/10 и им это судя по всем видео всё чаще удаётся! И они не хвастаются мовой задавая тупые вопросы на радость врагу.
показать весь комментарий
15.07.2024 08:43 Ответить
ты зеленскому свой вопрос задай! тыже за него в 2019 голосовал!
показать весь комментарий
15.07.2024 09:12 Ответить
Якщо ти не розумієш української мови ,то напишу на твоём родном языке ,я за зелю не голосовал ни в первом ,ни во втором туре ,,ну що о сами упоротыми говорить ,если вы что-то себе в голову вбили ,значит оно так должно и быть. Ответ можешь не писать .
показать весь комментарий
15.07.2024 13:26 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2024 09:39 Ответить
Кацапські артсистемі лідирують і це супер ,
молодці наші воїни👍🏼👍🏼👍🏼
показать весь комментарий
15.07.2024 09:43 Ответить
560 тисяч чумардосів, вже не сприймається як ювілей, проте є більш "кругленьке" чісло - 200 тисяч чумардосів з початку року.
Танки з чисел перейшли на цифри ББМ ще брикаються але перехід на однозначні числа неменучій, а потім і слідом за РСЗВ які за пів місяця в звіт потрапили тільки три рази (3/1/4)
показать весь комментарий
15.07.2024 10:38 Ответить
Зразу не догледів, це ж РСЗВ зробили тайне послання - нам πі (3,14)
показать весь комментарий
15.07.2024 11:08 Ответить
 
 