На Торецком направлении ситуация напряженная. Продолжаются бои в трех локациях возле Пивничного и Нью-Йорка, - Генштаб

В настоящее время, с начала суток, произошло 89 боевых столкновений. Наши защитники противодействуют многочисленным попыткам противника атаковать, дают жесткий отпор, истощая по всей линии боевого соприкосновения и в тылу. С начала суток произошло 89 боевых столкновений.

Российские обстрелы Украины

Противник, 43 авиационные удары (61 КАБ) и 532 удара дронами-камикадзе, совершил 3 267 обстрелов позиций наших войск.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении оккупанты три раза безуспешно атаковали наши позиции в районах Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении, также трижды, враг получил отпор возле Песчаного и Стельмаховки. Понес потери и отошел.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении враг активизировался в районе Макеевки и Грековки - провел, по уточненной информации, восемь штурмов. Успеха не имел.

Северское направление. С начала суток враг совершил восемь безуспешных попыток вклиниться в боевые порядки наших подразделений в районах Белогоровки, Раздоловки, Спорного и Выемки. Ситуация контролируемая.

С начала суток на Краматорском направлении российские оккупанты шесть раз атаковали наши позиции в районах Часова Яра, Григорьевки, Андреевки и Ивановского. Продолжается бой.

На Торецком направлении ситуация напряженная. Продолжаются бои в трех локациях возле Пивничного и Нью-Йорка, а 12 атак захватчиков уже отбиты.

Самая горячая ситуация на Покровском направлении, где враг сегодня уже 35 раз атаковал наши позиции в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Прогресса, Лозоватского, Новоселовки Первой и Яснобродовки. 29 атак отражено нашими защитниками. Напряженной остается обстановка вблизи Новоалександровки, Новоселовки Первой и Прогресса, где еще продолжается шесть боестолкновений. Наши защитники сдерживают врага.

В течение суток, по предварительной информации, украинские воины обезвредили как минимум 203 оккупанта. Также уничтожили два бронетранспортера, артиллерийскую систему и два автомобиля. Подсчет потерь врага продолжается, и они однозначно возрастут.

На Кураховском направлении пока насчитывается пять попыток противника приблизиться к нашим позициям. Две из них еще не завершились неподалеку Красногоровки. Ситуация контролируется.

