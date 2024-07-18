Прямое попадание в российского оккупанта на Торецком направлении. ВИДЕО
Прямое попадание в российского оккупанта. Кадры сняты под Торецком, работает 32-я отдельная механизированная бригада ВСУ.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+8 Владислав Сварчевський
показать весь комментарий18.07.2024 23:24 Ответить Ссылка
+6 Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий18.07.2024 23:20 Ответить Ссылка
+2 Urs
показать весь комментарий18.07.2024 23:14 Ответить Ссылка
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Не давайте ввести себе в оману, там одна радіація… Звідки у рашистів, може взятися розум, самі подумайте!?!?
Ось такий збіг, па плану їх обмилка, прутіна!!
Слава Захисникам України та їх Родинам