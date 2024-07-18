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Новости Видео Война
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Прямое попадание в российского оккупанта на Торецком направлении. ВИДЕО

Прямое попадание в российского оккупанта. Кадры сняты под Торецком, работает 32-я отдельная механизированная бригада ВСУ.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Расчеты 44-й ОАБр уничтожают артиллерию оккупантов на скрытых позициях. ВИДЕО

Автор: 

Торецк (511)


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Топ комментарии
+8
З дитинства знав, що Українськи механізатори кращі!!! 32- га це доводить)
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18.07.2024 23:24 Ответить
+6
Почніть заміри з власного туалету, там найбільше, отого, повинно бути!!
Не давайте ввести себе в оману, там одна радіація… Звідки у рашистів, може взятися розум, самі подумайте!?!?
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18.07.2024 23:20 Ответить
+2
я так розумію, кацап зовсім такого не чекав.
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18.07.2024 23:14 Ответить
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Пишут, что на Ростовской АС радиационная авария. Был выброс. Можно проверить показатели радиации в Украине?
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18.07.2024 23:05 Ответить
Я читала що це ІПСО.
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18.07.2024 23:12 Ответить
там просто спрацювала автоматика на турбогенераторі. До чого тут радіація?
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18.07.2024 23:18 Ответить
Почніть заміри з власного туалету, там найбільше, отого, повинно бути!!
Не давайте ввести себе в оману, там одна радіація… Звідки у рашистів, може взятися розум, самі подумайте!?!?
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18.07.2024 23:20 Ответить
Там би мацкалі за годину до викиду ООН на вуха підняли!!!
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18.07.2024 23:50 Ответить
я так розумію, кацап зовсім такого не чекав.
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18.07.2024 23:14 Ответить
Нечекав-нечекав, а потім дай, думаю, піду подивлюся, як накабздон бур'ятів любить. І де.
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18.07.2024 23:47 Ответить
За чим воно йшло з московщини, те і знайшов рашист, аж у Мирній Україні!!
Ось такий збіг, па плану їх обмилка, прутіна!!
Слава Захисникам України та їх Родинам
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18.07.2024 23:17 Ответить
З дитинства знав, що Українськи механізатори кращі!!! 32- га це доводить)
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18.07.2024 23:24 Ответить
Стриказёл нога задрал и помрал!
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19.07.2024 00:54 Ответить
 
 