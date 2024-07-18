Расчеты 44-й ОАБр уничтожают артиллерию оккупантов на скрытых позициях. ВИДЕО

Видео эффективной контрбатарейной борьбы в исполнении воинов 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.

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Российские пушки обнаружены и уничтожены с превосходной точностью, блестящая снайперская работа! Вражеские расчеты были хорошо замаскированы, но благодаря грамотной организации разведки, корректировки и попадания цели были накрыты.

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