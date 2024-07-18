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Новости Видео Война
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Расчеты 44-й ОАБр уничтожают артиллерию оккупантов на скрытых позициях. ВИДЕО

Видео эффективной контрбатарейной борьбы в исполнении воинов 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Российские пушки обнаружены и уничтожены с превосходной точностью, блестящая снайперская работа! Вражеские расчеты были хорошо замаскированы, но благодаря грамотной организации разведки, корректировки и попадания цели были накрыты.

Также смотрите: Украинские артиллеристы уничтожили склад с боекомплектами и позиции россиян с помощью итальянских гаубиц FH70. ВИДЕО

Автор: 

артиллерия (652) 44 артиллерийская бригада (38)


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Гарна робота-виконавцям респект...
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18.07.2024 22:45 Ответить
Снайпери!!!!! Не зупиняйся, 44-та ОАБр)))
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18.07.2024 22:50 Ответить
Так точно бити - мабуть 777-ми працювали.

Респект!
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18.07.2024 22:59 Ответить
Саме те, шо доХтур приписав - "Нех*й шастать!"
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18.07.2024 23:07 Ответить
Так вони, потвори, й не шасьтали! Ретельно "в пряткі" гралися... Тепер "на раслабоні" "Боль мая, ти пакінь меня" слухають, лізку-хфельшера пощипують... Гламурна...
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18.07.2024 23:18 Ответить
Слава ЗСУ! Героям Слава!
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18.07.2024 23:14 Ответить
 
 