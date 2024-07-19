Российские захватчики бегут с горящего катера, который атаковали украинские защитники. ВИДЕО
Украинские защитники из дронов-камикадзе потопили катер вместе с несколькими группами российских захватчиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки на оккупантов опубликована в соцсетях.
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крестьян продавали через объявления в газетах.
в них можно было найти строки как о продаже целой деревни, так и одного человека.
"продается деревня в тверской губернии, 260 душ"
"продается девка 10 лет, имеющая талию и лицо приятное"
а еще крепостных обменивали на товары.
за породистых молодых скакунов могли продать деревню, а старая кобыла ценилась дороже крестьянина.
крестьян также продавали на рынках. цену писали на лбу.
крестьян также проигрывали в карты.
https://www.tiktok.com/@qqq97778/video/7392152045626658053
показывайте это видео русским, когда они начинают говорить про свое "величие".
- Чʼїх будете?
а ті відповідали:
- русские мы