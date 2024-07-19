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Российские захватчики бегут с горящего катера, который атаковали украинские защитники. ВИДЕО

Украинские защитники из дронов-камикадзе потопили катер вместе с несколькими группами российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки на оккупантов опубликована в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (19899) ликвидация (3768)


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19.07.2024 20:16 Ответить
В броніку і амуніціі хер випливеш
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19.07.2024 20:19 Ответить
У них даже хер не выплывает!
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20.07.2024 13:19 Ответить
в российской империи торговля крепостными крестьянами была обычным явлением.
крестьян продавали через объявления в газетах.
в них можно было найти строки как о продаже целой деревни, так и одного человека.
"продается деревня в тверской губернии, 260 душ"
"продается девка 10 лет, имеющая талию и лицо приятное"
а еще крепостных обменивали на товары.
за породистых молодых скакунов могли продать деревню, а старая кобыла ценилась дороже крестьянина.
крестьян также продавали на рынках. цену писали на лбу.
крестьян также проигрывали в карты.

https://www.tiktok.com/@qqq97778/video/7392152045626658053

показывайте это видео русским, когда они начинают говорить про свое "величие".
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19.07.2024 20:55 Ответить
завжди так було, чому їх і називають займенником "русский", в той час, як інші народи називаються прикметниками! Займенник "русский" відповідає на питання ЧИЙ? і повертає до часів Русі (Київської), де жили руси і мали рабів на території болот (******* московія), коли до рабів вдерався якийсь хазарін він, пиная расєяніна ногою в живіт запитував:
- Чʼїх будете?
а ті відповідали:
- русские мы
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19.07.2024 21:05 Ответить
це вони вже на правий берег переправляються? Після брехні ГШ з Кринками буде не дивно. А музика бравурна, як завжди.
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19.07.2024 21:01 Ответить
Спільнота безіменних донатчиків.
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19.07.2024 21:02 Ответить
 
 