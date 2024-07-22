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Дрон-камикадзе попал оккупанту в зад. ВИДЕО

Оператор украинского дрона точным ударом ликвидировал российского оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной атаки украинского воина видно, что дрон попал захватчику ниже спины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дрон "Дикие шершни" залетает в открытый люк вражеского танка.. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) уничтожение (6916) дроны (3912)


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Топ комментарии
+10
апять у рашиста пастрадал центр прінятія рєшеній...
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22.07.2024 09:59
+8
А той подумав: "Опять кадыровцы..."
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22.07.2024 09:52
+6
А днем раніше окупанту в зад поцілив Ашот.
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22.07.2024 09:43
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А днем раніше окупанту в зад поцілив Ашот.
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22.07.2024 09:43 Ответить
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22.07.2024 09:43 Ответить
Хотів Карлсона зробити - пропелер иому в сраку
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22.07.2024 09:44 Ответить
А той подумав: "Опять кадыровцы..."
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22.07.2024 09:52 Ответить
Якась частина тушки кацапа полетіла в космос.
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22.07.2024 09:58 Ответить
апять у рашиста пастрадал центр прінятія рєшеній...
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22.07.2024 09:59 Ответить
Відразу на низькорбітальну орбіту. Як тобі таке мудачило Ілон Маск?

П.С. Дрони мабуть "важчими" стали
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22.07.2024 10:16 Ответить
На третей секунде энергетический сгусток устремился вверх.
- Наверно душа оккупанта устремилась на перерождение - подумал Паффнутий.
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22.07.2024 10:34 Ответить
Навіщо паскудити таку файну музику об ду..у цього кацапа.
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22.07.2024 10:38 Ответить
і полетів до гусей своїх😂
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22.07.2024 10:42 Ответить
То в нього до гори руцький дух відлетів?
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22.07.2024 10:48 Ответить
Не в зад, а в центр принятия решений...
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22.07.2024 11:05 Ответить
В саме скрепне кацапське місце! Як же він тепер женихатись буде???
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22.07.2024 11:42 Ответить
Так нижче спини у кацарів голова!
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22.07.2024 12:42 Ответить
Спирт взірвався............
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22.07.2024 13:52 Ответить
 
 