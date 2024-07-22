Дрон-камикадзе попал оккупанту в зад. ВИДЕО

Оператор украинского дрона точным ударом ликвидировал российского оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной атаки украинского воина видно, что дрон попал захватчику ниже спины.

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