Уцелевший оккупант записал обращение к своим родственникам: "Трупные мухи лезут в лицо. Нас было 300. Остались я и Ромка. Теперь он тоже "двесте". ВИДЕО
Уцелевший оккупант записал видеообращение к своим родственникам, в котором рассказал о потерях своего подразделения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на момент записи обращения из трехсот оккупантов остался живым только автор видео. По его словам, подразделение получило подкрепление из 30 россиян. Однако, и из этой группы большинство было ликвидировано.
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+40 ДенКо
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+25 Red_Sky_On
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+24 Rtt #588155
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https://www.tiktok.com/@qqq97778/video/7392152045626658053
в российской империи крепостных крестьян продавали на базарах.
цену русским писали на лбах.
а также их меняли на собак, коров и лошадей.
кляча оценивалась дороже русского.
А можно перезалить?
- Здохни, здохни поскорей иначе в руззкий героический эпос не попадёшь! - Крикнул ему через монитор Паффнутий.
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
кабзДон на них чекає... за-довго чекає.....
Вас так назвали першими. Все ворують, гниди.
ключове тут "пока", не вернешся ти падло
здохни і хай мухи тебе жруть
этому Сусанину армию.)