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Новости Видео Война
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Уцелевший оккупант записал обращение к своим родственникам: "Трупные мухи лезут в лицо. Нас было 300. Остались я и Ромка. Теперь он тоже "двесте". ВИДЕО

Уцелевший оккупант записал видеообращение к своим родственникам, в котором рассказал о потерях своего подразделения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на момент записи обращения из трехсот оккупантов остался живым только автор видео. По его словам, подразделение получило подкрепление из 30 россиян. Однако, и из этой группы большинство было ликвидировано.

Также смотрите: Дрон-камикадзе попал оккупанту в зад. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) уничтожение (6916)


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Топ комментарии
+40
Сподіваюся це відео з його телефона виклали нащі, коли знайшли його тушку дохлу
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22.07.2024 10:51
+25
.....іх оставалось только двоє із васимнадцати ребяяяят....
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22.07.2024 10:51
+24
когда русский вам начнет рассказывать про свое величие, покажите ему это видео:

https://www.tiktok.com/@qqq97778/video/7392152045626658053

в российской империи крепостных крестьян продавали на базарах.
цену русским писали на лбах.
а также их меняли на собак, коров и лошадей.
кляча оценивалась дороже русского.
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22.07.2024 10:50
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когда русский вам начнет рассказывать про свое величие, покажите ему это видео:

https://www.tiktok.com/@qqq97778/video/7392152045626658053

в российской империи крепостных крестьян продавали на базарах.
цену русским писали на лбах.
а также их меняли на собак, коров и лошадей.
кляча оценивалась дороже русского.
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22.07.2024 10:50 Ответить
"В настоящий момент видео недоступно"

А можно перезалить?
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22.07.2024 18:40 Ответить
.....іх оставалось только двоє із васимнадцати ребяяяят....
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22.07.2024 10:51 Ответить
Ні! Там - "Триста кацапцев"!
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22.07.2024 11:22 Ответить
То ниц, там оставался один чмоша из уцелевших двух чмонят...
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22.07.2024 19:57 Ответить
Нехай щастить!
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22.07.2024 10:51 Ответить
Сподіваюся це відео з його телефона виклали нащі, коли знайшли його тушку дохлу
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22.07.2024 10:51 Ответить
Ну прям как 300 спартанцев...
- Здохни, здохни поскорей иначе в руззкий героический эпос не попадёшь! - Крикнул ему через монитор Паффнутий.
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22.07.2024 10:53 Ответить
Передсмертний відосік.
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22.07.2024 10:53 Ответить
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!

кабзДон на них чекає... за-довго чекає.....
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22.07.2024 10:53 Ответить
кабздон вже замахався у пеклі співати. Кожної доби 1000 нових глядачів-слухачів
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22.07.2024 11:04 Ответить
Кляті плагіатори, навіть свою заслужену назву (підори) хочуть на нас навішати, горіть у пеклі смердючі свинокацапи!
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22.07.2024 10:53 Ответить
Нас було 300,ми всі стали 200
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22.07.2024 10:54 Ответить
млядь...каки-же ублюдки
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22.07.2024 10:59 Ответить
Та мушки і по ньому вже повзали, мабуть думали-щось ти зажилося, падло ...
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22.07.2024 11:02 Ответить
3,14дори єпучі, на)(уй за сруцьким кораблем! Сруцькі не нація, це підерація.
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22.07.2024 11:05 Ответить
І ви бачите свого внучка підняти треба, то він прийшов в нашу хату вбивати ...то і нам на русню пох* й
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22.07.2024 11:05 Ответить
Яка везуча тварина. Єдиний із трьохсот не здох. Сподіваюсь буде самоваром на шиї своєї матки залишок життя.
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22.07.2024 11:07 Ответить
300 засранців тебе вже чекають, пропуски на концерті ставлять ...
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22.07.2024 11:13 Ответить
"паследние трёхсотые ********" )
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22.07.2024 11:18 Ответить
Гній....
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22.07.2024 11:34 Ответить
Внучка твоего уже мигранты и китайцы поставят только не на ноги а рачком как козу
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22.07.2024 11:40 Ответить
Щоб він здох той внучок разом з тобою
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22.07.2024 11:43 Ответить
Цікаво! А трупні мухи їх і на концерті Кабзона дістають?
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22.07.2024 11:51 Ответить
Та нi, лапоть, ****** це ви.
Вас так назвали першими. Все ворують, гниди.
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22.07.2024 11:59 Ответить
Москалі ще гірше за мух
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22.07.2024 12:04 Ответить
Вони родичі.
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22.07.2024 13:08 Ответить
Трупные мухи никогда не ошибаются, запомни, если успеешь наногиподниматель! 💀
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22.07.2024 13:01 Ответить
та не тринди, закрив своє ***** шоб не впізнали, із 300 двоє, це навіть краще ніж в пісні "нас асталась двоі іс васімнацаті рібят"

ключове тут "пока", не вернешся ти падло

здохни і хай мухи тебе жруть
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22.07.2024 13:24 Ответить
Где расея там мухи.................
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22.07.2024 13:54 Ответить
Из 300 остался я один и Ромка, потом пополнение и из 30 осталось 10, дайте
этому Сусанину армию.)
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22.07.2024 15:30 Ответить
видно по глазам, что дураку уже лет 60 не меньше! и туда же, сдохнуть за белую ладу.
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22.07.2024 17:33 Ответить
Даж смотреть не стал. Сдохни просто, помоги мухам
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22.07.2024 18:45 Ответить
Мразота,ґидко слухати і дивитись.Сдохни,тварюка!!!!
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22.07.2024 19:07 Ответить
Надежным шлангом оказался тот кацап. И где он нычку нашел на поле боя? ХМЫ...
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22.07.2024 19:59 Ответить
Гнида обещала, значит вернётся в мешке. И это в лучшем случае. Но скорее всего - просто сгниёт.
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22.07.2024 21:07 Ответить
Мені одному здається, що це якась найобка?
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22.07.2024 21:40 Ответить
 
 