Уцелевший оккупант записал обращение к своим родственникам: "Трупные мухи лезут в лицо. Нас было 300. Остались я и Ромка. Теперь он тоже "двесте". ВИДЕО

Уцелевший оккупант записал видеообращение к своим родственникам, в котором рассказал о потерях своего подразделения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на момент записи обращения из трехсот оккупантов остался живым только автор видео. По его словам, подразделение получило подкрепление из 30 россиян. Однако, и из этой группы большинство было ликвидировано.

Также смотрите: Дрон-камикадзе попал оккупанту в зад. ВИДЕО