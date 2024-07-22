Столичный ресторатор Владимиров во время войны приобрел Lamborghini и ездит отдыхать за границу через систему "Шлях", - СМИ. ВИДЕО

37-летний Алексей Владимиров, владеющий убыточным столичным рестораном грузинской кухни "Саперави", в июне 2023 года приобрел элитный спорткар Lamborghini Huracan, а уже через два месяца, в сентябре - Range Rover последней модели. Через волонтерскую систему "Шлях" он регулярно ездит на отдых за границу. Также принимает у себя в ресторане мэра Киева Виталия Кличко и представителя государственной компании, которая закупает оружие за рубежом.

Об этом говорится в расследовании журналиста Михаила Ткача, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

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