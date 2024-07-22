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Столичный ресторатор Владимиров во время войны приобрел Lamborghini и ездит отдыхать за границу через систему "Шлях", - СМИ. ВИДЕО

37-летний Алексей Владимиров, владеющий убыточным столичным рестораном грузинской кухни "Саперави", в июне 2023 года приобрел элитный спорткар Lamborghini Huracan, а уже через два месяца, в сентябре - Range Rover последней модели. Через волонтерскую систему "Шлях" он регулярно ездит на отдых за границу. Также принимает у себя в ресторане мэра Киева Виталия Кличко и представителя государственной компании, которая закупает оружие за рубежом.

Об этом говорится в расследовании журналиста Михаила Ткача, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компания "непригодных к военной службе" молодых людей из Украины ведет роскошную жизнь за границей, - СМИ. ВИДЕО

Автор: 

Киев (25518) коррупция (8560) Ткач Михаил (134)


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Топ комментарии
+28
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22.07.2024 22:39
+23
Найгірше те, що таких Владімирових, хоч греблю гати. Хтось "доріс" до Lamborgini, а хтось внизу в громаді, пилить землю сидячи в новенькій Camry. А хтось доїть країну сидячи в Rolls-Royce і витрачаючи мільйони доларів на кишенькові витрати.
А в їх кишеня осідає ще мінімум один бюджет. І ніяка податкова/ДБР/СБУ не просто цього не бачить, а ще і зазвичай є учасниками цієї вакханалії.
А потім такі от Владімірови отримають почесну грамоту за "волонтерство" і купа ідіотів оберуть їх в депутати. І процес піде далі.
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22.07.2024 22:43
+14
Все в нього буде добре.І жити він буде довго.А нулі-то для звичайних смертних.
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22.07.2024 22:44
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ермак тоже не президент и не за что не отвечает,н клоун у него в полном подчинении,все приказы из кремля выполняют,еще и в звании наверное повысят.
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23.07.2024 00:11 Ответить
поки журналіст не поверне корча в бригаду то він е просто вор та ухилянт і таким е журналіст УП Ткач
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23.07.2024 00:21 Ответить
Что из этого? Рестораторы вроде бы не госслужащие?
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23.07.2024 00:22 Ответить
Те що Ви читатити уважно не навчились, ресторан ЗБИТКОВИЙ по звітах.
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23.07.2024 06:03 Ответить
Прийзжайте з закордону воювати.....
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23.07.2024 06:02 Ответить
Монако забито машинами с украинскими номерами а в местных спортзалах полно бойцов месной теробороны из батальона "Монако" им даже Новая почта свое отделение открыла для поднятия патриотизма.
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23.07.2024 06:43 Ответить
ТО В ЗСУ ПО СИСТЕМІ ШЛЯХ...ЧИ ВОНО ВЖЕ ІНВАЛІД ЧИ УБД НЕ ВИХОДЯЧИ З ДОМУ ЧИ БРОНЬ ЯК НА ТОРГІВЦЯКОРМОМ ДЛЯ КУРЧАТ ЧИ ВЖЕ В ЯКІЙСЬ БОЙОВІЙ ЧАСТИНІ, ДЕ ЗА НЬОГО ПО НАКАЗАМ ХОДЯТЬ ІНШІ ВОЇНИ ??????
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23.07.2024 06:57 Ответить
А таке просте рішення, демократичне як БОЙКОТ, невелика демонстрація перед їх харчевнею, щоб бажаючі пажрать боялися туди " або засвітити номери авто щоб кожний мимо їдучий сигналив ітп не пробували?
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23.07.2024 08:54 Ответить
Ресторани мають різні функції, одна з них відпочинок)
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23.07.2024 09:10 Ответить
то ж він і так "збитковий"
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23.07.2024 12:51 Ответить
Вчора чи коли у Києві був фестиваль .
Не прийшло туди ні ТЦК, ні поліція з забороною масових зборів громадян. Не злякались рос ракети. І все для того щоб артисти заробили дєнюшку. А попала би ракета, ну то що ж.. Головне аби віп персони не постраждали. А бидло саме винне.
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23.07.2024 09:00 Ответить
А я то думаю почему нет желающих Неньку защищать.
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23.07.2024 10:03 Ответить
****, коли чую слово "ресторатор" одразу виникає два почуття: блювати і шукати пістолет...
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23.07.2024 11:03 Ответить
Ну а що такого? В Україні культурно не відпочинеш. Стріляють...
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23.07.2024 12:15 Ответить
Мабуть, він, збирав на дрони з мавіками, але щось пішло не так…
Надивилося, бідолашне, на ОТИХ слуг у ВРУ, ось і має результат…
Катлєта з безумною та трубіциним, його заспокоять, гроші підуть до адресатів…
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23.07.2024 14:16 Ответить
В Києві є збиткові ресторани? Це що, анекдот? Чи весь прибуток на донати ВСУ йде?
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23.07.2024 16:45 Ответить
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