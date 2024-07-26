О контрнаступлении, ссоре с бригадным генералом Зубаничем и подготовке мобилизованных: командир роты 47-й ОМБР Мельник. ВИДЕО

Командир роты 47-й отдельной механизированной бригады Николаем Мельником участвовал в боевой подготовке бригады, вел свою роту в первый бой, был тяжело ранен в первый день наступления в июне 2023 года. Николай - доброволец, воевал с Дмитрием Коцюбайло Да Винчи еще до начала полномасштабного вторжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сегодняшнем разговоре на канале "Бутусов плюс" Мельник рассказал о контрнаступлении, ссоре с бригадным генералом Зубаничем и подготовке мобилизованных.

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