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Новости Видео Война
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О контрнаступлении, ссоре с бригадным генералом Зубаничем и подготовке мобилизованных: командир роты 47-й ОМБР Мельник. ВИДЕО

Командир роты 47-й отдельной механизированной бригады Николаем Мельником участвовал в боевой подготовке бригады, вел свою роту в первый бой, был тяжело ранен в первый день наступления в июне 2023 года. Николай - доброволец, воевал с Дмитрием Коцюбайло Да Винчи еще до начала полномасштабного вторжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сегодняшнем разговоре на канале "Бутусов плюс" Мельник рассказал о контрнаступлении, ссоре с бригадным генералом Зубаничем и подготовке мобилизованных.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наступление РФ: обзор горячих участков фронта | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Автор: 

Бутусов Юрий (4358) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+5
комроти свою роботу робить якісно, а генерали просрали - то хто кого має повчати?
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26.07.2024 16:30
+3
НА ПЕРШІЙ ЛІНІЇ КЕРУЄ КОМАНДИР РОТИ, ЯКИЙ ВИПРАВЛЯЄ ПОМИЛКИ СТАВЛЕНИКІВ РУСЬКОГО ЗАСЛАНЦЯ СИРСЬКОГО.
УСЯ НАДІЯ БІЙЦІВ НА ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД КОМАНДИРА РОТИ.
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26.07.2024 14:01
+3
а хто у нас генерали? радянські протирачі штанів по більшості, розпродавачі пального, земель і "надлишкового" майна у часи незалежності, скільки з них воювало та відзначилось ефективно на війні, ну напевне одиниці.
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26.07.2024 19:51
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Та це просто - якшо ти ураїнець, це ще не позначає шо ти не хворий рукожопостью.
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26.07.2024 13:54 Ответить
Це добре що в нас кожен командир роти повчає як воювати бригадних генералів. Перемога не за горами...
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26.07.2024 13:56 Ответить
комроти свою роботу робить якісно, а генерали просрали - то хто кого має повчати?
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26.07.2024 16:30 Ответить
Хєнєсрали, деякі, за посаду свою, Українців не жаліють, копіюючи рашистів!!
Готуються, оевидно, до чергового звання на КРОВІ та ЖИТТІ Захисників!!
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26.07.2024 13:59 Ответить
НА ПЕРШІЙ ЛІНІЇ КЕРУЄ КОМАНДИР РОТИ, ЯКИЙ ВИПРАВЛЯЄ ПОМИЛКИ СТАВЛЕНИКІВ РУСЬКОГО ЗАСЛАНЦЯ СИРСЬКОГО.
УСЯ НАДІЯ БІЙЦІВ НА ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД КОМАНДИРА РОТИ.
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26.07.2024 14:01 Ответить
Я вам больше скажу, что на "0" даже в РОП зачастую командует главный сержант роты ( взводные и ротные в засаде!) Подчеркну! зачастую, но не всегда!
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26.07.2024 16:25 Ответить
Перед контрнаступом минулого року, я писав (під другим ніком), що запланований наступ безглуздий і приведе до страшних втрат. Мене жорстоко банили. Щось помінялося?
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26.07.2024 19:29 Ответить
а хто у нас генерали? радянські протирачі штанів по більшості, розпродавачі пального, земель і "надлишкового" майна у часи незалежності, скільки з них воювало та відзначилось ефективно на війні, ну напевне одиниці.
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26.07.2024 19:51 Ответить
Скільки раз писав коменти про те, що слово руський не має жодного відношення до как цапів, а деб іли продовжують вживати його для опису моска лів… ще раз нагадую іді отам про те, що слово руський означає украінець, як нація. Дебілам слід писати слово російський для визначення как цапів. Невже так важко памʼятати про граматику?! Академік Грушевський написав книгу про історію Украіни- Русі. Про руських людей, іншими словами. А как цапи, ну, що ж, були как цапами і такими й залишаться у історіі.
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27.07.2024 02:58 Ответить
Генштаб ЗСУ: Найбільш інтенсивно росіяни атакують на Покровському напрямку, але платять високу цінуДжерело:
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27.07.2024 03:03 Ответить
Навів для прикладу скрін попередньоі статті… правильно потрібно писати росіяни у відношенні як цапів, а не руський. Закарбуйте це собі на лобах, вузьколобі недоумки!
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27.07.2024 03:06 Ответить
Московити. Які ще "росіяни"?!
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27.07.2024 10:28 Ответить
 
 