О контрнаступлении, ссоре с бригадным генералом Зубаничем и подготовке мобилизованных: командир роты 47-й ОМБР Мельник. ВИДЕО
Командир роты 47-й отдельной механизированной бригады Николаем Мельником участвовал в боевой подготовке бригады, вел свою роту в первый бой, был тяжело ранен в первый день наступления в июне 2023 года. Николай - доброволец, воевал с Дмитрием Коцюбайло Да Винчи еще до начала полномасштабного вторжения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сегодняшнем разговоре на канале "Бутусов плюс" Мельник рассказал о контрнаступлении, ссоре с бригадным генералом Зубаничем и подготовке мобилизованных.
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+5 Roman T #583483
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Готуються, оевидно, до чергового звання на КРОВІ та ЖИТТІ Захисників!!
УСЯ НАДІЯ БІЙЦІВ НА ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД КОМАНДИРА РОТИ.