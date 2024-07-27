Бойцы 3 ОШБр взорвали здание с десятком оккупантов и уничтожили танк и ББМ россиян. ВИДЕО
В районе Авдеевки противотанкисты 3-й отдельной штурмовой бригады из "Стугны" ударили по тяжелой бронетехнике оккупантов - танках и ББМ на ходу и в посадках.
Кроме того, бойцы ликвидировали десятки личного состава противника: около 15 россиян вместе со зданием и скопление живой силы возле баги, передает Цензор.НЕТ.
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Смерть рашистам!
"Работаєм братья" ???