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Бойцы 3 ОШБр взорвали здание с десятком оккупантов и уничтожили танк и ББМ россиян. ВИДЕО

В районе Авдеевки противотанкисты 3-й отдельной штурмовой бригады из "Стугны" ударили по тяжелой бронетехнике оккупантов - танках и ББМ на ходу и в посадках.

Кроме того, бойцы ликвидировали десятки личного состава противника: около 15 россиян вместе со зданием и скопление живой силы возле баги, передает Цензор.НЕТ.

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ликвидация (3529) 3-я Отдельная штурмовая бригада (416)


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Це, прямо якась Гойда, для рашистів….
Смерть рашистам!
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27.07.2024 14:11 Ответить
ІІІ-я + Стугна = пекельна суміш! Дякуємо, Воїни!!!!
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27.07.2024 14:17 Ответить
Смерть свинособакам!
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27.07.2024 14:26 Ответить
Ну шо ?
"Работаєм братья" ???
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27.07.2024 20:05 Ответить
 
 