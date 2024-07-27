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Новости Видео Война
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Воины Северской бригады уничтожили российский танк на границе Запорожской и Донецкой областей. ВИДЕО

Воины 1-й отдельной танковой Северской бригады уничтожили российский танк под Старомайорским на границе Запорожской и Донецкой областей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен момент уничтожения вражеской техники, опубликована в соцсетях.

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танк (2253) уничтожение (6904) 1 отдельная танковая бригада (14)


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На передовій нищим танки,а
за 1800 км від нашого кордону
вразили ворожий дальній
стратегічний бомбардувальник.
Бій з кацапляндією триває.
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27.07.2024 14:51 Ответить
https://t.me/voynareal/94683 ✈️ ❌Кадри з місця падіння Су-34 у Волгоградській області
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27.07.2024 15:39 Ответить
Это через речку от оставленного нашими Урожайного. Они срезают Времевский выступ.
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27.07.2024 19:01 Ответить
 
 