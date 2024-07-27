Воины Северской бригады уничтожили российский танк на границе Запорожской и Донецкой областей. ВИДЕО

Воины 1-й отдельной танковой Северской бригады уничтожили российский танк под Старомайорским на границе Запорожской и Донецкой областей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен момент уничтожения вражеской техники, опубликована в соцсетях.

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