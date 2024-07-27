Воины Северской бригады уничтожили российский танк на границе Запорожской и Донецкой областей. ВИДЕО
Воины 1-й отдельной танковой Северской бригады уничтожили российский танк под Старомайорским на границе Запорожской и Донецкой областей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен момент уничтожения вражеской техники, опубликована в соцсетях.
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за 1800 км від нашого кордону
вразили ворожий дальній
стратегічний бомбардувальник.
Бій з кацапляндією триває.