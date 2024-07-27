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Под Волгоградом разбился российский истребитель Су-34. ВИДЕО

Сегодня, 27 июля 2024 года, истребитель Су-34 упал в Волгоградской области РФ.

Об этом сообщило Минобороны РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство новостей"РИА-Новости".

Как утверждает Минобороны РФ, самолет упал при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Экипаж якобы катапультировался, угрозы жизни летчиков нет.

Читайте: В России взлетали стратегические бомбардировщики, - Воздушные силы (обновлено)

авиация (2824) армия РФ (19188) самолет (3589) Минобороны рф (927)


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Топ комментарии
+30
Цензор, не спи:

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27.07.2024 15:27
+25
Гарний флешмоб почав Мі-28....
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27.07.2024 15:27
+14
Не зовсім приємна новина! виродки живі і погано що не на будинки падалі звалився!
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27.07.2024 15:29
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Гарний флешмоб почав Мі-28....
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27.07.2024 15:27 Ответить
Вечного помёта, "братья"...
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27.07.2024 17:26 Ответить
Цензор, не спи:

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27.07.2024 15:27 Ответить
це ж не офіційні джерела
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27.07.2024 15:32 Ответить
А хіба ГУР коли-небудь офіційно підтверджували подібні речі? Здається, в новинах завжди писалося "джерела в ГУР".
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27.07.2024 15:39 Ответить
Та скрізь вже пишуть, на укрнет це топова новина, а цензор мабуть щь перевіряє інформацію
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27.07.2024 15:42 Ответить
Дзвонять у мацькву до піськова, щоб той підтвердив. )))

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27.07.2024 15:55 Ответить
До речі, а де Какашєнков? Сподіваюся, він умєр?
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27.07.2024 16:03 Ответить
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27.07.2024 16:10 Ответить
Какашки відмиває
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27.07.2024 16:27 Ответить
Здох бєз патєрь!
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27.07.2024 16:51 Ответить
Завтра почнеться наступна серія про ядерну зиму)
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27.07.2024 17:50 Ответить
Не зовсім приємна новина! виродки живі і погано що не на будинки падалі звалився!
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27.07.2024 15:29 Ответить
Ну... так.

Одне радує - катапультування для пілотів практично ніколи не відбувається без серйозних наслідків для організму, тож вони будуть ще досить довго проходити реабілітацію.
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27.07.2024 15:49 Ответить
Ходити будуть - під себе
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27.07.2024 16:17 Ответить
Кацапи вкс, продовжуйте подібні навчання!
Уявляєте: одночасно над територією України загоряться сотні сушок і мігів і екіпажи одночасно катапультується!
Це ж неочікуваний десант!!?🧐
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27.07.2024 15:29 Ответить
что то случілось..мі нє знаєм что єто такоє
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27.07.2024 15:31 Ответить
Це тому що місту треба повернути назву Сталінград
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27.07.2024 18:50 Ответить
Боженька,зроби так,щоб екіпаж Кобзон зустрічав гімном росії під а-капеллу хору Александрова.Амінь!
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27.07.2024 15:33 Ответить
кацапи кацапультіровалісь? Жаль...
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27.07.2024 15:34 Ответить
-1πdrs
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27.07.2024 15:36 Ответить
За родіну вашу мать зачепився мабуть...
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27.07.2024 15:40 Ответить
Болотне міноборони назвало цей виріб "виніщувачем", чи дівчата з редакції Цензора?
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27.07.2024 15:40 Ответить
"...Су-34 (за кодифікації НАТО: Fullback - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 укр. Крайній захисник (футбол)) - радянський/російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник..."
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27.07.2024 15:52 Ответить
Я саме це й питав: чи давно він став просто "винищувачем". Зателефонуйте до Вікіпєдії, нехай виправлять в себе.
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27.07.2024 15:54 Ответить
З англійської fullback - радше:- повна підримка
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27.07.2024 16:54 Ответить
ьене красивее видео - https://t.me/voynareal/94683 ✈️ ❌Кадри з місця падіння Су-34 у Волгоградській області
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27.07.2024 15:43 Ответить
Урожайний день на кацапольоти:
ще 3 гвинтокрила знищили та
винищувач,плюс один сам завалився.
Гарні темпи зачистки неба.
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27.07.2024 15:43 Ответить
Совість замучила.
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27.07.2024 15:55 Ответить
хотілося б щоби вони всі, але хоч так
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27.07.2024 15:59 Ответить
Ну вміють же літати ...об землю
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27.07.2024 16:10 Ответить
Вечного вам штопора орлы лапотные.
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27.07.2024 16:10 Ответить
Є на болотАх ППО!
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27.07.2024 16:16 Ответить
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27.07.2024 16:19 Ответить
Гарна новина. Падайте кацапські "гавнольоти", падайте, тільки злетіли - падайте. Вас вже небо не приймає тільки земля і чим глибше тім ліпше.
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27.07.2024 16:25 Ответить
Красота то какааааааа... ЛЯпотаааааа....
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27.07.2024 16:26 Ответить
Су-34 не зовсім винищувач.Фронтовий бомбардувальник,наступник Су-24.
Те,що найбільш дошкуляє і мирняку,який живе у прифронтовій зоні,і захисникам.
Носій ФАБів і КАБів.
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27.07.2024 16:33 Ответить
Хто це зробив ? Ти молодець 🫵
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27.07.2024 16:33 Ответить
СУ34 це в першу чергу фронтовий бомбардувальник. З частиною якостей винищувача.
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27.07.2024 16:40 Ответить
Звичайно, маємо ще багато недоліків…
Треба їх викорінити або недопускати!..
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27.07.2024 16:44 Ответить
ШО, ***, АПЯТЬ???@@???
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27.07.2024 16:51 Ответить
Пилоты, к сожалению, катапультировались..
https://t.me/volgo01/14744
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27.07.2024 16:56 Ответить
Кацапи вже давно мали би замінити в ускам ізикє самальот на самопад!
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27.07.2024 16:56 Ответить
Дуже гарна новина ,кацапські варварим що б ви всі виздихали.
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27.07.2024 17:26 Ответить
важчій за повітря..
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27.07.2024 17:27 Ответить
Пілот здох , маю надію 🤬
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27.07.2024 17:59 Ответить
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27.07.2024 18:02 Ответить
дуже шкода , що воділа вижив
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27.07.2024 18:57 Ответить
А также поражен бомбардировщик Ту-22М на аэродроме Олений в Мурманской области(1800км.).
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27.07.2024 19:59 Ответить
Працює ППО.
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27.07.2024 20:40 Ответить
 
 