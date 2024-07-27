Под Волгоградом разбился российский истребитель Су-34. ВИДЕО

Сегодня, 27 июля 2024 года, истребитель Су-34 упал в Волгоградской области РФ.

Об этом сообщило Минобороны РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство новостей"РИА-Новости".

Как утверждает Минобороны РФ, самолет упал при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Экипаж якобы катапультировался, угрозы жизни летчиков нет.

Читайте: В России взлетали стратегические бомбардировщики, - Воздушные силы (обновлено)