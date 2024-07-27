Под Волгоградом разбился российский истребитель Су-34. ВИДЕО
Сегодня, 27 июля 2024 года, истребитель Су-34 упал в Волгоградской области РФ.
Об этом сообщило Минобороны РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство новостей"РИА-Новости".
Как утверждает Минобороны РФ, самолет упал при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Экипаж якобы катапультировался, угрозы жизни летчиков нет.
Топ комментарии
+30 Randall Flag #387882
показать весь комментарий27.07.2024 15:27
+25 Прощай немытая раССея
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+14 Olena Teslenko
показать весь комментарий27.07.2024 15:29
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Одне радує - катапультування для пілотів практично ніколи не відбувається без серйозних наслідків для організму, тож вони будуть ще досить довго проходити реабілітацію.
Уявляєте: одночасно над територією України загоряться сотні сушок і мігів і екіпажи одночасно катапультується!
Це ж неочікуваний десант!!?🧐
ще 3 гвинтокрила знищили та
винищувач,плюс один сам завалився.
Гарні темпи зачистки неба.
Те,що найбільш дошкуляє і мирняку,який живе у прифронтовій зоні,і захисникам.
Носій ФАБів і КАБів.
Треба їх викорінити або недопускати!..
https://t.me/volgo01/14744