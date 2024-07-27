Пограничники нанесли урон вражеской пехоте в укрытиях и на марше на Волчанском направлении фронта. ВИДЕО
На Волчанском направлении точными минометными выстрелами пограничников бригады "Гарт" нанесены потери вражеской пехоте в укрытиях и на марше.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Госпогранслужбу.
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Trevo Trow
показать весь комментарий27.07.2024 18:21 Ответить Мне нравится 2
Kord D
показать весь комментарий27.07.2024 20:52 Ответить Мне нравится 0
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