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Пограничники нанесли урон вражеской пехоте в укрытиях и на марше на Волчанском направлении фронта. ВИДЕО

На Волчанском направлении точными минометными выстрелами пограничников бригады "Гарт" нанесены потери вражеской пехоте в укрытиях и на марше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Госпогранслужбу.

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Госпогранслужба (6420) уничтожение (6904)


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Сподіваюся, скріпи через жопу вилізли.
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27.07.2024 18:21 Ответить
Ви для початку створіть, а то ці анонси вже зає...
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27.07.2024 20:52 Ответить
 
 