Пограничники нанесли урон вражеской пехоте в укрытиях и на марше на Волчанском направлении фронта. ВИДЕО

На Волчанском направлении точными минометными выстрелами пограничников бригады "Гарт" нанесены потери вражеской пехоте в укрытиях и на марше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Госпогранслужбу.

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