Колонна "вагнеровцев" разбита в Мали: ликвидированы более 80 российских военнослужащих и командир Елизаров, есть пленные. ВИДЕО

Колонну российских наемников из ЧВК "Вагнер" разгромили в Мали.

Об этом сообщил в телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Как отмечается, 27 июля отряд ополченцев из племен туарегов "Защита народа Азавада" в районе города Тин-Зауатин уничтожил более 50 российских военнослужащих, 5 россиян сдались в плен, также убиты более 10 военнослужащих ВС Мали. Уничтожена колонна бронеавтомобилей и пикапов "Вагнера", также ополченцы сбили вертолет Ми-24 с российским экипажем.

Судя по видео, россияне попали в засаду ополченцев, которые перебили их из стрелкового оружия. Вероятно, две-три машины могли быть взорваны на минах или гранатометом, но на месте боя не видно воронки, трупы россиян не повреждены взрывами, лежат кучно вокруг своих машин, то есть наемники к моменту атаки успели из них выпрыгнуть. Бросается в глаза примитивное оснащение и вооружение ополченцев-туарегов. Часть раненых туареги добили на месте, а несколько пленных заставили говорить на камеру "Россия - нет, Вагнер - нет, Азавад!".

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"Очевидно, российские каратели ехали без разведки и охраны, полагаясь на существенное преимущество в боевой технике и вооружении", - отмечает Бутусов.

"Сейчас россияне сообщили об уничтожении в Мали 80 и сдаче в плен 15 российских военнослужащих из состава 13-го штурмового отряда "Вагнер". Ликвидирован действующий командир "Вагнера" Антон Елизаров, позывной Лотос, который командовал в Украине штурмом Соледара", - цитирует Бутусов сообщение ДШРГ Русич.