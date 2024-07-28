Колонна "вагнеровцев" разбита в Мали: ликвидированы более 80 российских военнослужащих и командир Елизаров, есть пленные. ВИДЕО
Колонну российских наемников из ЧВК "Вагнер" разгромили в Мали.
Об этом сообщил в телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Как отмечается, 27 июля отряд ополченцев из племен туарегов "Защита народа Азавада" в районе города Тин-Зауатин уничтожил более 50 российских военнослужащих, 5 россиян сдались в плен, также убиты более 10 военнослужащих ВС Мали. Уничтожена колонна бронеавтомобилей и пикапов "Вагнера", также ополченцы сбили вертолет Ми-24 с российским экипажем.
Судя по видео, россияне попали в засаду ополченцев, которые перебили их из стрелкового оружия. Вероятно, две-три машины могли быть взорваны на минах или гранатометом, но на месте боя не видно воронки, трупы россиян не повреждены взрывами, лежат кучно вокруг своих машин, то есть наемники к моменту атаки успели из них выпрыгнуть. Бросается в глаза примитивное оснащение и вооружение ополченцев-туарегов. Часть раненых туареги добили на месте, а несколько пленных заставили говорить на камеру "Россия - нет, Вагнер - нет, Азавад!".
"Очевидно, российские каратели ехали без разведки и охраны, полагаясь на существенное преимущество в боевой технике и вооружении", - отмечает Бутусов.
"Сейчас россияне сообщили об уничтожении в Мали 80 и сдаче в плен 15 российских военнослужащих из состава 13-го штурмового отряда "Вагнер". Ликвидирован действующий командир "Вагнера" Антон Елизаров, позывной Лотос, который командовал в Украине штурмом Соледара", - цитирует Бутусов сообщение ДШРГ Русич.
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«Победившие «вагнеров» туареги - народ уникальный. У них нет собственной территории, и они не признают «нарисованных» кем-то границ. Будучи берберами (представителями народов Северо-Западной Африки - ред.), они обитают на территории Мали, Алжира и в пустыне Сахара.
Туареги считаются очень отважными и бесстрашными воинами, при этом в их обществе царит матриархат. Несмотря на то, что они мусульмане, лица закрывают не женщины, а мужчины!
Мужчины носят синие одежды. Имущество и скот принадлежат женщине. -
После свадьбы муж в течении года проходит испытательный период в доме жены, если он окажется не хорош . то женщина его выгоняет и выбирает себе нового мужа.
При разводе женщина оставляет себе детей и все имущество, а девочек учат грамоте с ранних лет. Перед принятием важных решений мужчины обязательно советуются с женой.
Питаются туареги в основном молоком и молочными продуктами. При ухаживании мужчины обязаны читать женщинам стихи.
Короче, «вагнеров» как мух перебили «подкаблучники» в голубых халатах и тапках.
И да, в честь туарегов был назван внедорожник «Volkswagen Touareg» - означает «рыцарь пустыни».
Славні воїни з Малі покрошили москалів.
наскидали цілу кучу дохлих москалів вонючих.
У добровольцев с ним счеты еще с клятого 2014..го
Что они заявят?? Мы высказываем негодование и пишем ноту в Спортлото и ватиканским педофилам?)))
Наїлися сповна!
А в Мали сейчас хунта, тоже за ней стоит Гру и Ванинер. Они активно отжимали ресурсные областя, где слабые правительства.
Теперь Французы совместо с Нашими ответили
Ни на что не намекаю, но командира Иностранного Легиона зовут генерал Кирил Ющенко внезапно))
Настоящий туарег с парижским говором, шо не ясно
Що брудні лапи,
Совали в чужий вони дім,
Народ Азавада,
Знищив там гада
Смерть кацапурм усім!!!
"Особое место в экономике Мали занимает добыча золота (третье место в Африке) - в 2021 г. по разным оценкам добыто около 70 т. Ведется разведка и добыча алмазов, железа, известняка, фосфатов, меди, лития, цинка, свинца, олова, урана, тантала и марганца."
То, что мы высказали в виде предположения, исходя из того, как чисто отработали «туареги» в Мали, а особенно, что во время атаки удалось сбить штурмовой вертолет, который имеет хороший обзор местности и безусловно - высокую огневую мощь, начинают подтверждать сами лапти. По состоянию на утро, мы не имели данных о том, куда двигалась колонна и какова была ее цель, а кроме того, не было понятно и то, какими вооружениями удалось буквально «зачистить такую крупную колонну», причем - снабженную отрядом Вагнера, а не местным бантустаном. Уж они-то имеют боевой опыт и безусловно представляют, что и как надо делать в конкретной ситуации.
А с учетом того, какие потери были предварительно заявлены, то можно говорить о том, что атакующая сторона полностью использовала эффект внезапности и уничтожила личный состав колонны еще до того, когда он смог как-то среагировать на изменившуюся ситуацию. В общем, бой был решительный, огонь - кинжальный, и устроить подобное могут исключительно профи, которые имеют реальный и обширный боевой опыт.
Из этого мы сделали вывод о том, что все мероприятие исполнили наши специалисты, а они отрабатывают в таких местах, где гарантировано будут не просто вагнеровцы, а те, которые сильно наследили в Украине и за головами которых было решено выдвинуться даже в Африку. И вот буквально только что один из самых осведомленных конторских ТГ-каналов подтвердил нашу версию и сообщил некоторые подробности, которые многое расставляют по местам. Речь идет как о количестве потерь противника, так и о некоторых персонажах, которые наверняка и были главной целью операции.
Далее - прямая цитата из первоисточника, с оборотами и выражениями, которые они используют в своей риторике. Мы не правили вообще ничего, поскольку именно целостное восприятие текста дает представление о произошедшем.
«Мы специально не спешили с данной публикацией. Все проверили, пообщались с рядом источников, которые имеют соответствующий доступ. В Мали колонна бойцов ЧВК Вагнер, которая передвигалась совместно с местными подразделениями, подверглась нападению. По нашей информации, погибли примерно 80-85 человек. Еще не менее 15 были захвачены в плен. Потерян вертолет Ми-24, а также бронированные автомобили.
Информация о гибели админа канала GREY ZONE "Пятисотого" подтвердилась. Также, вынуждены сообщить, что с высокой долей вероятности погиб Герой России, командир ЧВК "Вагнер" с позывным "Лотос". Большая потеря для всего "оркестра", настоящий воин и умелый командир. Участвовал в боях не только в Мали, но и на Украине, в Сирии и ЦАР.
А теперь самое главное - как же так получилось, что колонну разнесли с такими огромными для нас потерями? Стоит обратить внимание, что до этого вагнеровцы провели ряд успешных операций в районе Кидала. Колонна была разбита при попытке захвата города Тинзауатин. На видеозаписях, которые распространяют в сети, речь идет якобы о том, что колонну расстреляли местные туареги. Но собеседники в Минобороны склоняются к том, что вряд ли туареги могли совершить это собственными силами.
Источники говорят, что на пути следования колонны стояли мины. Более того, после первых подрывов технику атаковали FPV-дроны. Почерк схожий с тем, как сейчас воюют в зоне СВО. Один из воинов-туарегов уже заявил, что якобы они готовы передать пленных Украине. Но в Африке распространена практика выкупа пленных, будем надеяться, что на Украину они таки не попадут. Впрочем, если помните, мы рассказывали, что украинские спецслужбы действительно работают в Африке. Несколько месяцев назад в Буркина-Фасо дронами-камикадзе атаковали конвой генерала Андрея Аверьянова. Тогда ему удалось выжить, но источники говорили, что нападение - дело рук украинцев. В прошлом году несколько раз были атакованы авиабазы и конвои ЧВК Вагнер в Мали. Собеседники также указывали на украинский след».
Итак, некоторые выводы из этого траурного изложения. Колонна двигалась не просто из пункта «А» в пункт «Б» и что-то там перевозила, она выдвигалась для атаки на населенный пункт, который находится под контролем противников хунты и соответственно - вагнеров, которые являют собой основную опору хунты. Это - важный момент, поскольку в таком случае, вооружение, боеприпасы, снаряжение и все остальное было на месте и готовое именно к бою, а не просто к сопровождению, когда драка может быть, а может и не быть. Все это воинство, численностью около 100 штыков, ехало именно для того, чтобы вступить в бой.
Другой важный момент состоит в том, что атакующая сторона явно имела полное представление о том, что и как противник планирует делать, включая количество сил и средств, время, маршрут и что самое главное - персональный состав группы Вагнера. Очевидно, что утечка информации была такого масштаба, что засветилось участие высшего руководства Вагнера именно в этой операции. И здесь действительно следует признать, что для наших военных такая информация равносильна Джек-поту. Такой шанс - большая редкость, и видимо, в операции приняла участия вся наша группа спецназа, которая скорее всего, базируется в одном из африканских лагерей Иностранного Легиона французской армии.
Видимо, главным условием успеха была именно молниеносность исполнения операции, чтобы Вагнеры не успели занять оборону и судя по всему, это удалось. Если противник сам подтверждает, что уложили около 90 человек просто на месте, а многочисленные видео показывают, что туареги действительно ходят по полю из трупов, лежащих вдоль конвоя, то все случилось очень быстро. И скорее всего, наши военные имели целью уничтожить именно верхушку Вагнера, которая давно подлежала ликвидации. А все остальное - на вкус туарегов. Думаю, что пленные для ВСУ не представляли особой ценности и они стали трофеями местных повстанцев. А все цели были гарантировано поражены.
Кроме того, лапти плачут о том, что вертушку срубили быстро и профессионально, а потому по колонне стали работать не только стрелковым оружием и гранатометами, но и дронами, а это уже точно - не почерк туарегов. Видимо, их главной задачей было тихонько сидеть до того момента, пока основные события не закончатся, чтобы ничего не испортить, ну а потом - всю славу разгрома колонны им подарили просто в награду за то, что те действовали как договорились, без глупой самодеятельности.
В итоге, операция вагнеров и местной хунты была полностью сорвана, колонна разбита, техника либо сожжена, либо захвачена в качестве трофеев. Наверняка, к повстанцам ушло много трофейного оружия, боеприпасов, средств связи и прочих ништяков, которые безусловно пригодятся им в дальнейшем, и вот это было действительно жестокое и сокрушительное поражение, которого Вагнеры не переживали со времен Дер-эз-Зора в Сирии. Но тогда их разнесли авиация и РСЗО американцев, а здесь же спецы устроили классическую засаду и если сравнивать сирийские потери вагнера и малийские, в процентном соотношении к участвовавшей в событиях группировке, то здесь потери оказались просто тотальными.
И последний, крайне важный момент. Успех этой операции безусловно сигнализирует российским военным преступникам о том, что спрятаться от возмездия будет очень сложно. Даже уйдя в ЧВК и спрятавшись посреди Африки, это не означает, что ты обманул судьбу. Найдут и там. И как показали эти события, наши спецы не намерены брать пленных или заниматься какой-то такой ерундой. Тотальное и гарантированное уничтожение и ничего более. Все обладатели «черных меток» могут прямо сейчас задуматься о том, что в Гааге "сейчас ужин, макароны". Во всех других местах, меню хоть и более богатое, но вряд ли более вкусное, чем макароны. Пуля или клинок - не посолишь и не поперчишь.
https://dl-news.defence-line.org/?p=36723