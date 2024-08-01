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Воины 36-й ОБрМП уничтожили бронемашину оккупантов и вражеский автотранспорт под Волчанском. ВИДЕО

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты под Волчанском уничтожили бронемашину оккупантов и вражеский автотранспорт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале СтратКом ЗСУ.

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Автор: 

уничтожение (6909) 36 отдельная бригада морской пехоты (205)


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Вся кацапська техніка разом із живою мразотою йде до пекла 😡
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01.08.2024 00:05 Ответить
 
 