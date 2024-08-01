Воины 36-й ОБрМП уничтожили бронемашину оккупантов и вражеский автотранспорт под Волчанском. ВИДЕО
Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты под Волчанском уничтожили бронемашину оккупантов и вражеский автотранспорт.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале СтратКом ЗСУ.
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Amber
показать весь комментарий01.08.2024 00:05 Ответить Мне нравится 4
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