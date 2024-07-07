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Бойцы 36-й ОМБр поразили лодки российских захватчиков, десантировавшихся на Херсонщине

Военнослужащий ВСУ показал кадры поражения лодок российских оккупантов, которые десантировались на один из островов в русле Днепра в Херсонской области.

війна

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

"Так морские пехотинцы 36-й отдельной бригады отрезали им путь к эвакуации. Как видно на фото и видео, россияне используют все, что плавает - от резиновых и деревянных лодок до деревянных бочек. Они безуспешно пытаются закрепиться на островах. Многие из этих лодок были украдены у украинцев на оккупированной территории".

Смотрите также: Бойцы 68 ЕЕБр провели зачистку личного состава врага и уничтожили укрытие оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3706) 36 отдельная бригада морской пехоты (207) Херсонская область (4898)


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Топ комментарии
+10
кацапи виїхали в уікенд на риболовлю. Тепер мають проблеми з поверненням.
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07.07.2024 15:54 Ответить
+8
сьогодні на донбасі збили чергову сушку...
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07.07.2024 15:59 Ответить
+6
Які проблеми? В чорний пакет і однією ногою вже дома....
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07.07.2024 16:04 Ответить
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кацапи виїхали в уікенд на риболовлю. Тепер мають проблеми з поверненням.
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07.07.2024 15:54 Ответить
Які проблеми? В чорний пакет і однією ногою вже дома....
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07.07.2024 16:04 Ответить
на острові нікому складати у пакет. Там утілізацією зазвичай займаються єнотовидні собаки.
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07.07.2024 16:07 Ответить
Є таке. Дядько мій їх підкормлював
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07.07.2024 16:33 Ответить
Небезпечна у тих місцинах справа для кацапів - рибалка... Опаришей тепер робити будуть.
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07.07.2024 16:08 Ответить
ну так, з того, що не доїдять єнотовидні собаки.
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07.07.2024 16:12 Ответить
Опариши заперечують!)
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07.07.2024 16:47 Ответить
Все дайно із кацапстану іде до біса в пекло 😡
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07.07.2024 15:55 Ответить
Лайно кацапське
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07.07.2024 15:56 Ответить
Головне не проморгати
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07.07.2024 15:57 Ответить
сьогодні на донбасі збили чергову сушку...
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07.07.2024 15:59 Ответить
Рузьге човни були уражені, шоковані та просто огуїли!
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07.07.2024 16:04 Ответить
Човни - то "вразили", а кацапів там не було... Щось ****** на лапшу на вуха в день ВМС. Чи неїжпапам уже нічим похвалитися?
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07.07.2024 16:17 Ответить
Втекти вони вже не зможуть.
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07.07.2024 17:04 Ответить
редкий чапаев доплывет до средины реки
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07.07.2024 17:41 Ответить
Не-а, ща тепловизоры есть . До средины не доплывьот.
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07.07.2024 19:17 Ответить
эх какой же был персонаж для анекдотов - несравненный красавец
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07.07.2024 19:21 Ответить
Ветеран Гражданской войны, видевший Чапая в последний раз, перед распадом СССР, на торжественной школьной линейке, рассказывал пионеро-комсомольце-октябрятам, мол сижу я на высоком берегу, глып, а по реке плывет Чапай , аж захлебывается водой бедолага... А я по нем - с пулемета, а я - с пулемета...
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07.07.2024 22:31 Ответить
 
 