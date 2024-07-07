Бойцы 36-й ОМБр поразили лодки российских захватчиков, десантировавшихся на Херсонщине

Военнослужащий ВСУ показал кадры поражения лодок российских оккупантов, которые десантировались на один из островов в русле Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

"Так морские пехотинцы 36-й отдельной бригады отрезали им путь к эвакуации. Как видно на фото и видео, россияне используют все, что плавает - от резиновых и деревянных лодок до деревянных бочек. Они безуспешно пытаются закрепиться на островах. Многие из этих лодок были украдены у украинцев на оккупированной территории".

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