Бійці 36 ОМБр уразили човни російських загарбників, які десантувалися на Херсонщині.ВІДЕО

Військовослужбовець ЗСУ показав кадри ураження човнів російських окупантів, які десантувалися на один із островів у руслі Дніпра на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

"Так морські піхотинці 36-ої окремої бригади відрізали їм шлях до евакуації. Як видно на фото та відео, росіяни використовують все, що плаває - від резинових і дерев'яних човнів до дерев'яних діжок. Вони безуспішно намагаються закріпитися на островах. Чимало з цих човнів були вкрадені в українців на окупованій території".

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