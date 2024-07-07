Бійці 36 ОМБр уразили човни російських загарбників, які десантувалися на Херсонщині.ВІДЕО
Військовослужбовець ЗСУ показав кадри ураження човнів російських окупантів, які десантувалися на один із островів у руслі Дніпра на Херсонщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
"Так морські піхотинці 36-ої окремої бригади відрізали їм шлях до евакуації. Як видно на фото та відео, росіяни використовують все, що плаває - від резинових і дерев'яних човнів до дерев'яних діжок. Вони безуспішно намагаються закріпитися на островах. Чимало з цих човнів були вкрадені в українців на окупованій території".
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