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Новини Відео Війна
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Бійці 36 ОМБр уразили човни російських загарбників, які десантувалися на Херсонщині.ВІДЕО

Військовослужбовець ЗСУ показав кадри ураження човнів російських окупантів, які десантувалися на один із островів у руслі Дніпра на Херсонщині.

війна

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

"Так морські піхотинці 36-ої окремої бригади відрізали їм шлях до евакуації. Як видно на фото та відео, росіяни використовують все, що плаває - від резинових і дерев'яних човнів до дерев'яних діжок. Вони безуспішно намагаються закріпитися на островах. Чимало з цих човнів були вкрадені в українців на окупованій території".

Дивіться: Бійці 68 ОЄБр провели зачистку особового складу ворога та знищили укриття окупантів. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (4081) 36 окрема бригада морської піхоти (206) Херсонська область (5882)


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Топ коментарі
+10
кацапи виїхали в уікенд на риболовлю. Тепер мають проблеми з поверненням.
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07.07.2024 15:54 Відповісти
+8
сьогодні на донбасі збили чергову сушку...
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07.07.2024 15:59 Відповісти
+6
Які проблеми? В чорний пакет і однією ногою вже дома....
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07.07.2024 16:04 Відповісти
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кацапи виїхали в уікенд на риболовлю. Тепер мають проблеми з поверненням.
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07.07.2024 15:54 Відповісти
Які проблеми? В чорний пакет і однією ногою вже дома....
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07.07.2024 16:04 Відповісти
на острові нікому складати у пакет. Там утілізацією зазвичай займаються єнотовидні собаки.
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07.07.2024 16:07 Відповісти
Є таке. Дядько мій їх підкормлював
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07.07.2024 16:33 Відповісти
Небезпечна у тих місцинах справа для кацапів - рибалка... Опаришей тепер робити будуть.
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07.07.2024 16:08 Відповісти
ну так, з того, що не доїдять єнотовидні собаки.
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07.07.2024 16:12 Відповісти
Опариши заперечують!)
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07.07.2024 16:47 Відповісти
Все дайно із кацапстану іде до біса в пекло 😡
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07.07.2024 15:55 Відповісти
Лайно кацапське
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07.07.2024 15:56 Відповісти
Головне не проморгати
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07.07.2024 15:57 Відповісти
сьогодні на донбасі збили чергову сушку...
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07.07.2024 15:59 Відповісти
Рузьге човни були уражені, шоковані та просто огуїли!
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07.07.2024 16:04 Відповісти
Човни - то "вразили", а кацапів там не було... Щось ****** на лапшу на вуха в день ВМС. Чи неїжпапам уже нічим похвалитися?
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07.07.2024 16:17 Відповісти
Втекти вони вже не зможуть.
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07.07.2024 17:04 Відповісти
редкий чапаев доплывет до средины реки
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07.07.2024 17:41 Відповісти
Не-а, ща тепловизоры есть . До средины не доплывьот.
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07.07.2024 19:17 Відповісти
эх какой же был персонаж для анекдотов - несравненный красавец
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07.07.2024 19:21 Відповісти
Ветеран Гражданской войны, видевший Чапая в последний раз, перед распадом СССР, на торжественной школьной линейке, рассказывал пионеро-комсомольце-октябрятам, мол сижу я на высоком берегу, глып, а по реке плывет Чапай , аж захлебывается водой бедолага... А я по нем - с пулемета, а я - с пулемета...
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07.07.2024 22:31 Відповісти
 
 