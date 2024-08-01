"Минус" 13 оккупантов: дроны выкуривают россиян из дома и добивают в кустах уцелевших. ВИДЕО
Операторы дронов из 47-й ОМБр "Магура" отследили тайник оккупантов в доме захваченного села и успешно атаковали штурмовую группу из 13 россиян.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"FPV-дроны контузят, секут обломками и присыпают завалами 13 орковских пехотинцев, после чего еще и рвут туза одному из них. Штурмовать наши позиции эта группа уже не пошла - за кадром осталось уничтожение остальных кацапов дронами и артой", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+11 Паффнутий Бельведерский
показать весь комментарий01.08.2024 10:24
+9 Oleksii Pilevych #582021
показать весь комментарий01.08.2024 10:07
+7 ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий01.08.2024 10:25
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oleksii Pilevych #582021
показать весь комментарий01.08.2024 10:07 Ответить Мне нравится 9
Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий01.08.2024 10:09 Ответить Мне нравится 5
Vladimir Cherkasov
показать весь комментарий01.08.2024 10:18 Ответить Мне нравится 6
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий01.08.2024 10:24 Ответить Мне нравится 2
✘
Паффнутий Бельведерский
показать весь комментарий01.08.2024 10:24 Ответить Мне нравится 11
Nick Nemo
показать весь комментарий01.08.2024 11:22 Ответить Мне нравится 1
ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий01.08.2024 10:25 Ответить Мне нравится 7
Николай Декапольцев
показать весь комментарий01.08.2024 10:39 Ответить Мне нравится 1
Віктор Пнівчак #592386
показать весь комментарий01.08.2024 10:52 Ответить Мне нравится 1
Aleks Polevoi #446366
показать весь комментарий01.08.2024 12:58 Ответить Мне нравится 3
Nick Nemo
показать весь комментарий01.08.2024 11:20 Ответить Мне нравится 3
Dmitry MG
показать весь комментарий01.08.2024 23:08 Ответить Мне нравится 1
Nick Nemo
показать весь комментарий02.08.2024 11:57 Ответить Мне нравится 1
Маркиз
показать весь комментарий01.08.2024 12:34 Ответить Мне нравится 1
Григорий Бондаренко #527937
показать весь комментарий01.08.2024 12:42 Ответить Мне нравится 1
pacerhard melina
показать весь комментарий01.08.2024 13:07 Ответить Мне нравится 2
Сергій Малецький
показать весь комментарий01.08.2024 13:10 Ответить Мне нравится 1
Danger Zone
показать весь комментарий01.08.2024 15:20 Ответить Мне нравится 2
vadik kut
показать весь комментарий01.08.2024 17:11 Ответить Мне нравится 0
Vadim Gavrilyuk
показать весь комментарий02.08.2024 01:53 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль