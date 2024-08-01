РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10710 посетителей онлайн
Новости Видео Война
13 914 21

"Минус" 13 оккупантов: дроны выкуривают россиян из дома и добивают в кустах уцелевших. ВИДЕО

Операторы дронов из 47-й ОМБр "Магура" отследили тайник оккупантов в доме захваченного села и успешно атаковали штурмовую группу из 13 россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

Также смотрите: Трое оккупантов передумали идти на штурм после атаки украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО

"FPV-дроны контузят, секут обломками и присыпают завалами 13 орковских пехотинцев, после чего еще и рвут туза одному из них. Штурмовать наши позиции эта группа уже не пошла - за кадром осталось уничтожение остальных кацапов дронами и артой", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники совместно с воинами 47 ОМБр уничтожили вражеский танк на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) уничтожение (6909) дроны (3909) 47 отдельная механизированная бригада (262)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
Не, ну гляньте какие эти руззкие живучие, прям как тараканы! Мы их дронами, дронами, а они во все стороны разбегаются...
показать весь комментарий
01.08.2024 10:24
+9
Слава Захисникам України-Героям Слава!
показать весь комментарий
01.08.2024 10:07
+7
Да там целое осиное гнездо. Туда бы КАБ или Хаймарс сбросить чтобы потом не бегать за ними по посадкам. А еще орки в своих пабликах очень надеются на *перемирие* осенью. Потому что не будет зеленки и им негде будет спрятаться от FPV дронов. А следующей весной они опять полезут
показать весь комментарий
01.08.2024 10:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава Захисникам України-Героям Слава!
показать весь комментарий
01.08.2024 10:07 Ответить
дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
показать весь комментарий
01.08.2024 10:09 Ответить
живучі падли
показать весь комментарий
01.08.2024 10:18 Ответить
Не заплатили за оренду - от і прилетіло
показать весь комментарий
01.08.2024 10:24 Ответить
Не, ну гляньте какие эти руззкие живучие, прям как тараканы! Мы их дронами, дронами, а они во все стороны разбегаются...
показать весь комментарий
01.08.2024 10:24 Ответить
Надо наши дрончики называть "Тапочок"
показать весь комментарий
01.08.2024 11:22 Ответить
Да там целое осиное гнездо. Туда бы КАБ или Хаймарс сбросить чтобы потом не бегать за ними по посадкам. А еще орки в своих пабликах очень надеются на *перемирие* осенью. Потому что не будет зеленки и им негде будет спрятаться от FPV дронов. А следующей весной они опять полезут
показать весь комментарий
01.08.2024 10:25 Ответить
Це ж треба: друга армія (з тих, що воюють в Україні), а такий голодранець, отой що плазує в кущах. Він себе бачив?
показать весь комментарий
01.08.2024 10:39 Ответить
Навіть дивно - досить потужні вибухи, а ці підори ще бігають, мов таргани!
показать весь комментарий
01.08.2024 10:52 Ответить
Дрони вдарили не в критичні місця будівель, по-друге, якби летіли парою, то не дали б їм розбігтися. З "мінус 13 окупантів", насправді тільки один загиблий, і один поранений, якщо таке потрапляє в зведення щоденних втрат ворога в 1200, то справи не дуже добре.
показать весь комментарий
01.08.2024 12:58 Ответить
Последнее отползающее тело с пробитым очком - Ленин в Разливе
показать весь комментарий
01.08.2024 11:20 Ответить


показать весь комментарий
01.08.2024 23:08 Ответить
Точно! 👍 Как раз на этот вокзал и пришухарился Вовка из Разлива и тут же отжал бронивичок!
показать весь комментарий
02.08.2024 11:57 Ответить
Встать! Дрон прилетел!
показать весь комментарий
01.08.2024 12:34 Ответить
ненавиджу будь-яке полювання на тварин, птахів.... але в такому, напевно, я сам би взяв участь... бо мішені - клас...
показать весь комментарий
01.08.2024 12:42 Ответить
Это не животные, это орки. Отдельное царство организмов.
показать весь комментарий
01.08.2024 13:07 Ответить
Музичний супровід невдалий , можна гімн москальщини чи калінка-малінка , щось москальське .
показать весь комментарий
01.08.2024 13:10 Ответить
Ну, не знаю. Як на мене - один снаряд 155 калібру, особливо у кухоньку - і все. А так розбіглись - лови їх потім по одному.
показать весь комментарий
01.08.2024 15:20 Ответить
😂о, досить цікава кінострічка. рекомендую!
показать весь комментарий
01.08.2024 17:11 Ответить
Воші
показать весь комментарий
02.08.2024 01:53 Ответить
 
 