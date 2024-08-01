"Минус" 13 оккупантов: дроны выкуривают россиян из дома и добивают в кустах уцелевших. ВИДЕО

Операторы дронов из 47-й ОМБр "Магура" отследили тайник оккупантов в доме захваченного села и успешно атаковали штурмовую группу из 13 россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

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"FPV-дроны контузят, секут обломками и присыпают завалами 13 орковских пехотинцев, после чего еще и рвут туза одному из них. Штурмовать наши позиции эта группа уже не пошла - за кадром осталось уничтожение остальных кацапов дронами и артой", - говорится в комментарии к видео.

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