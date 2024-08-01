Вблизи Часова Яра бойцы отбили штурм оккупантов и пленили одного россиянина. ВИДЕО

Бойцы 23-й ОМБр и 225-о ОШБ отбили штурм оккупантов вблизи Часова Яра и взяли в плен одного из российских штурмовиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя украинских воинов с захватчиками опубликована в соцсетях.

"Такие операции редко удается заснять. Это была комбинированная атака на позиции защитников Часова Яра, где враг атаковал окопы бойцов 23 ОМБР и 225 ОШБ. С самого начала высадки оккупантов с бронетехники пилоты 225 ОШБ и 23 ОМБР активно атаковали пехоту и БМП противника. В бой вступили минометчики и операторы АГС. Операцию завершили пехотинцы 225 ОШБ, захватив в плен "героя" этого видео, которого планируется обменять на одного из наших воинов. Это стало возможным благодаря сотрудничеству нескольких подразделений различных бригад", - говорится в комментарии к видео.

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