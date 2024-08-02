Оккупант перевязал ногу жгутом Эсмарха, а затем подорвал себя гранатой. ВИДЕО 18+

Раненый оккупант покончил с собой на поле боя, подорвав гранату.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись самоликвидации россиянина опубликована в соцсетях. На записи видно, что оккупант был ранен сбросом с украинского дрона. После он наложил жгут Эсмарха на ногу выше колена. Далее он подрывает гранату, держа ее на груди.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Российский захватчик вместо плена решил покончить жизнь самоубийством и выстрелил себе в голову. ВИДЕО