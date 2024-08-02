Оккупант перевязал ногу жгутом Эсмарха, а затем подорвал себя гранатой. ВИДЕО 18+
Раненый оккупант покончил с собой на поле боя, подорвав гранату.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись самоликвидации россиянина опубликована в соцсетях. На записи видно, что оккупант был ранен сбросом с украинского дрона. После он наложил жгут Эсмарха на ногу выше колена. Далее он подрывает гранату, держа ее на груди.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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Он так хател шоб дома молодая жена получіла лада-каліну і 5 мілліонов фублєй, воевал как діди, пока "єго" жену ашоти і джамшути пєрдолілі))
1. Накласти джгут.
2. Підірвати себе гранатою.
Відвертий, сентиментальний кацап попався...
бо віками всі зазіхали на них дохли і перетворювались на добриво чорнозем
А з ваньки насміхаємося - бо про нього більше нема чого сказати.
одноразові штурмовики зеки.
1. Наклади джуг на поранену кінцівку
2. Піднеси гранату на рівень обличчя і висмикни чеку
І з 1'500'000 він на третину піднявся за ... місяць. Ще в кінці червня цінник був на 5 тисяч баксів менший.
Це означає - всі самогубці вже на фронті.
Саме тому пішли косяками факти (відео, де самі кацапи скиглять) щодо того, що вони недолікованих поранених гонять на фронт, іноді з незнятими навіть апаратами елізарова.
Тож твоє скавчання - беззмістовне. Їх гарантовано не мільйони. Наловлених чмобів вже перемелено, самогубці та ідіоти, які підписують безстрокові контракти - перемелюються зараз. Проголосити нову мобілізацію їм буде ДУЖЕ боляче - в них почала економіка сипатись - їхня голова нацбанку на тому тижні таке несла, що економісти посивіли - якщо ***** вийме з засрашинської екомноміки ще півмільйона громадян (і ще мільйон здрисне в Казакстан), то навіть на заводах ВПК немає кому буде працювати...
Це не означає - завтра переможенька. Це означає, що засрашка - колос на глиняних ногах, а отже - складно, але реально.
Тому захоплюватися (як деякі коментатори тут) цими звичайними для них проявами само-деструктивної поведінки немає підстав. Нічого благородного та героїчного у цьому немає. Просто завешення біологічного циклу. Вони шукають цього і вони це знаходять...
2 подорвать себя гранатой
3 получить родне лада-калину