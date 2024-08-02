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Оккупант перевязал ногу жгутом Эсмарха, а затем подорвал себя гранатой. ВИДЕО 18+

Раненый оккупант покончил с собой на поле боя, подорвав гранату.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись самоликвидации россиянина опубликована в соцсетях. На записи видно, что оккупант был ранен сбросом с украинского дрона. После он наложил жгут Эсмарха на ногу выше колена. Далее он подрывает гранату, держа ее на груди.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Российский захватчик вместо плена решил покончить жизнь самоубийством и выстрелил себе в голову. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) самоубийство (999)


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Топ комментарии
+31
Все згідно інструкції:
1. Накласти джгут.
2. Підірвати себе гранатою.
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02.08.2024 12:04
+20
він мабуть не знає що нета тіла, нема грошенят ... Ашот будет пердолити жінку безкоштовно
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02.08.2024 12:15
+19
Довелі до нєрвозності.
Он так хател шоб дома молодая жена получіла лада-каліну і 5 мілліонов фублєй, воевал как діди, пока "єго" жену ашоти і джамшути пєрдолілі))
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02.08.2024 12:02
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Довелі до нєрвозності.
Он так хател шоб дома молодая жена получіла лада-каліну і 5 мілліонов фублєй, воевал как діди, пока "єго" жену ашоти і джамшути пєрдолілі))
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02.08.2024 12:02 Ответить
він мабуть не знає що нета тіла, нема грошенят ... Ашот будет пердолити жінку безкоштовно
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02.08.2024 12:15 Ответить
Ашот буде в черзі..
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02.08.2024 14:09 Ответить
Не буде. Нахер вона йому без грошей.
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02.08.2024 16:49 Ответить
високо приклав - до пуза треба, а ще краще - до шарабану
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02.08.2024 12:03 Ответить
Якби шарабан відірвало - родина "Ладу" б не отримала
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02.08.2024 12:07 Ответить
А що, в такому випадку їх родичам кабріолет видають?
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02.08.2024 15:18 Ответить
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02.08.2024 15:22 Ответить
Этот на кацапии будет считаться самострел. Не видать его бабе не только лады, но и пачки пельменей. А может еще и шелмовать будут, как жену уклониста.
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02.08.2024 23:58 Ответить
Буде своїм "пєльмєнєм" заробляти на життя
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03.08.2024 00:47 Ответить
Спрацював правильно - свідомість не втратив і полетіли!
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02.08.2024 12:04 Ответить
Все згідно інструкції:
1. Накласти джгут.
2. Підірвати себе гранатою.
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02.08.2024 12:04 Ответить
послідовність, міняти, заборонено!
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02.08.2024 12:07 Ответить
Джуг наклав, щоб кров не витікла. Бо в такому випадку заллють в нього формальдегід. А так буде на похороні виглядати ніби живий
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02.08.2024 12:13 Ответить
лиси та хробаки, ось, для цього непотреба і всі похорони.
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02.08.2024 12:16 Ответить
Просто слово в слово опередил меня! Абсолютно одинаковый ход мысли!
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02.08.2024 12:45 Ответить
не так, спочатку підрвати гранатою, а потім пофіг, в Україну можна не їхати.
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02.08.2024 20:32 Ответить
ось він! хароший рускій! удобрює українські чорноземи, розкинувши мізками!
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02.08.2024 12:06 Ответить
кишками
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02.08.2024 20:33 Ответить
оце візуалізація слова "розпідварасіло"
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02.08.2024 12:13 Ответить
- Душа нараспашку! (с)

Відвертий, сентиментальний кацап попався...
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02.08.2024 12:15 Ответить
Тепер ви розумієте , чому тут землі такі родючі ?

бо віками всі зазіхали на них дохли і перетворювались на добриво чорнозем
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02.08.2024 12:14 Ответить
Зараз кацапня набіжить, і почне скавучати, що то усьо фейк і де ви відєлі кішкі таково цвєта)
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02.08.2024 12:20 Ответить
Це маячня. Він знає , що допомоги не буде. і здох він не кидаючись на 5 бійців ЗСУ,а стікаючи кров'ю в полі
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02.08.2024 12:33 Ответить
Якщо самогубці самі НЕБЕЗПЕЧНІ - то пора владіміру ліліпутіну встати сказати я самий брутально-небезпечний і ВИЙТИ У ВІКНО
А з ваньки насміхаємося - бо про нього більше нема чого сказати.
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02.08.2024 12:42 Ответить
Якийсь клуб самовбивць.
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02.08.2024 12:26 Ответить
Дивляться це відео...та ну його на х... ту російську армію!...
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02.08.2024 12:26 Ответить
хароший урусскій
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02.08.2024 12:30 Ответить
Талучі фашист гранату!
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02.08.2024 12:35 Ответить
І то, курьва, не можна було зробити в себе, в кацапії. в парі зі своєю мамкою, яка тебе, довбо.ба, народила!?
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02.08.2024 12:52 Ответить
дві ратиці перебиті, а джут то один!
одноразові штурмовики зеки.
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02.08.2024 13:00 Ответить
Це якесь нове слово в тактичній медицині. Русні видумує нові, оригінальні протоколи.
1. Наклади джуг на поранену кінцівку
2. Піднеси гранату на рівень обличчя і висмикни чеку
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02.08.2024 13:06 Ответить
Глаз узкий значит русский.
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02.08.2024 13:17 Ответить
Десь в мухосранську ,на "утрєннікє для нєдорослєй" втюхають" падрастающєму пакалєнію" -"пагіб смєртью храбрих закрив сабой амбразуру дзота."
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02.08.2024 13:20 Ответить
нє, прікрил таварісчей грудью
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02.08.2024 20:34 Ответить
с тактми нам будет сложно воевать !!!((( их миллионы и миллионы !!!((( 2,5 года идет активная война и таких кадров МАССА !!! а вот , что я не видел так это когда НАШ солдат стреляет в себя !!! это разная философия жизни ((((( .
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02.08.2024 13:26 Ответить
Знаєш, який зараз в них цінник за підписання контракту? 2'000'000. Це приблизно $20`000.

І з 1'500'000 він на третину піднявся за ... місяць. Ще в кінці червня цінник був на 5 тисяч баксів менший.

Це означає - всі самогубці вже на фронті.

Саме тому пішли косяками факти (відео, де самі кацапи скиглять) щодо того, що вони недолікованих поранених гонять на фронт, іноді з незнятими навіть апаратами елізарова.

Тож твоє скавчання - беззмістовне. Їх гарантовано не мільйони. Наловлених чмобів вже перемелено, самогубці та ідіоти, які підписують безстрокові контракти - перемелюються зараз. Проголосити нову мобілізацію їм буде ДУЖЕ боляче - в них почала економіка сипатись - їхня голова нацбанку на тому тижні таке несла, що економісти посивіли - якщо ***** вийме з засрашинської екомноміки ще півмільйона громадян (і ще мільйон здрисне в Казакстан), то навіть на заводах ВПК немає кому буде працювати...

Це не означає - завтра переможенька. Це означає, що засрашка - колос на глиняних ногах, а отже - складно, але реально.
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02.08.2024 15:50 Ответить
Ти правий. Є в інеті інтерв'ю ***** де він ляпнув, що за Уралом живе 14 млн. А це говорить що реальна кількість кацапів не дотягує і до 100 млн, що в 3 рази більше за нас. При тому, що вони весь час атакують, при чому мясом з мінімальною кількості техніки їх реальні втрати точно вище 5 до 1 нашого. Отже вони точно закінчиться скоріше за нас. На жаль це може тривати кілька років.
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02.08.2024 18:09 Ответить
Згідно індексу споживання зерна, кацапів до війни було 90 млн. Тобто всього лише в 2 рази більше, ніж українців. Міф про 140 млн це ще одна величезна брехня цих потвор. Кацапські тварини реально закінчуються, там вже працювати немає кому.
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02.08.2024 20:15 Ответить
споживання зерна кажеш, анекдот такий є, підняли ціни на горілку, і діти кажуть, що батя бухать менеше будеш, а він - фігушки, менеше жерти будете.
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02.08.2024 20:37 Ответить
Ти можеш вірити, ти можеш не вірити, ти можеш битися головою об стіну. Але статистика, то така річ, в яку не вірять і ігнорують тільки три категорії осіб: гідроцефали, провокатори і дурники. Бачу, ти косиш під дурника.
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02.08.2024 22:35 Ответить
у тебе з гумором погано, буває. а про статистику кажуть, є брехня, велика брехня і статистика
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03.08.2024 07:05 Ответить
Бачу, ти вперто відіграєш роль дурника... Та нічого, теж життєва позиція.
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03.08.2024 10:10 Ответить
бачу ти вперто продовжуєш тупити, але щоб не подумали, що ти тупий, намагаєся на когось спихнути, ну таке, буває.
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03.08.2024 17:50 Ответить
а цього не показують, хоча і таке є, нажаль
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02.08.2024 20:35 Ответить
Какой богатый внутренний мир...
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02.08.2024 13:50 Ответить
Про падарожнік забув, але і так добре, зато всі побачили внутрєнніймір кацапа- внутрі одно гімно.
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02.08.2024 14:28 Ответить
Зайве підтвердження того, що вони не люди. Просто організми. Спочатку одноклітинні, а потім багатоклітинні. Вони народжені для того, щоб здохнути від неприродних причин. У їхньому звичному середовищі до цього призводить надмірне споживання алкоголю. У тверезому ж стані кацапопітеки існують недовго і постійно підсвідомо шукають шляхів вкоротити собі віку. Передчасний кінець запрограмований у їхньому ДНК.

Тому захоплюватися (як деякі коментатори тут) цими звичайними для них проявами само-деструктивної поведінки немає підстав. Нічого благородного та героїчного у цьому немає. Просто завешення біологічного циклу. Вони шукають цього і вони це знаходять...
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02.08.2024 14:30 Ответить
Все бы хорошо, но орки, перед тем, как сдохнуть, хотят еще соседей поубивать - вот где ошибка в ДНК. А так были бы милые зверушки: родились, пожрали водки, и сдохли.
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03.08.2024 02:53 Ответить
не хотел монгол подыхать
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02.08.2024 14:34 Ответить
Вместо жгута - Кружку Эсмарха

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02.08.2024 17:46 Ответить
Можна було відразу накласти жгута на шию - заощадив би час!
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02.08.2024 18:11 Ответить
і гранату
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02.08.2024 20:38 Ответить
Типовий такий, сруськай, з мацкви…, або і чувашії…
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02.08.2024 18:32 Ответить
Красавец
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02.08.2024 19:28 Ответить
вот бы так все!
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02.08.2024 21:37 Ответить
1 приехать в Украину
2 подорвать себя гранатой
3 получить родне лада-калину
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02.08.2024 21:40 Ответить
1.5 наложить жгут Эсмарха
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03.08.2024 02:55 Ответить
 
 