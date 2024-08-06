Пограничники уничтожили два автомобиля оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

На Запорожском направлении фронта были поражены очередные вражеские цели - две машины оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, попадание с FPV-дрона обеспечили пограничники.

Смотрите также: Штурмовики поразили российскую артустановку 2С9 "Нона" и разбили укрытие оккупантов. ВИДЕО