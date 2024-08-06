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Пограничники уничтожили два автомобиля оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

На Запорожском направлении фронта были поражены очередные вражеские цели - две машины оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, попадание с FPV-дрона обеспечили пограничники.

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Автор: 

Госпогранслужба (6425) уничтожение (6916) Запорожская область (3079)


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Нужно составы со снарядами что едут к фронту подрывать. Если состав со снарядами взлетит на воздух воронка будет как в Арзамасе, для тех кто помнит.
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06.08.2024 19:01 Ответить
 
 