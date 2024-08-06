Пограничники уничтожили два автомобиля оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО
На Запорожском направлении фронта были поражены очередные вражеские цели - две машины оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, попадание с FPV-дрона обеспечили пограничники.
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Devid Dyxovni
показать весь комментарий06.08.2024 19:01 Ответить Мне нравится 0
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