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Штурмовики поразили российскую артустановку 2С9 "Нона" и разбили укрытие оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады поразили еще одну российскую артустановку 2С9 "Нона".

Как сообщает Цензор.НЕТ, сожгли и пехоту врага. FPV бригады залетели во вражеские блиндажи и разбили укрытия, где оккупанты скрывались целыми группами. Обнаружили и отработали по целям бойцы Батальона беспилотных систем в районе Харьковщины.

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Харьковщина (5577) уничтожение (6916) 3-я Отдельная штурмовая бригада (418)


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