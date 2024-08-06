Штурмовики поразили российскую артустановку 2С9 "Нона" и разбили укрытие оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады поразили еще одну российскую артустановку 2С9 "Нона".

Как сообщает Цензор.НЕТ, сожгли и пехоту врага. FPV бригады залетели во вражеские блиндажи и разбили укрытия, где оккупанты скрывались целыми группами. Обнаружили и отработали по целям бойцы Батальона беспилотных систем в районе Харьковщины.

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