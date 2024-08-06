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Наши бойцы ликвидировали оккупанта: тело захватчика сделало сальто в воздухе. ВИДЕО

Воины из добровольческого полка имени Кастуся Калиновского ликвидировали российского захватчика.

После сброса с украинского дрона боеприпаса, тело оккупанта сделало сальто в воздухе, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Тело российского захватчика взлетает высоко вверх после сброса гранаты. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) ликвидация (3536)


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Топ комментарии
+4
Фуйово сгрупировалси,свинособака..
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06.08.2024 14:00
+4
Треба ще старатися. Наша дівчина Магучих краще стрибає.
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06.08.2024 14:05
+4
Хіба ви не бачите, що то не тіло, а бушлат, чи ще якийсь подібний шматок тканини?
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06.08.2024 16:03
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Фуйово сгрупировалси,свинособака..
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06.08.2024 14:00 Ответить
Треба ще старатися. Наша дівчина Магучих краще стрибає.
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06.08.2024 14:05 Ответить
Некробат
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06.08.2024 14:34 Ответить
У кацапа - отрицательный полет, как бы он не пыжился.
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06.08.2024 15:12 Ответить
...Пущай полетает...(с)
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06.08.2024 15:30 Ответить
Сальто так собі на 4 з +.
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06.08.2024 15:40 Ответить
Хіба ви не бачите, що то не тіло, а бушлат, чи ще якийсь подібний шматок тканини?
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06.08.2024 16:03 Ответить
точно, бушлат з пришитою до нього головою і холошами.
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07.08.2024 08:14 Ответить
Подивіться на перший кадр після виліту з диму, коли видно, що річ пласка. Подивіться на тінь у цьому та наступних кадрах, там немає ніг, суцільна тінь. Розстібнутий бушлат з рукавами згинаючись може дати будь яку тінь і зображення з тих, які видно на відео.
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07.08.2024 09:45 Ответить
та да, я ж і кажу - у кацапів всі бушлати з холошами, які ще й у польті згинаються в колінах.
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07.08.2024 10:41 Ответить
Бывало и получше, как-то низко летел, и без артистизма. Белая лада врядли будет, максимум пачка пельменей.
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06.08.2024 18:32 Ответить
Это комбинизон.
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06.08.2024 18:48 Ответить
ну да, з колінними суглобами і пришитою до нього головою.
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07.08.2024 08:17 Ответить
задню сальтуху крутанув. Мабуть з цирка мобілізували.
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07.08.2024 08:05 Ответить
 
 