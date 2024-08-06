Наши бойцы ликвидировали оккупанта: тело захватчика сделало сальто в воздухе. ВИДЕО
Воины из добровольческого полка имени Кастуся Калиновского ликвидировали российского захватчика.
После сброса с украинского дрона боеприпаса, тело оккупанта сделало сальто в воздухе, передает Цензор.НЕТ.
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