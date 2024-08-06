Группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой вооруженные люди ведут под конвоем группу людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации отмечает, что подконвойные - это пленные военнослужащие армии РФ, а в плен они попали во время боев на территории Курской области РФ. Сообщается, что среди пленных есть срочники.

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