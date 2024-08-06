Группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой вооруженные люди ведут под конвоем группу людей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации отмечает, что подконвойные - это пленные военнослужащие армии РФ, а в плен они попали во время боев на территории Курской области РФ. Сообщается, что среди пленных есть срочники.
Топ комментарии
+34 Bander UA
показать весь комментарий06.08.2024 21:44
+31 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий06.08.2024 21:48
+31 Яр Холодний
показать весь комментарий06.08.2024 22:09
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це якийсь звіздець або я тупий не розумію
-Русские не сдаются!
-Бабах! Бабах!
-Сдаюсь!
-Чего ж сдался? Кричал же "русские не сдаются"?!
-А я по маме - мордвин ...
Це ж явно нові методичнки лахтинцям підігнами.
та і купа підорів які пишуть що це США винні що українці помирають якось намалювалась.
На це ми втратили12 годин.
так звані "русские" повинні бути усі знищенні до 10 коліна.
см. первую строчку описания
Але ви праві частково без авіації це все трохи авантюра... на всіх відео орки там багато авіації приміняють а ф16 використати скоріше всього не можна щоб 80 річного лівака інфаркт не схватив ....
Але якщо так взяти а хто сказав що то наші військові... ніде немає офіційної інформації... то мабуть знову щось у орків якісь внутрішні розбірки, може щось з чеченами не поділили
а тут тільки як видно немає таких сил от тільки було б чим сушки збивати то така собі реалістична х...ня
Як на мене, авантюра для відведення очей
Майте гідність , що не згадувати тих , хто меньше був у реальних боєзіткненнях ніж фронотві Z-богери .
кадирівці це ті , хто виконую функціонал загорон-загонів й стріляє у спини тих орків , які мають намір відступати , або мають сумнів у м"ясних штурмах.
Й тому , я беру до уваги тільки ті ворожі "думки" , які мають якусь експертну ціну .
Це слава Богу , що там Гіркин сидить . Бо його думка мала ціну , а "стум свідомості" вівце-******* -- до дупи , тобто абсолютно не цікаві , як й цифри втрат від московитських пропогандонів , що далі москви нічого не бачать й не чують .
Ця потвора яку Ви процитували кожний рік "прогнозує" вихід окрів на кордони з Польшєю десь у районі Ужгорода ... Але ж реально орки через несподіванку дойшли до річки Вовча але перетнути її -- сил не мають . Як й розблокувати 2 свої оточенних угрупування в тому ж районі .
Думка парнокопитного віслюка має більшу ціну ніж ось це "на знама що" .
Ни первого ни второго не увидешь на фронте в бою)
у байдена были другие инструменты данные народом сша. например Ленд лиз. или совсем недавние 60млрд. из которых оружием объявлено/поставлено всего лишь 2млрд.
вас не смущает, что интенсивность уничтожения именно нпз с марта-апреля сильно упала? кстати, примерно когда пришли первые атакамс.
тогда я помню в неделю били по 3-5 крупных нпз. сейчас этого нет. тут интересно примерно про это, направление мысли в общем. https://www.youtube.com/watch?v=dLikjS9sV5Q&t=1s