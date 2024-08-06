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Группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой вооруженные люди ведут под конвоем группу людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации отмечает, что подконвойные - это пленные военнослужащие армии РФ, а в плен они попали во время боев на территории Курской области РФ. Сообщается, что среди пленных есть срочники.

Смотрите также: Россиянин наблюдает за "СВО" на Курщине: "Здесь п#зда нах#й - самолеты над головой летают, тачка догорает. Я в ах#е!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) боевые действия (4044) пленные (2139) Курск (1097)


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Топ комментарии
+34
замполит не научил еще стреляться???)
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06.08.2024 21:44
+31
руzzкіє нє здаюцца-но ета нє точна...
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06.08.2024 21:48
+31
-Кацап! Сдавайся!

-Русские не сдаются!

-Бабах! Бабах!

-Сдаюсь!

-Чего ж сдался? Кричал же "русские не сдаются"?!

-А я по маме - мордвин ...
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06.08.2024 22:09
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06.08.2024 21:44 Ответить
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06.08.2024 21:54 Ответить
замполит не научил еще стреляться???)
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06.08.2024 21:44 Ответить
https://x.com/i/status/1820885716781666327 це строковики, тому ще не навчені стрілятись.
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07.08.2024 03:40 Ответить
Пригадую, що в лугандоні водили наших полонених по містах.
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06.08.2024 21:46 Ответить
і як це зараз пов"язано з відео? по слову "водили"? ти з тих, яким аби щось ляпнуть?
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06.08.2024 23:12 Ответить
а не пригадуєш, як чічі тебе набутилювали? а таке теж було.
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07.08.2024 07:26 Ответить
""Санітарна зона" (с)
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06.08.2024 21:47 Ответить
Санитары ведут пациентов
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07.08.2024 11:01 Ответить
руzzкіє нє здаюцца-но ета нє точна...
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06.08.2024 21:48 Ответить
ти на донбас не сматрі ти суда сматрі

це якийсь звіздець або я тупий не розумію
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06.08.2024 21:51 Ответить
Ну вже пішло , тіпа ми там а насправді думай., іпсо
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06.08.2024 21:55 Ответить
у вас в назві міста літера "ж" пропущена.
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06.08.2024 22:12 Ответить
так ти тупий і не розумієш, бо тупий.
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07.08.2024 07:27 Ответить
Паплану☝️
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06.08.2024 21:53 Ответить
Рузьге срочник не стреляется - он отчаяно сдаётся!
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06.08.2024 21:54 Ответить
-Кацап! Сдавайся!

-Русские не сдаются!

-Бабах! Бабах!

-Сдаюсь!

-Чего ж сдался? Кричал же "русские не сдаются"?!

-А я по маме - мордвин ...
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06.08.2024 22:09 Ответить
І не кажи... Чи вони нам допомогли хоть чимось ? Якби ми не знайшли в шахтах Атакамси, Хаймарси, Абрамси, Ф16, Петріоти, то так і далі надіялись би на амерікосів - союзників русских
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06.08.2024 22:26 Ответить
А ви помітили що останнім часом щось ******* лахтоподоляківців звинувачують у всьому США, та пропонують страчувати на камери орків...Раніше вони так нагло це не писали.
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06.08.2024 22:40 Ответить
Те, що звинувачують - давно є таке вже. Пропонують страчувати ? - їхнє бачення .
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06.08.2024 22:43 Ответить
такий же даун подоляківець мені сьогодні написав "за 1 нашого потрібно 10 кацапських полонених у прямому ефірі порубати".

Це ж явно нові методичнки лахтинцям підігнами.
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06.08.2024 22:48 Ответить
є таке, але їхати і рубати і взагалі захищати Україну вони не поспішають і не хочуть, їм з дивана за падлоляцькі пару грн комфортніше
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07.08.2024 07:30 Ответить
плюс звинувачував у всьому США.

та і купа підорів які пишуть що це США винні що українці помирають якось намалювалась.
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06.08.2024 22:50 Ответить
мене більш цікавить, де каДЬІркі почку узяли.
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06.08.2024 23:28 Ответить
Це загон підарів щоб йшли за бабулета нас вбивати. Реклама
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06.08.2024 21:59 Ответить


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06.08.2024 22:00 Ответить
Весь отряд оборони из кадировцев бил уничтожен. калиров, ну в рот тебе потние ноги, пі@ар ти етакий.
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06.08.2024 22:03 Ответить
Як би вони так швидко не тікали - ми б , сьогодні , ще й полонених кадирівців побачили ...))
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06.08.2024 22:04 Ответить
вас ніхто зупенять і не думає. зупиняться тільки ваші кишки
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06.08.2024 22:18 Ответить
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07.08.2024 10:19 Ответить
Так шо? Присоединяем Курскую область?
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06.08.2024 22:02 Ответить
Вона вже вся окупована нашими військами.

На це ми втратили12 годин.

так звані "русские" повинні бути усі знищенні до 10 коліна.
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06.08.2024 22:06 Ответить
можещ брати ножа, сокиру, навіть тратамата і йти знищувати. до 10 коліна, це що з могил будеш викопувати?
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07.08.2024 07:33 Ответить
нашо нам це дурне стадо? вони ж одразу вільними у мозку не стануть, і як усіх рабів за кордоном, їх тягнутеме у рідну говєнь.
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06.08.2024 23:29 Ответить
Мы их всех депортируем. За нарушение визового режима
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06.08.2024 23:40 Ответить
Как царь с нами, так и мы с царём
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07.08.2024 00:05 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0

см. первую строчку описания
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08.08.2024 09:22 Ответить
Передислокація?
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06.08.2024 22:05 Ответить
обмінний фонд. ещенарожалкам синочків спасли.
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06.08.2024 23:47 Ответить
Що рухається кордон? Ну Русь і могуча. Забули про трохи росіян які хоч щось роблять.,,.не виправдовують
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06.08.2024 22:09 Ответить
Киев за три дня. Ага. Да здравствует Курская Народная Республика.
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06.08.2024 22:14 Ответить
Если что, название КНР уже занято.
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07.08.2024 00:53 Ответить
тоді буде КуНаР
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07.08.2024 07:35 Ответить
Курск за три дня!
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06.08.2024 22:16 Ответить
КурсНР
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06.08.2024 22:19 Ответить
КурНР
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06.08.2024 23:41 Ответить
Наркомат Курнарес
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07.08.2024 00:55 Ответить
Поняли тебя, спасибо , что разьяснил. А то мы как руззгие свиньи в феврале... думали уже радоваться, что за недельку Курск возьмем.
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06.08.2024 22:29 Ответить
Ну мабуть були якісь дані розвідки що у орків там мало військ і їм прийдеться перекидати з інших напрямків....

Але ви праві частково без авіації це все трохи авантюра... на всіх відео орки там багато авіації приміняють а ф16 використати скоріше всього не можна щоб 80 річного лівака інфаркт не схватив ....

Але якщо так взяти а хто сказав що то наші військові... ніде немає офіційної інформації... то мабуть знову щось у орків якісь внутрішні розбірки, може щось з чеченами не поділили
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06.08.2024 22:33 Ответить
Кому ви відповідаєте:?))) Так ідентичний коммент гуляє по інету вже рік часу) По ходу він його і пише постійно
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06.08.2024 22:44 Ответить
Але схоже - невдало відпрацювали
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06.08.2024 23:03 Ответить
Та треба було десь щось робити де менше арти навести шороху... на інших напрямках там просто у орків уже налагоджений конвеєр як арти так і авіації...

а тут тільки як видно немає таких сил от тільки було б чим сушки збивати то така собі реалістична х...ня
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06.08.2024 23:05 Ответить
Тут не кілька днів а постійно обстрілюється прикордонна смуга по всій області з різного озброєння від мінометів до КАБів.
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07.08.2024 09:36 Ответить
Вылезай уже со своих старых методичек. Сумская область под почти ежедневными обстрелами с начала войны . Откуда ты рожаешь гениальные аналитические заключения ?
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07.08.2024 10:54 Ответить
А що там з "рейдами" РДК? Так само був пшик чи хоч когось зажмурили?
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06.08.2024 22:46 Ответить
Путєн нападе, війна почнеться. Почнуть ракети застосовувати, шахеди, авіабомби...
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06.08.2024 23:06 Ответить
Хотят ли руZкие войны?
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06.08.2024 22:27 Ответить
Шапіто Єрмака. Нове шоу для лохів, щоб відволікти увагу охлосу від виконання Оману. А що там з Донеччиною, Зеля здає п*ятилітку за тиждень..? Навіщо витрачати наш військовий ресурс на це шоу? ЗСУ зараз керують підруснява просрочка і кріт-завгосп? і всі слухаються..?
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06.08.2024 22:37 Ответить
вот это место: https://www.google.com/maps/place/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0,+%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/@51.1212891,35.1782809,379m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x4129278e80517cbd:0x8ce47233785ab71e!8m2!3d51.1912966!4d35.2705168!16zL20vMGR4dmNs?authuser=0&entry=ttu
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06.08.2024 22:51 Ответить
Всі операції мають робитись з якоюсь метою, і я бачу що все що робить планує ГУР на високому рівні нагадує фантазії наркомана.
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06.08.2024 23:10 Ответить
А де тік-токери з кадирівської бригади "Чай"?Акбарчики дон-дона всі соц.мережі загадили своїми роліками,як вони "героїчно" тримають кордон на замку
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06.08.2024 23:25 Ответить
А яка практична мета цього перфомансу в Курській області? Там є щось важливе, що можна захопити чи знищити? Аеродром, ракетний завод, чи що? Чи це просто крок відчаю у намаганні відтягнути кацапню с Донбасу?
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06.08.2024 23:34 Ответить
Якщо захоплять Курську АЕС, а це 70 км від кордону, буде інший розклад.
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07.08.2024 00:15 Ответить
всеодно не бачу логіки, ну захопимо ми ту АЕС, а далі? Місяць-два нам обрізають логістику і шо? Група яка забарикадувалась на території цієї АЕС буде шантажувати пуйла, що виводіть війська з України або підірвемо????

Як на мене, авантюра для відведення очей
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07.08.2024 04:51 Ответить
Якщо захопити АЕС усі погрози пуйла про ТЯЗ відразу закінчаться. А на Заході нарешті перестанут сцяти собі у штани. Ядерний шантаж он працює в оби боки.
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07.08.2024 08:17 Ответить
відволікання сил з донбасу
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07.08.2024 06:58 Ответить
Чиїх сил?
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07.08.2024 07:13 Ответить
На пітьмі - тривога:

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07.08.2024 02:06 Ответить


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07.08.2024 03:53 Ответить
А хто цитує вівцейобів від тік-тока ?

Майте гідність , що не згадувати тих , хто меньше був у реальних боєзіткненнях ніж фронотві Z-богери .

кадирівці це ті , хто виконую функціонал загорон-загонів й стріляє у спини тих орків , які мають намір відступати , або мають сумнів у м"ясних штурмах.
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07.08.2024 12:54 Ответить
ніхєра не зрозумів, але судячи з вашого прапора, думаю ви маєте правильну позицію.
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07.08.2024 13:37 Ответить
Моя позиція виключно україноцентрична щодо війни з *********** .

Й тому , я беру до уваги тільки ті ворожі "думки" , які мають якусь експертну ціну .

Це слава Богу , що там Гіркин сидить . Бо його думка мала ціну , а "стум свідомості" вівце-******* -- до дупи , тобто абсолютно не цікаві , як й цифри втрат від московитських пропогандонів , що далі москви нічого не бачать й не чують .

Ця потвора яку Ви процитували кожний рік "прогнозує" вихід окрів на кордони з Польшєю десь у районі Ужгорода ... Але ж реально орки через несподіванку дойшли до річки Вовча але перетнути її -- сил не мають . Як й розблокувати 2 свої оточенних угрупування в тому ж районі .

Думка парнокопитного віслюка має більшу ціну ніж ось це "на знама що" .
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07.08.2024 17:48 Ответить
так і не зрозумів, що вас вкурвило у тій цитаті... мені подобається, що кацапи так і залишаються тупими тваринами, і я на всякий випадок це регулярно перевіряю і цитую. Страшніше було би. якщо вони розумнішали, бо розумного ворога важче перемогти, тому приємно дивитись, що вони так і залишаються недолугими лаптями алаудіновими.
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07.08.2024 17:59 Ответить
Превью параду Перемоги
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07.08.2024 02:43 Ответить
Что обьеденяет кадыровца и танк армата?

Ни первого ни второго не увидешь на фронте в бою)
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07.08.2024 04:27 Ответить
Курськнаш)
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07.08.2024 06:32 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=JieDCxKpPpg Віталій Портников: Росіяни волають про курський прорив
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07.08.2024 10:54 Ответить
Отой номерний Віталік чисто кацапський виродок
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07.08.2024 11:02 Ответить
Боже, як гарно!
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07.08.2024 11:33 Ответить
всё логично. демы в лице байдена кинули Украину в очередной раз, поставив из 60 млрд только 2? да, кинули. переносим ваойну обратно на территорию врага. и самое главное - порты новороссийска к чертям снести.
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07.08.2024 12:27 Ответить
ну так , війна ще толком і не починалась, ще НПЗ всякі не горять, танкери свинособачі кожен день по морю шляються, вілкул з ахметовим не в тюрмі.... А байден дав петріоти і ф16, трамп дасть томагавки
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07.08.2024 13:38 Ответить
байден даже f-16 не давал. дают другие страны.

у байдена были другие инструменты данные народом сша. например Ленд лиз. или совсем недавние 60млрд. из которых оружием объявлено/поставлено всего лишь 2млрд.

вас не смущает, что интенсивность уничтожения именно нпз с марта-апреля сильно упала? кстати, примерно когда пришли первые атакамс.
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07.08.2024 15:19 Ответить
так, мозирський взагалі за 30 км, і досих пір заправляє свинособачі танки з свинособачої нафти, ну поки що, якщо все нормально по нпз то чому свинособаки заборону експорту не знімають?
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07.08.2024 15:47 Ответить
должно быть не "приемлимо", а катострофически. к такому шло в марте - апреле. потом удары резко приутихли.

тогда я помню в неделю били по 3-5 крупных нпз. сейчас этого нет. тут интересно примерно про это, направление мысли в общем. https://www.youtube.com/watch?v=dLikjS9sV5Q&t=1s
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07.08.2024 17:41 Ответить
відновлять експорт свинособаки - треба палити, зараз який смисл неробочі нпз трогати?
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07.08.2024 19:06 Ответить
экспорт, то есть порты однозначно. а по нерабочим нпз понятно не стоит бить, бить нужно по рабочим.
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08.08.2024 15:13 Ответить
 
 