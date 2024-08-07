Уничтожен вражеский самолет Су-34 на военном аэродроме "Морозовск". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен российский самолет Су-34, уничтоженный на аэродроме "Морозовск".
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделали российские военные, проводившие какие-то работы возле останков самолета.
"Уничтожен 3.08 российский бомбардировщик Су-34 на военном аэродроме Морозовск, Ростовской области", - отмечает в комментарии автор публикации.
Топ комментарии
+24 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий07.08.2024 00:10
+20 Alfa Alpha
показать весь комментарий07.08.2024 01:19
+14 Орест Гарай
показать весь комментарий07.08.2024 00:07
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"мальчики в трусиках" испарились..?
Был неисправный. Например, надо было менять двигатель или насос - топливный или гидравлический.