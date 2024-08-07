Уничтожен вражеский самолет Су-34 на военном аэродроме "Морозовск". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен российский самолет Су-34, уничтоженный на аэродроме "Морозовск".

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделали российские военные, проводившие какие-то работы возле останков самолета.

"Уничтожен 3.08 российский бомбардировщик Су-34 на военном аэродроме Морозовск, Ростовской области", - отмечает в комментарии автор публикации.

Также читайте: Установлены военные преступники из числа экипажа уничтоженного бомбардировщика Ту-22М3, - ГУР. ВИДЕО (обновлено)