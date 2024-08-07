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Новости Видео Война
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Уничтожен вражеский самолет Су-34 на военном аэродроме "Морозовск". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен российский самолет Су-34, уничтоженный на аэродроме "Морозовск".

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделали российские военные, проводившие какие-то работы возле останков самолета.

"Уничтожен 3.08 российский бомбардировщик Су-34 на военном аэродроме Морозовск, Ростовской области", - отмечает в комментарии автор публикации.

Также читайте: Установлены военные преступники из числа экипажа уничтоженного бомбардировщика Ту-22М3, - ГУР. ВИДЕО (обновлено)

Автор: 

армия РФ (19210) самолет (3591) уничтожение (6916)


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Топ комментарии
+24
лапатнікі-самальот іщьо можна атрємантіравать нужна тока пабольше сінєй ізалєнти...
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07.08.2024 00:10
+20
Цетр управления Стратегической Авиации В-космических Сил РФ.
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07.08.2024 01:19
+14
А шо таке трапилось? Гороху переїли?
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07.08.2024 00:07
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А шо таке трапилось? Гороху переїли?
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07.08.2024 00:07 Ответить
Устал
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07.08.2024 00:08 Ответить
Можна плюсовати.
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07.08.2024 00:10 Ответить
лапатнікі-самальот іщьо можна атрємантіравать нужна тока пабольше сінєй ізалєнти...
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07.08.2024 00:10 Ответить
А шо ща ізба рядом?
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07.08.2024 01:05 Ответить
Цетр управления Стратегической Авиации В-космических Сил РФ.
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07.08.2024 01:19 Ответить
Спека...
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07.08.2024 01:37 Ответить
а можно, поки салівони зайняті виборами і ірано-ізраіьським конфліктом, теж саме завтра зробить з Халіно, а післязавтра з Балтімором?
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07.08.2024 01:52 Ответить


"мальчики в трусиках" испарились..?
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07.08.2024 04:47 Ответить
это ..космические.. силы ***** в.в.
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07.08.2024 06:10 Ответить
Нормальний літак, трохи клею та скотчу і полетить, головне зірка збереглася
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07.08.2024 07:16 Ответить
Донизу точно полетить, лишилось тільки підняти його повище й відпустити
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07.08.2024 07:54 Ответить
"Даже царапин нету..."

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07.08.2024 08:24 Ответить
ну правильно нет самолета значит и царапин на нем быть не может)
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07.08.2024 09:26 Ответить
Good job.
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07.08.2024 08:29 Ответить
Стоить як новенький!
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07.08.2024 10:35 Ответить
Этот самолет русские в воздух не смогли поднять.

Был неисправный. Например, надо было менять двигатель или насос - топливный или гидравлический.
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07.08.2024 10:40 Ответить
Цей дриноліт тепер став літаком-невидимкою. Фіг помітиш, фіг зіб'єш!
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07.08.2024 13:00 Ответить
Кроваті? у росії такі досі на озброенні
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07.08.2024 14:31 Ответить
Красава.
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08.08.2024 10:13 Ответить
 
 