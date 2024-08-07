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24-летняя девушка с инвалидностью возвращена из оккупированной Донетчины. ВИДЕО

С оккупированной Донетчины на подконтрольную Украине территорию вернули 24-летнюю девушку с инвалидностью, которую рашисты после смерти бабушки хотели отправить в РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции, информирует Цензор.НЕТ.

"Недавно в Минреинтеграции обратилась одна из общественных организаций с просьбой помочь эвакуировать с временно оккупированной территории Донецкой области девушку с инвалидностью. Там она жила вместе с бабушкой, а ее мать находилась на подконтрольной Правительству Украины территории. Когда бабушка умерла, оккупанты решили отправить девушку на территорию РФ - в интернат для лиц с инвалидностью", - говорится в сообщении.

Подготовка маршрута и дорога длились почти 28 дней. Сейчас Светлана вместе с матерью в безопасности.

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