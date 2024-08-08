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Уничтожил взвод оккупантов на БТР в Работино на Запорожье: 20-летний Виктор Иванов, бригада "Спартан" НГУ. ВИДЕО

Молодой пехотинец 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Спартан" остановил атаку российской штурмовой группы и один отразил атаку вражеской бронетехники, а уже вместе с побратимами справился со штурмом пехоты оккупантов.

Об этом выдающемся событии, которое произошло возле Работино Запорожской области, говорим с Виктором - 20-летним героем этих событий и главным сержантом взвода на канале"Бутусов плюс".

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Автор: 

Запорожская область (3079) Бутусов Юрий (4358) Национальная гвардия (2117)


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Топ комментарии
+25
Черговому українському супергерою-респектище...
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08.08.2024 09:47
+17
Дивився відео. Молодий, 20 років, Герой України. Честь і Слава!
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08.08.2024 09:55
+10
Героям Слава!!
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08.08.2024 09:55
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Черговому українському супергерою-респектище...
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08.08.2024 09:47 Ответить
Наша надія і гордість. Хай щастить тобі.
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08.08.2024 10:35 Ответить
Героям Слава!!
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08.08.2024 09:55 Ответить
Дивився відео. Молодий, 20 років, Герой України. Честь і Слава!
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08.08.2024 09:55 Ответить
Героическая полиция.
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08.08.2024 10:03 Ответить
Чому може навчити НАТО цих людей після того, як їм ставиться задача в умовах інтенсивного бою замінувати прохід в лісовій посадці мінами, які вони побинні знайти де-інде в зрівнялому з землею селі? В West Point потрібно терміново переписувати всі статути і настанови.
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08.08.2024 12:10 Ответить
це Воїн Герой !!! Тримайся синку подалі від зелені з ОПи ...таких як ,ти вони бояться ...
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08.08.2024 12:13 Ответить
не розумію для чого це робити. тепер він (його родина) жива мішень. чи є десь статистика скільки Героїв, про яких зняв бутусов, залишились живими?

до слова, кацапа, який пригнав вертоліт і якого сховали в Іспанії під іншим прізвищем вбили до року часу
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08.08.2024 12:14 Ответить
за вашою логікою на всіх цапи полюватимуть. Заморяться!! Бо "полювати" кацапам доведеться за пів України!! Купа різних відео, як наші хлопці ліквідують загарбників, і в них також є родини.
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08.08.2024 15:25 Ответить
спочатку будуть полювати за найрезультативнішими, яких підсвічує бутусов. чи будуть полювати за всіма іншими залежить від подальшого перебігу війни
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09.08.2024 11:19 Ответить
чому саме за тими, кого Бутусов підсвічує?? Не згодна з вами. В українському інформпросторі багацько різних журналістів, які розказують та й показують багато чого і кого. Так що, так би мовити "цілей" багато. У часи інформтехнологій, такої величезної купи месенжерів
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09.08.2024 11:47 Ответить
Побываши под Роботино последние два месяца, скажу, что там ад. Кроют минометами 24/7, иногда днём пару часов перерыв и по-новой.. ФПВ тоже там нереально много у них и ночных тоже, хотя наше командование нам тепло, что фпв-дрон ночью слепой.. угу, кАнЭшна.., а сержант реально со стальными яйцами. Наших сейчас в Роботино нет, там только школа осталась и то подвал двухэтиажный , там тридвары и скрываются от нашей арты.
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08.08.2024 13:07 Ответить
Сонечко!!!! Дякую, рідненький!
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08.08.2024 15:22 Ответить
Велику людину виховали батьки цього героя.
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09.08.2024 23:47 Ответить
 
 