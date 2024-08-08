Уничтожил взвод оккупантов на БТР в Работино на Запорожье: 20-летний Виктор Иванов, бригада "Спартан" НГУ. ВИДЕО

Молодой пехотинец 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Спартан" остановил атаку российской штурмовой группы и один отразил атаку вражеской бронетехники, а уже вместе с побратимами справился со штурмом пехоты оккупантов.

Об этом выдающемся событии, которое произошло возле Работино Запорожской области, говорим с Виктором - 20-летним героем этих событий и главным сержантом взвода на канале"Бутусов плюс".

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