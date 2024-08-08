Уничтожил взвод оккупантов на БТР в Работино на Запорожье: 20-летний Виктор Иванов, бригада "Спартан" НГУ. ВИДЕО
Молодой пехотинец 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Спартан" остановил атаку российской штурмовой группы и один отразил атаку вражеской бронетехники, а уже вместе с побратимами справился со штурмом пехоты оккупантов.
Об этом выдающемся событии, которое произошло возле Работино Запорожской области, говорим с Виктором - 20-летним героем этих событий и главным сержантом взвода на канале"Бутусов плюс".
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до слова, кацапа, який пригнав вертоліт і якого сховали в Іспанії під іншим прізвищем вбили до року часу