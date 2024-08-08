Знищив взвод окупантів на БТР у Роботиному на Запоріжжі: 20-річний Віктор Іванов, бригада "Спартан" НГУ. ВIДЕО
Молодий піхотинець 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Спартан" зупинив атаку російської штурмової групи і один відбив атаку ворожої бронетехніки, а вже разом з побратимами впорався зі штурмом піхоти окупантів.
Про цю видатну подію, що відбулася біля Роботиного Запорізької області, говоримо з Віктором - 20-річним героєм цих подій та головним сержантом взводу на каналі "Бутусов плюс".
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+25 Александр Чуднивец #474549
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+17 Zynoviy Zenon #590764
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+10 Vladimir Cherkasov
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до слова, кацапа, який пригнав вертоліт і якого сховали в Іспанії під іншим прізвищем вбили до року часу