В оккупированной Горловке раздался мощный взрыв. ВИДЕО

Днем 11 августа в оккупированной Горловке Донецкой области прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Отмечается, что удар был по поселку машиностроительного завода имени Кирова. Там, вероятно, была дислокация вооруженных сил РФ.

По информации местных жителей поврежден детский сад в поселке машиностроительного завода имени Кирова, что в центрально-городском районе. Также поврежден автобус маршрута №2.

Пропагандистские ресурсы уже успели обвинить в этом украинскую сторону.

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