В оккупированной Горловке раздался мощный взрыв. ВИДЕО
Днем 11 августа в оккупированной Горловке Донецкой области прогремели взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Отмечается, что удар был по поселку машиностроительного завода имени Кирова. Там, вероятно, была дислокация вооруженных сил РФ.
По информации местных жителей поврежден детский сад в поселке машиностроительного завода имени Кирова, что в центрально-городском районе. Также поврежден автобус маршрута №2.
Пропагандистские ресурсы уже успели обвинить в этом украинскую сторону.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Алекс Скела
показать весь комментарий11.08.2024 13:19 Ответить Мне нравится 20
саша паламарчук
показать весь комментарий11.08.2024 13:22 Ответить Мне нравится 7
уаыау
показать весь комментарий11.08.2024 13:31 Ответить Мне нравится 9
Леонід #587957
показать весь комментарий11.08.2024 14:10 Ответить Мне нравится 2
Az AZLK
показать весь комментарий11.08.2024 14:25 Ответить Мне нравится 3
stathunt80 777
показать весь комментарий11.08.2024 14:31 Ответить Мне нравится 14
✘
Юрист Правильный
показать весь комментарий11.08.2024 14:43 Ответить Мне нравится 3
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль