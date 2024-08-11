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В оккупированной Горловке раздался мощный взрыв. ВИДЕО

Днем 11 августа в оккупированной Горловке Донецкой области прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Отмечается, что удар был по поселку машиностроительного завода имени Кирова. Там, вероятно, была дислокация вооруженных сил РФ.

По информации местных жителей поврежден детский сад в поселке машиностроительного завода имени Кирова, что в центрально-городском районе. Также поврежден автобус маршрута №2.

Пропагандистские ресурсы уже успели обвинить в этом украинскую сторону.

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Автор: 

взрыв (6739) Горловка (2384) Донецкая область (9642)


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Пропагандистські ресурси вже встигли звинуватити у цьому українську сторону
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11.08.2024 13:19 Ответить
мені ні. хочу продовження цієї святої події!
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11.08.2024 13:22 Ответить
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11.08.2024 13:31 Ответить
Це не ми, це шахтарі донецькі просрочені ********** з "Ваєнторгу" підривають.
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11.08.2024 14:10 Ответить
Покурілі на складі ***********?
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11.08.2024 14:25 Ответить
Ну самі жителі Горловки повинні розуміти що це їх був вибір у 2014 ...Повстати проти України на тупих мотивах : мова , НАТО,геї , що ще там по-понятіям не камельфо ..Але що цікаво не брезгують західними розробками : інтернет ,айфони , автомобілі електротехніка ,косметика ,ліки ...хто хитріший той ще й бакси скуповує
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11.08.2024 14:31 Ответить
Щось бабовнятко не лікує від матів ...
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11.08.2024 14:43 Ответить
 
 