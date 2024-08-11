Наши бойцы уничтожили САУ "Гиацинт-С", грузовик и блиндажи с оккупантами. ВИДЕО

На Покровском направлении Сичеславские десантники уничтожили 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Гиацинт-С", грузовик "Урал" и два блиндажа с оккупантами.

Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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