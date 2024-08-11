РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10897 посетителей онлайн
Новости Видео Война
6 201 0

Наши бойцы уничтожили САУ "Гиацинт-С", грузовик и блиндажи с оккупантами. ВИДЕО

На Покровском направлении Сичеславские десантники уничтожили 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Гиацинт-С", грузовик "Урал" и два блиндажа с оккупантами.

Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Украинские десантники с помощью дрона взяли в плен оккупанта. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6916) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (156)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 