Наши бойцы уничтожили САУ "Гиацинт-С", грузовик и блиндажи с оккупантами. ВИДЕО
На Покровском направлении Сичеславские десантники уничтожили 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Гиацинт-С", грузовик "Урал" и два блиндажа с оккупантами.
Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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