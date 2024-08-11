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Украинские десантники с помощью дрона взяли в плен оккупанта. ВИДЕО

Украинские десантники взяли в плен российского военного: всю операцию снимал дрон.

Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Совместная работа сотрудников военной контрразведки СБУ с военнослужащими 95-й бригады ДШВ во время проведения агитационных мер на линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.

"Дрон во время полета транслировал информацию о возможности сдаться в плен, что россиянину гарантируют жизнь и хорошее отношение", - добавили военные.

Также смотрите: Труппы оккупантов валяются на Харьковщине после неудачного штурма наших позиций. ВИДЕО

Автор: 

плен (2609) Десантно-штурмовые войска (218)


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На це теж треба донатити!!! допоманати Фронту!!
Рацуха : до дрона Агітатора лодати дрон з Чакушкою та з Закускою ))))
Та транслювати попалені Z-колони
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11.08.2024 14:33 Ответить
розвину ідею , недалеке майбутнє: український дрон заманює пляшкою рашиста, потім бере його в полон
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11.08.2024 14:59 Ответить
"Чекушка" - це "вчорашній день" Вага велика - а користі мало Краще десяток шприців з наркотою
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11.08.2024 15:31 Ответить
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11.08.2024 15:12 Ответить
Хорошие новости! найден еще один пропавший мальчик в трусиках.
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11.08.2024 15:39 Ответить
це значит, у дрона був гучномовець?
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11.08.2024 16:02 Ответить
...... ...... .... ..заблукавший,відать компаса загубив... ... ... ...
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11.08.2024 16:09 Ответить
Судячи з надписів на плакатах - допитували вже в Україні?
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11.08.2024 17:14 Ответить
 
 