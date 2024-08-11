Украинские десантники с помощью дрона взяли в плен оккупанта. ВИДЕО
Украинские десантники взяли в плен российского военного: всю операцию снимал дрон.
Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Совместная работа сотрудников военной контрразведки СБУ с военнослужащими 95-й бригады ДШВ во время проведения агитационных мер на линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.
"Дрон во время полета транслировал информацию о возможности сдаться в плен, что россиянину гарантируют жизнь и хорошее отношение", - добавили военные.
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Рацуха : до дрона Агітатора лодати дрон з Чакушкою та з Закускою ))))
Та транслювати попалені Z-колони