Украинские десантники с помощью дрона взяли в плен оккупанта. ВИДЕО

Украинские десантники взяли в плен российского военного: всю операцию снимал дрон.

Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Совместная работа сотрудников военной контрразведки СБУ с военнослужащими 95-й бригады ДШВ во время проведения агитационных мер на линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.

"Дрон во время полета транслировал информацию о возможности сдаться в плен, что россиянину гарантируют жизнь и хорошее отношение", - добавили военные.

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