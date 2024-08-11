Труппы оккупантов валяются на Харьковщине после неудачного штурма наших позиций. ВИДЕО

Трупы оккупантов, уничтоженных во время попытки штурма украинских позиций, валяются вблизи населенного пункта Песчаные Купянского района Харьковской области.

Российских захватчиков ликвидировали бойцы 205-го отдельного батальона территориальной обороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канале Бутусов Плюс.

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