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Труппы оккупантов валяются на Харьковщине после неудачного штурма наших позиций. ВИДЕО

Трупы оккупантов, уничтоженных во время попытки штурма украинских позиций, валяются вблизи населенного пункта Песчаные Купянского района Харьковской области.

Российских захватчиков ликвидировали бойцы 205-го отдельного батальона территориальной обороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канале Бутусов Плюс.

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Автор: 

ликвидация (3536) штурм (520)


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Топ комментарии
+26
Гарні хлопці, кучно лежать.
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11.08.2024 13:32
+20
здоровья, наснаги і просто удачі всім хто зараз на нулі - уклін в ноги!
хлопці, ви щось неймовірне...
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11.08.2024 13:41
+16
вичоркуйте цих довбодятлів зі списку орків бажаючих мати квартиру на київських пагорбах...
так, проміж ділом, ЗСУ і квартирне питання вирішує...
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11.08.2024 13:36
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Гарні хлопці, кучно лежать.
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11.08.2024 13:32 Ответить
Також і запчастинами, принаймні так мені здалось.
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11.08.2024 14:00 Ответить
як рахувати запчастини ?
не факт, що вони від одного й того ж орка
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11.08.2024 15:24 Ответить
Штурм був невдалий-невдалий ...
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11.08.2024 13:35 Ответить
А мені здалося -- навпаки. Та після вдалого штурму кацапські заробітчани в Україні відпочивають.
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11.08.2024 16:40 Ответить
вичоркуйте цих довбодятлів зі списку орків бажаючих мати квартиру на київських пагорбах...
так, проміж ділом, ЗСУ і квартирне питання вирішує...
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11.08.2024 13:36 Ответить
Нащо вони взагалі народжуються, це не народ не "насєлєніє" це "насєкомиє".
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11.08.2024 13:39 Ответить
Хорошие мужики на дороге не валяються.
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11.08.2024 13:41 Ответить
ПесТня:

Они лежали молча в ряд
Они лежали молча в ряд
Они лежали молча в ряд
Их было восемь... (с)
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11.08.2024 13:41 Ответить
Негритят?
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12.08.2024 01:04 Ответить
здоровья, наснаги і просто удачі всім хто зараз на нулі - уклін в ноги!
хлопці, ви щось неймовірне...
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11.08.2024 13:41 Ответить
І моск@ля нема,

Немає моск@ля,

Немає ніх@я вопше,

Сама сира земля
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11.08.2024 13:59 Ответить
шкода. дуже шкода... сиджу та плачу. бо путлера серед них не бачу.
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11.08.2024 14:13 Ответить
что-то пошло не по плану
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11.08.2024 14:18 Ответить
Красиво лежат, кучно так.. )
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11.08.2024 14:23 Ответить
А могли б провести референдум, налагоджувати життя молодої КуНР.
Ех, собаки, тільки горя людям робите....
Не можна вас випускати назовні- тільки залізна завіса * та рів з крокодилами™
* Залізна завіса - по американські "протипожежна стіна" , термін часів "холодної війни". Зараз правомірно називати і протичумна стіна.
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11.08.2024 14:24 Ответить
Здохли кацапи- Та і йух з ними!
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11.08.2024 14:45 Ответить
Не факт.
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12.08.2024 01:06 Ответить
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11.08.2024 14:52 Ответить
О! так це вже було:
Напрасно старушка ждет сына домой
Ей скажут - она зарыдает
А волны бегут от винта за кормой
И след их вдали пропадает
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11.08.2024 15:58 Ответить
И молодая не узнает, какой у парня путин был.
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13.08.2024 00:42 Ответить
як мирно тихо лежать
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11.08.2024 16:09 Ответить
https://www.culture.ru/persons/8195/aleksandr-pushkin

https://www.culture.ru/persons/8195/aleksandr-pushkin Александр Пушкин

Два чувства дивно близки нам -
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
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11.08.2024 16:12 Ответить
Цікаво, чим це їх ?? Троє може вибухами, а ще четверо ?
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11.08.2024 16:38 Ответить
Ужас какой! Вся земля побита (((
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11.08.2024 16:58 Ответить
 
 