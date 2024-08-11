Труппы оккупантов валяются на Харьковщине после неудачного штурма наших позиций. ВИДЕО
Трупы оккупантов, уничтоженных во время попытки штурма украинских позиций, валяются вблизи населенного пункта Песчаные Купянского района Харьковской области.
Российских захватчиков ликвидировали бойцы 205-го отдельного батальона территориальной обороны.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канале Бутусов Плюс.
Топ комментарии
+26 q4ma
показать весь комментарий11.08.2024 13:32
+20 три - пятнадцать
показать весь комментарий11.08.2024 13:41
+16 три - пятнадцать
показать весь комментарий11.08.2024 13:36
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не факт, що вони від одного й того ж орка
так, проміж ділом, ЗСУ і квартирне питання вирішує...
Они лежали молча в ряд
Они лежали молча в ряд
Они лежали молча в ряд
Их было восемь... (с)
хлопці, ви щось неймовірне...
Немає моск@ля,
Немає ніх@я вопше,
Сама сира земля
Ех, собаки, тільки горя людям робите....
Не можна вас випускати назовні- тільки залізна завіса * та рів з крокодилами™
* Залізна завіса - по американські "протипожежна стіна" , термін часів "холодної війни". Зараз правомірно називати і протичумна стіна.
Напрасно старушка ждет сына домой
Ей скажут - она зарыдает
А волны бегут от винта за кормой
И след их вдали пропадает
https://www.culture.ru/persons/8195/aleksandr-pushkin Александр Пушкин
Два чувства дивно близки нам -
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.