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Десантники 79 бригады попали из дрона в БМП, которая была начинена вражеским БК. ВИДЕО

Воины 79-й десантно-штурмовой бригады отбили российский штурм на Кураховском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на этот раз в атаку россияне погнали три БМП с десантом под прикрытием одного танка. В результате, танк подорвался на мине, а одну из БМП, начиненную БК, уничтожили с помощью FPV-дрона. Две уцелевшие БМП сбежали с поля боя.

Напомним, недавно воины 79-й Таврической бригады отбили один из крупнейших российских штурмов за все время полномасштабной войны на Кураховском направлении. Армия РФ одновременно применила 11 танков, 45 боевых бронированных машин с десантом и 1 боевую машину поддержки танков "Терминатор". Наши же десантники подбили 6 танков и 7 ББМ с пехотой.

Также смотрите: Российская БМП вместе с экипажем подорвалась на противотанковой мине в Донецкой области. ВИДЕО

Автор: 

штурм (520) уничтожение (6904) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (195)


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Топ комментарии
+13
От як можна оцих істот кацапських називати "людиною розумною"? Воно поперлось в чужу землю бо з тєлєка якийсь недомірок ***** щось сказав, а другий в рясі йому підспівав, що...попадуть всі в рай бо йдуть вбивати чужих дітей, жінок та грабувати! Та ви спочатку своїх там, поближче - може в живих залишились би. Раша - це тупикова гілка розвитку людства! 100пудово.
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28.07.2024 11:21
+9
Добра робота!! Дякуємо, захисникам України!
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28.07.2024 11:25
+8
Слава ЗСУ,
молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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28.07.2024 11:31
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От як можна оцих істот кацапських називати "людиною розумною"? Воно поперлось в чужу землю бо з тєлєка якийсь недомірок ***** щось сказав, а другий в рясі йому підспівав, що...попадуть всі в рай бо йдуть вбивати чужих дітей, жінок та грабувати! Та ви спочатку своїх там, поближче - може в живих залишились би. Раша - це тупикова гілка розвитку людства! 100пудово.
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28.07.2024 11:21 Ответить
Ви повністю праві, ці створіння так і не змогли стали Homo sapiens - людиною розумною. Вони залишились на стадії erectus - випрямлені, прямоходячі, але не розумні.
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28.07.2024 13:34 Ответить
Та, наче, кацапи називають себе "русский человек". То вже є біологічна помилка. Не може нація називати себе прикметником (це з правил мови). Русский, ховтий, дурний - то прикметники. То "русский человек" - глухий кут у розвитку цивілізації.
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28.07.2024 14:52 Ответить
Добра робота!! Дякуємо, захисникам України!
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28.07.2024 11:25 Ответить
Слава ЗСУ,
молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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28.07.2024 11:31 Ответить
Гарна робота!Good job!
Так тримати хлопці!
Вони думали, що їх тут чекають.
("СВО" ідьот по плану.Так как ми хотєлі)
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28.07.2024 11:34 Ответить
не надо забивать,что есть и другая сторона медали.нанятий артист говорил какое соотношение потерь.
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28.07.2024 13:01 Ответить
Отличное видео! И раненых тварей не надо добивать - пусть они будут сначала обузой расейской армии, а потом - рф-ии и родственникам, на долгие годы.. И пусть эти сотни и сотни тысяч калек украсят в дальнейшем расейские города со своими костылями и инвалидными колясками, поделом!
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28.07.2024 13:44 Ответить
Напевно через те,що якщо цей дрон злетів,то має кудись поцілити,назад же його не поверниш.
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28.07.2024 14:07 Ответить
СУПЕР!!!КАСАПИ, ЩОБ ВИ ПОВИЗДИХАЛИ!!!! СЛАВА ЗСУ!!
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29.07.2024 04:54 Ответить
 
 