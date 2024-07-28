Десантники 79 бригады попали из дрона в БМП, которая была начинена вражеским БК. ВИДЕО

Воины 79-й десантно-штурмовой бригады отбили российский штурм на Кураховском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на этот раз в атаку россияне погнали три БМП с десантом под прикрытием одного танка. В результате, танк подорвался на мине, а одну из БМП, начиненную БК, уничтожили с помощью FPV-дрона. Две уцелевшие БМП сбежали с поля боя.

Напомним, недавно воины 79-й Таврической бригады отбили один из крупнейших российских штурмов за все время полномасштабной войны на Кураховском направлении. Армия РФ одновременно применила 11 танков, 45 боевых бронированных машин с десантом и 1 боевую машину поддержки танков "Терминатор". Наши же десантники подбили 6 танков и 7 ББМ с пехотой.

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