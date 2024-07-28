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Российская БМП вместе с экипажем подорвалась на противотанковой мине в Донецкой области. ВИДЕО

Вражеская боевая машина пехоты вместе с экипажем подорвалась на противотанковой мине в Донецкой области.

Это сняли бойцы подразделения Shadow с помощью FPV-дрона, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Пограничники атаковали две вражеские позиции и замаскированный грузовик на Запорожском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (9629) БМП (399)


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Топ комментарии
+17
гарна робота ЗСУ-і кабзон даволєн...
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28.07.2024 10:37
+6
Моменто-море, тобто моментально на концерт до кобзона
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28.07.2024 10:49
+6
бмп-2 легко броньована. протитанкова міна + бк всередині = гарний феєрверк.
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28.07.2024 11:14
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28.07.2024 10:35 Ответить
гарна робота ЗСУ-і кабзон даволєн...
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28.07.2024 10:37 Ответить
Що ж там за міна, металолому практично не залишилось. Бажаю щоб всі.
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28.07.2024 10:40 Ответить
бмп-2 легко броньована. протитанкова міна + бк всередині = гарний феєрверк.
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28.07.2024 11:14 Ответить
Моменто-море, тобто моментально на концерт до кобзона
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28.07.2024 10:49 Ответить
То рашисти навмисно так робля, щоб на болота не вертатися… Знають роднуЮ говень…
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам
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28.07.2024 11:28 Ответить
Ось до чого приводе перевищення швидкості кідарами на Українських шляхах.
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28.07.2024 11:32 Ответить
"до потцанов!" )))
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28.07.2024 11:54 Ответить
А чо послє взрива вдруг расхотєлось хахлофф мачіть?
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28.07.2024 12:38 Ответить
кацапський дріфт )
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28.07.2024 15:57 Ответить
 
 