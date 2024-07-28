Российская БМП вместе с экипажем подорвалась на противотанковой мине в Донецкой области. ВИДЕО
Вражеская боевая машина пехоты вместе с экипажем подорвалась на противотанковой мине в Донецкой области.
Это сняли бойцы подразделения Shadow с помощью FPV-дрона, сообщает Цензор.НЕТ.
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