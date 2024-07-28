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Російська БМП разом з екіпажем підірвалась на протитанковій міні на Донеччині. ВIДЕО

Ворожа бойова машина піхоти разом з екіпажем підірвалась на протитанковій міні в Донецькій області.

Це зафільмували бійці підрозділу Shadow за допомогою FPV-дрона, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Прикордонники атакували дві ворожі позиції та замасковану вантажівку на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (8459) БМП (410)


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Топ коментарі
+17
гарна робота ЗСУ-і кабзон даволєн...
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28.07.2024 10:37
+6
Моменто-море, тобто моментально на концерт до кобзона
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28.07.2024 10:49
+6
бмп-2 легко броньована. протитанкова міна + бк всередині = гарний феєрверк.
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28.07.2024 11:14
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28.07.2024 10:35 Відповісти
гарна робота ЗСУ-і кабзон даволєн...
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28.07.2024 10:37 Відповісти
Що ж там за міна, металолому практично не залишилось. Бажаю щоб всі.
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28.07.2024 10:40 Відповісти
бмп-2 легко броньована. протитанкова міна + бк всередині = гарний феєрверк.
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28.07.2024 11:14 Відповісти
Моменто-море, тобто моментально на концерт до кобзона
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28.07.2024 10:49 Відповісти
То рашисти навмисно так робля, щоб на болота не вертатися… Знають роднуЮ говень…
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам
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28.07.2024 11:28 Відповісти
Ось до чого приводе перевищення швидкості кідарами на Українських шляхах.
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28.07.2024 11:32 Відповісти
"до потцанов!" )))
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28.07.2024 11:54 Відповісти
А чо послє взрива вдруг расхотєлось хахлофф мачіть?
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28.07.2024 12:38 Відповісти
кацапський дріфт )
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28.07.2024 15:57 Відповісти
 
 