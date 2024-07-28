Російська БМП разом з екіпажем підірвалась на протитанковій міні на Донеччині. ВIДЕО
Ворожа бойова машина піхоти разом з екіпажем підірвалась на протитанковій міні в Донецькій області.
Це зафільмували бійці підрозділу Shadow за допомогою FPV-дрона, повідомляє Цензор.НЕТ.
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+17 Александр Чуднивец #474549
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+6 andriy niki1
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+6 Vik Tor #521724
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