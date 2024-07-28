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Прикордонники атакували дві ворожі позиції та замасковану вантажівку на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Прикордонники-аеророзвідники виявили дві ворожі позиції та замасковану вантажівку на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захиники атакували позиції окупантів дронами-камікадзе.

Також дивіться: Потужна детонація російської бронетехніки після влучання українського дрона-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) знищення (7235) Запорізька область (3605)


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28.07.2024 12:41 Відповісти
 
 