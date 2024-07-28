Прикордонники атакували дві ворожі позиції та замасковану вантажівку на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Прикордонники-аеророзвідники виявили дві ворожі позиції та замасковану вантажівку на Запорізькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захиники атакували позиції окупантів дронами-камікадзе.
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Алекс Скела
показати весь коментар28.07.2024 12:41 Відповісти Мені подобається 2
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