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Пограничники атаковали две вражеские позиции и замаскированный грузовик на Запорожском направлении. ВИДЕО

Пограничники-аэроразведчики обнаружили две вражеские позиции и замаскированный грузовик на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники атаковали позиции оккупантов дронами-камикадзе.

Также смотрите: Мощная детонация российской бронетехники после попадания украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО

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Госпогранслужба (6420) уничтожение (6904) Запорожская область (3076)


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28.07.2024 12:41 Ответить
 
 