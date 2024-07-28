Пограничники атаковали две вражеские позиции и замаскированный грузовик на Запорожском направлении. ВИДЕО
Пограничники-аэроразведчики обнаружили две вражеские позиции и замаскированный грузовик на Запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники атаковали позиции оккупантов дронами-камикадзе.
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Алекс Скела
показать весь комментарий28.07.2024 12:41 Ответить Мне нравится 2
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