Мощная детонация российской бронетехники после попадания украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО
Бойцы 14-го полка ВСУ совместно с воинами 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка и бойцами 33-й отдельной механизированной бригады уничтожают дронами-камикадзе российских захватчиков, которые скрываются в окопах, блиндажах и зданиях.
Кроме того, украинские защитники уничтожили и российскую технику, передает Цензор.НЕТ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шана та повага виконавцям!
Їй-бо, детонація не винна, що до неї приліпили цей остогидлий епітет.
Земля в воронках в разрывах, к выращиванию еды не пригодна. Села разрушаются каждый день...
Не забудем не простим зелени и уродским мажорам и ждунам!!
Никогда не забудем агрессию Совдепии и ее мразей-население.