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Новости Видео Война
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Мощная детонация российской бронетехники после попадания украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО

Бойцы 14-го полка ВСУ совместно с воинами 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка и бойцами 33-й отдельной механизированной бригады уничтожают дронами-камикадзе российских захватчиков, которые скрываются в окопах, блиндажах и зданиях.

Кроме того, украинские защитники уничтожили и российскую технику, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

уничтожение (6904) 59 отдельная мотопехотная бригада (123)


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27.07.2024 17:29 Ответить
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27.07.2024 17:38 Ответить
Красівоє....
Шана та повага виконавцям!
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27.07.2024 17:45 Ответить
Ухххх, яка краса забиті кацапи!
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27.07.2024 17:55 Ответить
Потужна детонація російської бронетехніки

Їй-бо, детонація не винна, що до неї приліпили цей остогидлий епітет.
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27.07.2024 17:59 Ответить
Я спецон зашел всё досконально посмотреть бо этому слову уже не доверяю
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27.07.2024 18:17 Ответить
Страшное адище бросается в глаза...
Земля в воронках в разрывах, к выращиванию еды не пригодна. Села разрушаются каждый день...
Не забудем не простим зелени и уродским мажорам и ждунам!!
Никогда не забудем агрессию Совдепии и ее мразей-население.
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27.07.2024 18:16 Ответить
Красіво.
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27.07.2024 21:08 Ответить
 
 