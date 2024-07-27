Мощная детонация российской бронетехники после попадания украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО

Бойцы 14-го полка ВСУ совместно с воинами 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка и бойцами 33-й отдельной механизированной бригады уничтожают дронами-камикадзе российских захватчиков, которые скрываются в окопах, блиндажах и зданиях.

Кроме того, украинские защитники уничтожили и российскую технику, передает Цензор.НЕТ.

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