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Десантники 79 бригади поцілили з дрона у БМП, яка була начинена ворожим БК. ВIДЕО

Воїни 79-ої десантно-штурмової бригади відбили російський штурм на Курахівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цього разу в атаку росіяни погнали три БМП з десантом під прикриттям одного танку. В результаті, танк підірвався на міні, а одну із БМП, начинену БК, знищили за допомогою FPV-дрона. Дві вцілілі БМП втекли з поля бою.

Нагадаємо, нещодавно воїни 79-ої Таврійської бригади відбили один з найбільших російських штурмів за весь час повномасштабної війни на Курахівському напрямку. Армія РФ одночасно застосувала 11 танків, 45 бойових броньованих машин з десантом та 1 бойову машину підтримки танків "Термінатор". Наші ж десантники підбили 6 танків та 7 ББМ з піхотою.

Також дивіться: Російська БМП разом з екіпажем підірвалась на протитанковій міні на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

штурм (231) знищення (7235) 79 окрема десантно-штурмова бригада (199)


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Топ коментарі
+13
От як можна оцих істот кацапських називати "людиною розумною"? Воно поперлось в чужу землю бо з тєлєка якийсь недомірок ***** щось сказав, а другий в рясі йому підспівав, що...попадуть всі в рай бо йдуть вбивати чужих дітей, жінок та грабувати! Та ви спочатку своїх там, поближче - може в живих залишились би. Раша - це тупикова гілка розвитку людства! 100пудово.
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28.07.2024 11:21
+9
Добра робота!! Дякуємо, захисникам України!
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28.07.2024 11:25
+8
Слава ЗСУ,
молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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28.07.2024 11:31
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От як можна оцих істот кацапських називати "людиною розумною"? Воно поперлось в чужу землю бо з тєлєка якийсь недомірок ***** щось сказав, а другий в рясі йому підспівав, що...попадуть всі в рай бо йдуть вбивати чужих дітей, жінок та грабувати! Та ви спочатку своїх там, поближче - може в живих залишились би. Раша - це тупикова гілка розвитку людства! 100пудово.
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28.07.2024 11:21 Відповісти
Ви повністю праві, ці створіння так і не змогли стали Homo sapiens - людиною розумною. Вони залишились на стадії erectus - випрямлені, прямоходячі, але не розумні.
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28.07.2024 13:34 Відповісти
Та, наче, кацапи називають себе "русский человек". То вже є біологічна помилка. Не може нація називати себе прикметником (це з правил мови). Русский, ховтий, дурний - то прикметники. То "русский человек" - глухий кут у розвитку цивілізації.
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28.07.2024 14:52 Відповісти
Добра робота!! Дякуємо, захисникам України!
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28.07.2024 11:25 Відповісти
Слава ЗСУ,
молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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28.07.2024 11:31 Відповісти
Гарна робота!Good job!
Так тримати хлопці!
Вони думали, що їх тут чекають.
("СВО" ідьот по плану.Так как ми хотєлі)
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28.07.2024 11:34 Відповісти
не надо забивать,что есть и другая сторона медали.нанятий артист говорил какое соотношение потерь.
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28.07.2024 13:01 Відповісти
Отличное видео! И раненых тварей не надо добивать - пусть они будут сначала обузой расейской армии, а потом - рф-ии и родственникам, на долгие годы.. И пусть эти сотни и сотни тысяч калек украсят в дальнейшем расейские города со своими костылями и инвалидными колясками, поделом!
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28.07.2024 13:44 Відповісти
Напевно через те,що якщо цей дрон злетів,то має кудись поцілити,назад же його не поверниш.
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28.07.2024 14:07 Відповісти
СУПЕР!!!КАСАПИ, ЩОБ ВИ ПОВИЗДИХАЛИ!!!! СЛАВА ЗСУ!!
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29.07.2024 04:54 Відповісти
 
 