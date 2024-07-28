Десантники 79 бригади поцілили з дрона у БМП, яка була начинена ворожим БК. ВIДЕО

Воїни 79-ої десантно-штурмової бригади відбили російський штурм на Курахівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цього разу в атаку росіяни погнали три БМП з десантом під прикриттям одного танку. В результаті, танк підірвався на міні, а одну із БМП, начинену БК, знищили за допомогою FPV-дрона. Дві вцілілі БМП втекли з поля бою.

Нагадаємо, нещодавно воїни 79-ої Таврійської бригади відбили один з найбільших російських штурмів за весь час повномасштабної війни на Курахівському напрямку. Армія РФ одночасно застосувала 11 танків, 45 бойових броньованих машин з десантом та 1 бойову машину підтримки танків "Термінатор". Наші ж десантники підбили 6 танків та 7 ББМ з піхотою.

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