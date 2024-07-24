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Новини Війна
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Бійці 79 ОДШБ відбили один із найбільших штурмів за часи повномасштабної війни на Курахівському напрямку. ВIДЕО

Воїни 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили один з найбільших російських штурмів за весь час повномасштабної війни на Курахівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Армія РФ одночасно застосувала 11 танків, 45 бойових броньованих машин з десантом та 1 бойову машину підтримки танків "Термінатор". Атакували росіяни і на мотоциклах — виїхало 12 "гонщиків". Ворожі колони висунулись для атаки на світанку. Штурм почався відразу з кількох напрямків.

Аеророзвідка виявила російську техніку ще далеко на підступах: по бойових порядках окупантів відразу почала працювати наша артилерія. Перші танки і бойові броньовані машини почали зупиняти наші оператори ударних дронів. Далі вступили у бій протитанкісти. Чимало техніки підірвалось на мінах.

"У підсумку бою наші десантники підбили 6 танків та 7 ББМ з піхотою. Спалили усі 12 мотобайків. Росіяни зазнали шалених втрат у живій силі: 40 росіяни — знищено, ще 37 — поранено", - повідомили бійці.

Після підбиття перших танків і бронемашин, інша техніка кинулась тікати з поля бою. Піхоту, що порозбігалась по посадках, добивали скидами наші пілоти.

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Автор: 

штурм (226) знищення (7161) 79 окрема десантно-штурмова бригада (199)


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Топ коментарі
+40
Нашим Воїнам честь і хвала ,
Ви Герої ,
дякуємо і нехай Бог береже Вас👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
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24.07.2024 23:47
+36
Слава ЗСУ! Смерть каzапським виродкам.
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24.07.2024 23:46
+19
Отлично поработали
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24.07.2024 23:51
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Слава ЗСУ! Смерть каzапським виродкам.
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24.07.2024 23:46 Відповісти
Нашим Воїнам честь і хвала ,
Ви Герої ,
дякуємо і нехай Бог береже Вас👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
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24.07.2024 23:47 Відповісти
Отлично поработали
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24.07.2024 23:51 Відповісти
Це саме такі, мирні самміти для рашистів треба, щоб вони на них передохли, падлюки-окупанти, на віки!!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
А у ВРУ, стефанчука-корнієнка з аброхамієм, канікули, аж до серпня, паХАРІ!!! По кабаках пішли, відзначати будуть провалений вчергово, проект щодо релігійних організацій кремля в Україні!!! Свято, для них, із сльозами на очах ….
Памятаймо, де вороги ховаються!
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25.07.2024 00:36 Відповісти
А чому нічого не кажуть про джавеліни, чи їх немає?
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25.07.2024 02:25 Відповісти
"Далі вступили у бій протитанкісти" - по Вашому з луками та списами? протитанкісти працюють саме з ПТРК, а це і Стугни, і Джавеліни та інші види...
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25.07.2024 03:06 Відповісти
Пояснювали що БПЛА дешеше ніж використання "Джавеліна".
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25.07.2024 06:52 Відповісти
КАБЗОН ЧЕКАЄ ГОСТЕЙ
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25.07.2024 06:00 Відповісти
79-а це ад і смерть. 11 років вже воює з рашистами. Не багато таких бригад у ЗСУ. Але, якшо є, то є.
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25.07.2024 09:12 Відповісти
 
 