Бійці 79 ОДШБ відбили один із найбільших штурмів за часи повномасштабної війни на Курахівському напрямку. ВIДЕО

Воїни 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили один з найбільших російських штурмів за весь час повномасштабної війни на Курахівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Армія РФ одночасно застосувала 11 танків, 45 бойових броньованих машин з десантом та 1 бойову машину підтримки танків "Термінатор". Атакували росіяни і на мотоциклах — виїхало 12 "гонщиків". Ворожі колони висунулись для атаки на світанку. Штурм почався відразу з кількох напрямків.

Аеророзвідка виявила російську техніку ще далеко на підступах: по бойових порядках окупантів відразу почала працювати наша артилерія. Перші танки і бойові броньовані машини почали зупиняти наші оператори ударних дронів. Далі вступили у бій протитанкісти. Чимало техніки підірвалось на мінах.

"У підсумку бою наші десантники підбили 6 танків та 7 ББМ з піхотою. Спалили усі 12 мотобайків. Росіяни зазнали шалених втрат у живій силі: 40 росіяни — знищено, ще 37 — поранено", - повідомили бійці.

Після підбиття перших танків і бронемашин, інша техніка кинулась тікати з поля бою. Піхоту, що порозбігалась по посадках, добивали скидами наші пілоти.

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