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Группа кадыровцев сдалась в плен украинским бойцам близ города Суджа. ВИДЕО

Украинский проект "Хочу жить" опубликовал видео с несколькими десятками военнопленных, которых украинские бойцы захватили в Курской области. Большинство пленников заявляет, что они из Грозного.

Как информирует Цензор.НЕТ, украинские воины нашли в Курской области спецназ "Ахмат".

"Целая группа кадыровцев сдалась в плен украинцам вблизи города Суджа. Именно там широко рекламирует себя группа "Аида" из спецназа "Ахмат". Теперь на одном из сборных пунктов военнопленных "ахматовцы" снова в одном строю со срочниками и кадровыми российскими военными", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Наши бойцы взяли в плен еще около 20 оккупантов в Курской области. ВИДЕО

"Конечно, Минобороны РФ обменяет их в первую очередь, ведь Россия кадыровцев освобождает без промедлений, это не срочные, не мобилизованные жители Донбасса, не коренные россияне. "Ахмат" в России сила, а в Украине - обменный фонд", - отмечается в заметке.

Автор: 

плен (2609) чеченцы (212) Курск (1097)


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Топ комментарии
+82
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11.08.2024 21:35
+72
Це ті, шо розминулися, але все ж таки вийшли з лісу до наших
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11.08.2024 21:32
+56
Ось бачите))А то кричали,що втекли,а вони героїчно здалися)
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11.08.2024 21:34
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питання коли....Через 100 років нецікаво
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13.08.2024 02:18 Ответить
та начхати на те, що тобі цікаво, чи не цікаво.
головне, ми знищемо кацапів і тебе, кацап теж.
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15.08.2024 18:57 Ответить
Цінний обмінний матеріал, кадирівуів можна легко міняти на азовців. Самі москалики не такі цінні!
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11.08.2024 22:06 Ответить
Інтєрєсна а дє іх гєраічєскій камандір Лапті Аладіна???...
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11.08.2024 22:11 Ответить
на москві, в нічному клубі кокс шмигає, поки аллах не бачить
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11.08.2024 22:14 Ответить
Учит сруцких ванек кукарекать *ахматслива*.
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11.08.2024 22:21 Ответить
шото мені кажеться. що їм дали команду здатись, щоб доказати, шо вони там Є.
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11.08.2024 22:15 Ответить
Их уже "подозревают", что они договорились с ЗСУ...
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11.08.2024 22:37 Ответить
😁😂👍
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12.08.2024 00:35 Ответить
За этих ******** опять рамзанка дыров ***** нагнет, унизит и наплюет в плешивый гребень.
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11.08.2024 22:17 Ответить
..этих тварей можно очень хорошо обменять на украинских военнопленных, в пропорции этак 1:50, надо только немного поднажать на кадырова..
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11.08.2024 22:25 Ответить
кадиркавци хорошо меняються..только на Азовцев потрібно..русня никому в раше ненужна..
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11.08.2024 22:32 Ответить
причому десять азовців за одного чурку
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12.08.2024 13:23 Ответить
Кдаировци всега сдаються они же не Ичкерци...так било так будет..
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11.08.2024 22:38 Ответить
От ці овцетрахи, як тузи. Дуже цінний обмінних фонд. Якщо ОПа не сцить "азовців" повертати, то реально може скористатись.
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11.08.2024 22:43 Ответить
хтось може їх порахувати? десятків 5?
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11.08.2024 22:56 Ответить
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11.08.2024 23:06 Ответить
ох там амбре...
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11.08.2024 23:18 Ответить
алах в амбар ,ахмат -фсьо? Ех...Відрізати б їм пару довбешок на камеру.А інші щоб дивилися і сцялись зі страху...Тварі...
Українцям-Україна,
окупантам-домовина!
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11.08.2024 23:13 Ответить
Это слишком просто, даже можно сказать "героически" для них будет.

P.s. Вспомнился один комментарий в твиттере: "Вот бы их отправить работать на свиноферму..."
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11.08.2024 23:17 Ответить
кадирки зовсім втратили честь: служать московитам, які їх різали століттями..
а були часи, коли..
:
Толстой. Хаджи- Мурат.
...Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения...

цитати московських загарбників, про народи Кавказу

Генерал Слепцов о войне на Кавказе, 1844 год:

«Какое имеют право эти дикари жить на такой прекрасной земле? Перстом Господа миров наш Августейший Император повелел нам уничтожить их аулы, всех мужчин, способных носить оружие уничтожить, сжечь посевы, беременным женщинам вырезать животы, чтобы они не рожали бандитов….»

Венюков, «Кавказские воспоминания» :
«Война шла с неумолимой беспощадною суровостью. Мы продвигались шаг за шагом, но бесповоротно, и очищали земли горцев до последнего человека. Горские аулы были выжжены целыми сотнями, посевы вытравливались конями или даже вытаптывались солдатами. Аулы абадзехов на Фарсе горели дня три, наполняя горечью пространство верст за 30. Переселение шло чрезвычайно успешно...».

Николай I - графу Паскевичу (1829 год, после окончания русско-турецкой войны): «Кончив, таким образом, одно славное дело, вам предстоит другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшее - истребление непокорных народов Кавказа».

Пушкин, 1829 год, «Путешествие в Арзрум»:
«Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены».

Генерал Цицианов, 1804 год, «Владельцам Кабардинским...»: «Не мутная вода потечет в ваших реках, а красная, ваших семейств кровью выкрашенная».

Фонвилль: «Со всех мест, последовательно занимаемых русскими, бежали жители аулов, и их голодные партии проходили страну в разных направлениях, рассеивая на пути своем больных и умиравших; иногда целые толпы переселенцев замерзали или заносились снежными буранами, и мы часто замечали, проезжая, их кровавые следы. Волки и медведи разгребали снег и пожирали человеческие трупы».
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11.08.2024 23:14 Ответить
А найкраще - це поема "Кавказ" Тараса Шевченка.
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12.08.2024 00:16 Ответить
Так. Але мало хто знає, що найвідоміші слова Тараса Шевченка були звернені саме до чеченців та дагестанців. Поема "Кавказ" була написана під час Кавказької війни кацапів проти цих народів, яким співчував наш поет.

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12.08.2024 00:43 Ответить
Не треба "ідеалізувать" чеченців Що сто років тому один з колишніх царських офіцерів (а потім - український) охарактеризував чеченців не як "воїнів" - а як розбійників Це просто "абреки" Вони вибирають собі жертву з тих, кого вважають слабішим і нездатним до спротиву І тоді "стервеніють до садизму" Коли ж "серйозно отримують в морду" - моментально "потухають" Саме тому в армії Денікіна "дика дивізія" перебувала у "другому ешелоні" та займалася терором мирного населення та каральними акціями Тому махновці їх нещадно різали Після розгрому під Катеринославом їх "посікли в капусту" - як під час погоні - так і полонених Після цього дивізія ця розбіглася і "грізні воїни" втекли додому
Ще з сивої давнини на Кавказі чеченці спеціалізувалися на грабежах та работоргівлі Саме вони були основою банд абреків, які грабували сусідів та крали людей для продажу в Туреччину Сочинська бухта була таким собі "перевалочним пунктом" Там діяв практично постійний невільничий ринок для Північного Кавказу "Газават" Шаміля програв не тому, що російська армія була сильнішою: просто Шаміль почав створювать "імамат" саме для чеченців Решта народів Кавказу повинна була їм служить І коли народи Дагестану почали це розуміть - вони відвернулися від Шаміля Конкретний приклад: коли адиги повстали проти своїх князів - на придушення повстання Катерина ІІ кинула свої війська і "Верное Черноморское войско" - запорожців, що погодилися переселиться на Кубань Адиги звернулися за допомогою до чеченців - попросили зброї та бійців А ті - ВІДМОВИЛИ!
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12.08.2024 08:37 Ответить
Імам Шаміль був аварцем
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12.08.2024 10:09 Ответить
Але спирався він саме на чеченців! Йосип Броз Тіто був хорватом Але опирався і на сербів (Рекомендую прочитать "Війну з саламандрами" Карела Чапека - там "Верховний саламандр" теж був людиною - а не саламандрою)
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12.08.2024 10:22 Ответить
Тик-Ток Сила 💪
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11.08.2024 23:44 Ответить
Віслюк могила 😶🤣
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11.08.2024 23:54 Ответить
Дякуємо Захисникам!

Донатимо, працюємо, молимось!

Все для Перемоги
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11.08.2024 23:53 Ответить
https://x.com/i/status/1822735557467701541 Какая ***** им сказала, что в плену борщ с салом дают!!!
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12.08.2024 00:33 Ответить
а резерви підходять і підходять!!
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12.08.2024 00:35 Ответить
*****! Уявляю, який там сморід стоїть. Там російський дух, там... ******.
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12.08.2024 04:48 Ответить
Ну - в таких умовах і наші "фіалками не пахнуть"
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12.08.2024 08:38 Ответить
На своїй землі, як хочуть, так і пахнуть
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12.08.2024 12:59 Ответить
Та я згоден! Саме тому Порошенко так багато приділяє уваги "баням на колесах"!
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12.08.2024 13:13 Ответить
АЖМАТ НЕ СИЛА, АХМАТ МОГИЛА
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12.08.2024 01:17 Ответить
Ахмад - цирк!
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12.08.2024 01:36 Ответить
- Дон
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12.08.2024 02:03 Ответить
Цих волохатих міняти тільки на азовців.
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12.08.2024 02:03 Ответить
100% Хай рамзанка розкошелиться, якщо треба то хай викупає азовців у федералів за бабло.
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12.08.2024 05:16 Ответить
Рамзашка уже выразил обеспокоенность?
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12.08.2024 03:56 Ответить
Кадирка-в попе дирка!
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12.08.2024 06:00 Ответить
кадырову срочную телеграмму если не отдадут азовцев то кроме сала пленные ..спецвойска .. ничего не получат дон дин дон
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12.08.2024 06:32 Ответить
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12.08.2024 06:45 Ответить
Точно украл костюм где-нибудь в местном магазине..
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12.08.2024 07:22 Ответить
Чималенька група.
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12.08.2024 07:49 Ответить
вони запізнилися. хай шукають інших кадирівців.
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12.08.2024 08:29 Ответить
А коли "Ахмат" викладає відео з нашими полоненими? Ми ж нічого "чеченцям що воюють за Україну" не кажемо?
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12.08.2024 08:40 Ответить
..Поймать бы тех кадыровцев которые два года назад на фотографии с нагловатыми лицами стояли у отжатого Порше с надписью "На Киев"..
А может, они уже всё, "приехали"..
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12.08.2024 08:03 Ответить
тех уже черви по 20 кругу доели))))
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12.08.2024 08:37 Ответить
Шо-то похоже на призывной пункт
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12.08.2024 09:41 Ответить
путінський ******** Гутерреш вже заявив, що абіжают мальчіков в трусіках? Адже па панятіям тік-тока українці мали попасти в полон до магучіх бородатих ослойобів, а не навпаки
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12.08.2024 10:18 Ответить
Українці ганяють кадирівців по посадках, а місцеві самі здають їх кординати видно добряче вже їх дістали..
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12.08.2024 10:19 Ответить
Любителі кіз такі грізні перед кацапнею, то на пляшки саджають лапотне бидло то грабують їх. А коли ці козо..йо..би зустрічаються з ЗСУ, то вони стають як в приказкі : кака.дирівці молодці проти овець, а проти баранця самі як вівця.
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12.08.2024 10:45 Ответить
Полонений строковик розповів, що кадирівці, які стояли поруч, на початку українського наступу миттєво втекли, мовляв "Ахмат" в полон не здається.
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12.08.2024 11:28 Ответить
Однозначно міняти їх на Азовців!
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12.08.2024 12:34 Ответить
Круто, а русня по малу продвигаеться, как быть ? давайте громче кричать про Курск. русня скоро заберет Запорожье, Донбасс, Херсон, за то в Курске кипишь. пздц.
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12.08.2024 13:57 Ответить
Цих свиней міняти тільки на захисників Маріуполя!
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14.08.2024 07:50 Ответить
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