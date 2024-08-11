Группа кадыровцев сдалась в плен украинским бойцам близ города Суджа. ВИДЕО

Украинский проект "Хочу жить" опубликовал видео с несколькими десятками военнопленных, которых украинские бойцы захватили в Курской области. Большинство пленников заявляет, что они из Грозного.

Как информирует Цензор.НЕТ, украинские воины нашли в Курской области спецназ "Ахмат".

"Целая группа кадыровцев сдалась в плен украинцам вблизи города Суджа. Именно там широко рекламирует себя группа "Аида" из спецназа "Ахмат". Теперь на одном из сборных пунктов военнопленных "ахматовцы" снова в одном строю со срочниками и кадровыми российскими военными", - говорится в сообщении.

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"Конечно, Минобороны РФ обменяет их в первую очередь, ведь Россия кадыровцев освобождает без промедлений, это не срочные, не мобилизованные жители Донбасса, не коренные россияне. "Ахмат" в России сила, а в Украине - обменный фонд", - отмечается в заметке.