Наши бойцы взяли в плен еще около 20 оккупантов в Курской области. ВИДЕО
В сети показали кадры с новыми российскими пленными - их захватили в Курской области.
"Прорыв" в Курской области привел к тому, что группа оккупантов попала в плен. На этот раз, предварительно, пленных около 20, передает Цензор.НЕТ.
А в следующем видео, опубликованном в соцсети, показана новая группа российских военнослужащих срочной службы в Курской области: оккупанты выбрали жизнь и сдались в плен.
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M. YODA
показать весь комментарий11.08.2024 23:53 Ответить Мне нравится 0
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Vi Wa
показать весь комментарий11.08.2024 21:12 Ответить Мне нравится 0
jack nicholson
показать весь комментарий11.08.2024 21:06 Ответить Мне нравится 3
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Друг дитинства там зараз на землях східної Слобожанщини.
Бережи Боже всіх наших українських воїнів!