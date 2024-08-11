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Наши бойцы взяли в плен еще около 20 оккупантов в Курской области. ВИДЕО

В сети показали кадры с новыми российскими пленными - их захватили в Курской области.

"Прорыв" в Курской области привел к тому, что группа оккупантов попала в плен. На этот раз, предварительно, пленных около 20, передает Цензор.НЕТ.

А в следующем видео, опубликованном в соцсети, показана новая группа российских военнослужащих срочной службы в Курской области: оккупанты выбрали жизнь и сдались в плен.

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Автор: 

плен (2609) Курск (1097)


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Топ комментарии
+53
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11.08.2024 17:50
+49
Мої друзі з Львівської 80 ДШБ там зараз крошать орків.
Друг дитинства там зараз на землях східної Слобожанщини.
Бережи Боже всіх наших українських воїнів!
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11.08.2024 17:44
+44
Допоможи Боже Захисникам України
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11.08.2024 17:24
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На Ютубі вже є перше відео з полоненим-строковиком у Апостола..
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11.08.2024 23:53 Ответить
шашлык на 9 мая с кацапами ссаныч планировал
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11.08.2024 21:12 Ответить
Мальчiков по трусiкам счiтают
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11.08.2024 21:06 Ответить
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