Наши бойцы взяли в плен еще около 20 оккупантов в Курской области. ВИДЕО

В сети показали кадры с новыми российскими пленными - их захватили в Курской области.

"Прорыв" в Курской области привел к тому, что группа оккупантов попала в плен. На этот раз, предварительно, пленных около 20, передает Цензор.НЕТ.

А в следующем видео, опубликованном в соцсети, показана новая группа российских военнослужащих срочной службы в Курской области: оккупанты выбрали жизнь и сдались в плен.

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