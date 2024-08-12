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Пограничники уничтожили вражеский "Ланцет" на Волчанском направлении. ВИДЕО

Пограничники бригады "Гарт" из зенитной установки ЗУ-23-2 уничтожили вражеский беспилотный барражирующий боеприпас на Волчанском направлении.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Госпогранслужба (6425) уничтожение (6916)


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Пора уже делать дроны с автоматическим уничтожением вражеских ланцетов и других дронов. При выявлении радаром или звуковым детектором поднимается дежурный дрон и автоматически захватывает и уничтожает вражеский БПЛА
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12.08.2024 16:34 Ответить
Не так то просто-взяв і зробив. На то багато часу потрібно на розробку та дослідження і грошей.
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12.08.2024 23:05 Ответить
 
 