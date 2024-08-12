Пограничники уничтожили вражеский "Ланцет" на Волчанском направлении. ВИДЕО

Пограничники бригады "Гарт" из зенитной установки ЗУ-23-2 уничтожили вражеский беспилотный барражирующий боеприпас на Волчанском направлении.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

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