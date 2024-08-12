Прикордонники знищили ворожий "Ланцет" на Вовчанському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Гарт" із зенітної установки ЗУ-23-2 знищили ворожий безпілотний баражуючий боєприпас на Вовчанському напрямку.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
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ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар12.08.2024 16:34 Відповісти Мені подобається 0
Лантух
показати весь коментар12.08.2024 23:05 Відповісти Мені подобається 0
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