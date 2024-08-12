Прикордонники знищили ворожий "Ланцет" на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Гарт" із зенітної установки ЗУ-23-2 знищили ворожий безпілотний баражуючий боєприпас на Вовчанському напрямку.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РФ втратила контроль над 28 населеними пунктами Курської області, - губернатор. ВIДЕО