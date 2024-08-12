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Прикордонники знищили ворожий "Ланцет" на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Гарт" із зенітної установки ЗУ-23-2 знищили ворожий безпілотний баражуючий боєприпас на Вовчанському напрямку.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) знищення (7227)


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Пора уже делать дроны с автоматическим уничтожением вражеских ланцетов и других дронов. При выявлении радаром или звуковым детектором поднимается дежурный дрон и автоматически захватывает и уничтожает вражеский БПЛА
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12.08.2024 16:34 Відповісти
Не так то просто-взяв і зробив. На то багато часу потрібно на розробку та дослідження і грошей.
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12.08.2024 23:05 Відповісти
 
 