95-летняя жительница Курщины о Путине: "От сукин син - доруководився. Хай йому повилазить. Його усі лають, а він усе хваста". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята 95-летняя жительница села Гоголевка на Курщине во время разговора с украинскими военными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам автора публикации пожилую женщину зовут Лидией. На записи она говорит на украинском языке и не очень благосклонно высказывается в адрес Путина.

Село Гоголевка расположено примерно в четырех километрах от украинско-российской границы.

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