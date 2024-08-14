95-летняя жительница Курщины о Путине: "От сукин син - доруководився. Хай йому повилазить. Його усі лають, а він усе хваста". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой снята 95-летняя жительница села Гоголевка на Курщине во время разговора с украинскими военными.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам автора публикации пожилую женщину зовут Лидией. На записи она говорит на украинском языке и не очень благосклонно высказывается в адрес Путина.
Село Гоголевка расположено примерно в четырех километрах от украинско-российской границы.
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+60 govtva
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+53 віктор федорович #394174
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+32 Hrysha Hlyba #582024
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Твоя маніпуляція до твоєї мети - аби ми співчували кацапам - не призведе. Іди в дупу, з своїма родичами в кацапії, вцмоктав?
PS: спеціально для *************** та любителів поколупатися в гімні і пошукати тих кацапів, яким треба поспівчувати - ЗСУ могли б під дулами автоматів безліч роликів назнімати про "зустрічі з хлібом-сіллю". Як це робили окупанти у всіх захоплених містах та селищах України. Але не роблять цього. Робіть висновки...
так бігли звідти, наввипередки, шо аж шуба заворачівалась.
А якщо ти на овце-***** з кадирівського "ахмату" натякаєш, так вони не з ФСБ. Вони з засрашинської "нац.гвардії".
твій дід в енкеведе служив?
нічого її не зламало.
не переродилась, не перетворилась на манкурта.
зе!гундос, малорос!
Цікаво, щот тепер у путіна повилазить, і де ?
Теперь узнали...
а коли були Голодомори 30х та 40х років, так пішки, якимись своїми стежками, ходила батрачити на Курщину, бо там такої біди не було і так вижили, тому не усі мої дядьки-тітки померли від "совєцкіх експериментів над людьми"..