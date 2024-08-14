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95-летняя жительница Курщины о Путине: "От сукин син - доруководився. Хай йому повилазить. Його усі лають, а він усе хваста". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята 95-летняя жительница села Гоголевка на Курщине во время разговора с украинскими военными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам автора публикации пожилую женщину зовут Лидией. На записи она говорит на украинском языке и не очень благосклонно высказывается в адрес Путина.

Село Гоголевка расположено примерно в четырех километрах от украинско-российской границы.

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Автор: 

украинский язык (1189) Курск (1097)


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Топ комментарии
+60
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14.08.2024 09:27
+53
Як говорять на Курщині - Кропивницькі паляниці зі смаком полуниці продаються у крамниці біля укрзалізниці!
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14.08.2024 09:24
+32
отака собі бабуся!
нічого її не зламало.
не переродилась, не перетворилась на манкурта.
зе!гундос, малорос!
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14.08.2024 09:33
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Так иого так - і в хвіст і гриву - а толку - за повномасштабне вторгнення тільки одна жіночка виишла в москві з плакатом проти віини
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14.08.2024 09:23 Ответить
Як говорять на Курщині - Кропивницькі паляниці зі смаком полуниці продаються у крамниці біля укрзалізниці!
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14.08.2024 09:24 Ответить
Так, референдум потрібен 💯 % у цьому місті !!!
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14.08.2024 09:25 Ответить
Луїзо! Рекомендую почитать Макіавеллі - "Государ" У главі IV він робить аналіз устрою різних держав та пояснює чому одні держави легко завоювать та важко утримать у своїй владі - а інші навпаки Росія - це Персидська імперія або Оттоманська Порта Її (як і їх) важко завоювать - але буде легко утримувать Бо народ і там і там був перетворений в бидло А бидлу "до сраки" - хто його "доїть" Аби господар годував ситно і не боляче за "дійки" смикав!
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14.08.2024 09:35 Ответить
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14.08.2024 09:27 Ответить
Смішно, але правда. Правда в тому, що кацапи ХОЧУТЬ бути українцями. Точніше, такими ж як українці, але називатися "руськими".
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14.08.2024 15:01 Ответить
Невже стареньку "паведут в кабінет"? Хоча, чому дивуватися..
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14.08.2024 09:30 Ответить
Щоб її "весті в кабінєт", кацапам спочатку треба вийти на кордони 1991 року...
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14.08.2024 09:34 Ответить
Сдали бабушку ради ролика, её-то может и не поведут, а её родственников затаскают, Украина ведь заявила, что на территорию России не претендует, значит они в итоге вернутся.
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14.08.2024 11:15 Ответить
Бабусі - нічого не буде. А взагалі - начхати на кацапів. Вони там поголів одобрямсали есвєо.

Твоя маніпуляція до твоєї мети - аби ми співчували кацапам - не призведе. Іди в дупу, з своїма родичами в кацапії, вцмоктав?

PS: спеціально для *************** та любителів поколупатися в гімні і пошукати тих кацапів, яким треба поспівчувати - ЗСУ могли б під дулами автоматів безліч роликів назнімати про "зустрічі з хлібом-сіллю". Як це робили окупанти у всіх захоплених містах та селищах України. Але не роблять цього. Робіть висновки...
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14.08.2024 15:06 Ответить
хто? енкеведе?
так бігли звідти, наввипередки, шо аж шуба заворачівалась.
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14.08.2024 09:35 Ответить
мацква за три дні?
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14.08.2024 09:51 Ответить
Чого бігли? Нахєра їхнім "нквс-никам" бігати-то? Прикордонники - це суб-структура ФСБ, якщо ти не знаєш. Прикордонна застава Суджі задалася всією РОТОЮ. Аби пересидіти з триразовим харчуванням, розвиваючою 8годинною неважкою працею, доступом до чіпка та до зв'язку з рідними.

А якщо ти на овце-***** з кадирівського "ахмату" натякаєш, так вони не з ФСБ. Вони з засрашинської "нац.гвардії".
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14.08.2024 15:10 Ответить
що це, за потік свідомості? до чого тут, твої одкровення?
твій дід в енкеведе служив?
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14.08.2024 15:14 Ответить
отака собі бабуся!
нічого її не зламало.
не переродилась, не перетворилась на манкурта.
зе!гундос, малорос!
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14.08.2024 09:33 Ответить
95 років - бойова бабуся ! Скаже - як зав'яже.
Цікаво, щот тепер у путіна повилазить, і де ?
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14.08.2024 09:47 Ответить
. Россияне, в детстве всегда хотят узнать, что было в сказке дальше, после того как Иван-дурак стал царем.

Теперь узнали...
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14.08.2024 10:01 Ответить
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14.08.2024 10:07 Ответить
Симоньян о ракетных ударах по Украине: "Единственное, что мы можем делать - это бомбить. И если мы проиграем, то даже кремлевского дворника будут судить в Гааге".
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14.08.2024 10:10 Ответить
моя бабця (Царство їй Небесне) з Сумщини так само працювала "за палочки-трудодні", приблизно так само виглядала (був малий-дурний - так певний час навіть боявся її) так само балакала..
а коли були Голодомори 30х та 40х років, так пішки, якимись своїми стежками, ходила батрачити на Курщину, бо там такої біди не було і так вижили, тому не усі мої дядьки-тітки померли від "совєцкіх експериментів над людьми"..
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14.08.2024 10:36 Ответить
Що ще типово було - слово "голодомор " не вживали, казали - голодовка. Мабуть, не дуже багато людей в Україні (не враховуючи тієї частини, яка була "під Полбщею"), чиї сім'ї не зачепила та "голодовка". Моя бабуся, батькова матір, тоді поховала малу дочку, бабуся зі сторони матері, поховала малих дочку й сина. Жили на Слобожанщині. І зараз, коли з'їхавша з глузду юрба масово голосувала за "сєньйор Голодомор", я просто не розумів ступінь цього здвигу сумління, цієї неадекватності.
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14.08.2024 13:06 Ответить
так, у 60-х 70-х у Краматоровці старі люди у згадках про голодомор вживали слово "голодовка".
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14.08.2024 15:56 Ответить
красуня!! Як дивно, жінці у 95 вдалося зберегти розум, а більшості довбойобів лапотних не вдалося цього навіть у 30, у 40 та у 50 років.. Тому, що бабусенька етнічна Україночка!! А орки - шваль підзаборна.
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14.08.2024 10:54 Ответить
Етнічні українські землі - східна слобожанщина!
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14.08.2024 11:35 Ответить
Дай Бог здоров*я цій бабусі. А ***** скорше здохнути.
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14.08.2024 17:10 Ответить
На Курщині розмовляють українською?
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14.08.2024 22:04 Ответить
 
 