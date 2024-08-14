Облепленный мухами недобитый оккупант ожидает в перелеске эвакуации. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты четыре раненых оккупанта, которые вроде бы ожидают эвакуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно разглядеть четырех российских трехсотых. Возле одного из них возится приспешник. Рядом лежит еще один россиянин. Два других на несколько метров дальше. Один из них никаких признаков жизни не подает, а другой шевелится и поэтому в воздух поднимаются мухи, которые обильно обсели его рану.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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