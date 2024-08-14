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Новости Видео Война
20 020 37

Облепленный мухами недобитый оккупант ожидает в перелеске эвакуации. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты четыре раненых оккупанта, которые вроде бы ожидают эвакуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно разглядеть четырех российских трехсотых. Возле одного из них возится приспешник. Рядом лежит еще один россиянин. Два других на несколько метров дальше. Один из них никаких признаков жизни не подает, а другой шевелится и поэтому в воздух поднимаются мухи, которые обильно обсели его рану.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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Автор: 

армия РФ (19210) медицина (2519)


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Топ комментарии
+21
Тєрпі , Ванька, пока мухі кушають
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14.08.2024 09:48
+19
тімпіратурка в нього. ковід підхватив
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14.08.2024 09:49
+19
Таке враження, що виплати його уже не цікавлять
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14.08.2024 09:54
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Щось йому дуже зле.
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14.08.2024 09:47 Ответить
тімпіратурка в нього. ковід підхватив
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14.08.2024 09:49 Ответить
Угу.І єщьо сільно потєєт.
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14.08.2024 09:53 Ответить
))) коли перед смертю поцієнт потєєть, це очень і очень харащо!
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14.08.2024 15:10 Ответить
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14.08.2024 17:33 Ответить
Таке враження, що виплати його уже не цікавлять
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14.08.2024 09:54 Ответить
Вони дуже цікавлять його самку і ії трахуна Ашота.
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14.08.2024 17:37 Ответить
Не жалейте симулянта.Пару дней в яме посидит - будет как огурчик.
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14.08.2024 09:56 Ответить
Ґедзи покусали!
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14.08.2024 18:52 Ответить
Тєрпі , Ванька, пока мухі кушають
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14.08.2024 09:48 Ответить
Мухи то таке, а от коли опариши налупляться, то це гівно з середини начнуть точити. Мухи не помиляються
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14.08.2024 09:51 Ответить
зліва вже дотерпів
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14.08.2024 09:48 Ответить
Та да.Благополучно "эвакуировался".
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14.08.2024 10:14 Ответить
... жде евакуацію на скотомогильник.
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14.08.2024 09:51 Ответить
Ну вот і дождалісь.Мухи-це і є евакуаційна команда.Гойдаааа.
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14.08.2024 09:51 Ответить
Мухи можуть отруїтися.
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14.08.2024 09:52 Ответить
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14.08.2024 09:56 Ответить
Тєрпі, боєц! Тєрпілой будешь!
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14.08.2024 09:58 Ответить
тєрпі тєрпі-тєбє іщьо Кієв брать...
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14.08.2024 10:04 Ответить
Тєрпі ванька, терпі. Зараз тебе на ахмат відвезуть, вони тебе по колу пустять, тіко дотерпи до ахмата
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14.08.2024 10:11 Ответить
Документы держит в руке, чтоб апостолу Петру предъявить?
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14.08.2024 10:16 Ответить
Недокументы это - в фан-зону к накабздону флаера
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14.08.2024 13:43 Ответить
Такі відео треба розміщати на кацапських ресурсах з дописом "СВО как есть а не как в пропоганде".
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14.08.2024 10:17 Ответить
Тєрпі ,тєрпі , тєрпі - ти же тєрпіла .
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14.08.2024 10:53 Ответить
Став на "путь ісправлєнія" є надія що стане "харошим рускім"
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14.08.2024 11:14 Ответить
"Терпи безногий красавЕц,
Сичас к тебе придёт Писец." (С)
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14.08.2024 11:22 Ответить
можливо вони приїхали із мухосранська...
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14.08.2024 11:32 Ответить
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14.08.2024 12:21 Ответить
Мухи яєшнею обідають, бананчиком закусюютт🍳🍳🍌
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14.08.2024 12:32 Ответить
Какие-то совсем не брезгливые мухи!
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14.08.2024 12:39 Ответить
Муху не ******))
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14.08.2024 12:59 Ответить
справжній зомбак
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14.08.2024 13:23 Ответить
руссскім духом "запахло" і мухи по злітались
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14.08.2024 13:26 Ответить
А куда вставал? На самом интересном оборвали...
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14.08.2024 13:45 Ответить
То остання судома , на рiвнi рефлексу.
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14.08.2024 17:02 Ответить
 
 